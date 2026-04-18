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Sarina Wiegman anticipe des obstacles malgré la victoire contre l’Islande, la sélectionneuse des Three Lions rappelant qu’« aucun match n’est facile » dans les qualifications pour la Coupe du monde
Wiegman refuse de considérer la qualification comme acquise
Malgré ses trois points d’avance sur l’Espagne en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, Sarina Wiegman reste prudente. Après une victoire étriquée 1-0 sur l’Islande à Reykjavik, la sélectionneuse néerlandaise a immédiatement calmé les enthousiasmes, rappelant que la marge d’erreur en football international est de plus en plus faible.
Au micro d’ITV après le coup de sifflet final, elle a fait le point sur la situation : « L’essentiel, c’est que nous avons 12 points, c’est très bien. Il n’y a plus de match facile. Nous ne tenons rien pour acquis. Nous sommes simplement en très bonne position pour l’instant, et nous savons aussi à quel point l’Espagne est forte, sans oublier le match contre l’Ukraine. Donc pour l’instant, nous allons nous contenter de ces six points. Les joueuses rentrent dans leurs clubs, disputent des matchs très importants pour leurs clubs, puis nous reprendrons en juin. »
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Russo célèbre un but historique lors d'un match marquant
En Islande, Alessia Russo a fait la différence : son but décisif à la 21e minute a offert les trois points à l’Angleterre. Soirée historique pour la joueuse et pour la nation : alors que les Three Lions fêtaient leur 500e match officiel, Russo inscrivait son 30e but international sous le maillot des Lionesses.
Malgré ce succès, les championnes d’Europe n’ont pas eu la partie facile. Après avoir dominé le début de rencontre, elles ont subi une pression considérable en seconde période, face à une réaction islandaise. Russo a d’ailleurs reconnu que son équipe avait dû puiser dans ses réserves pour conserver la tête du groupe et s’assurer de la seule place de qualification directe, évitant ainsi un scénario périlleux de barrages.
Les parades de Hampton permettent de préserver la clean sheet.
Pendant que Russo semait le trouble dans la surface adverse, la gardienne de Chelsea Hannah Hampton s’illustrait à l’autre bout du terrain. La portière a multiplié les arrêts décisifs alors que l’Islande tentait de revenir au score. Sa performance a valu à la gardienne les éloges de ses coéquipières, qui estiment que la victoire aurait pu leur échapper sans son intervention.
Russo n’a pas tardé à saluer l’apport décisif de sa gardienne. « Elle a été incroyable », a déclaré Russo à ITV. « Je viens d’évoquer les moments cruciaux. Elle nous a maintenues dans le match et s’est illustrée à trois ou quatre reprises pour nous offrir ce clean sheet et conserver les trois points. C’était énorme, et parfois, il faut qu’une joueuse élève son niveau comme ça. »
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Tous les regards sont tournés vers l’objectif, juste avant le choc espagnol.
Les Lionesses vont bénéficier d’une pause dans leurs engagements internationaux avant d’aborder un mois de juin crucial. L’Angleterre défiera d’abord l’Espagne, championne du monde en titre, dans un match probablement décisif pour la première place du groupe, puis l’Ukraine. Wiegman sait que l’intensité ne cessera de croître à mesure que le tournoi au Brésil approchera.
Pour des joueuses comme Russo, la concentration revient désormais aux échéances nationales, avec des enjeux considérables en perspective. L’attaquante d’Arsenal devrait mener la ligne offensive des Gunners lors de la réception de Lyon pour le match aller de leur demi-finale de Ligue des champions. Wiegman espère que ses cadres reviendront de leurs engagements en club en pleine forme et prêtes pour ce qu’elle estime être l’épreuve la plus difficile de la campagne de qualification jusqu’ici.