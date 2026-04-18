Malgré ses trois points d’avance sur l’Espagne en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, Sarina Wiegman reste prudente. Après une victoire étriquée 1-0 sur l’Islande à Reykjavik, la sélectionneuse néerlandaise a immédiatement calmé les enthousiasmes, rappelant que la marge d’erreur en football international est de plus en plus faible.

Au micro d’ITV après le coup de sifflet final, elle a fait le point sur la situation : « L’essentiel, c’est que nous avons 12 points, c’est très bien. Il n’y a plus de match facile. Nous ne tenons rien pour acquis. Nous sommes simplement en très bonne position pour l’instant, et nous savons aussi à quel point l’Espagne est forte, sans oublier le match contre l’Ukraine. Donc pour l’instant, nous allons nous contenter de ces six points. Les joueuses rentrent dans leurs clubs, disputent des matchs très importants pour leurs clubs, puis nous reprendrons en juin. »