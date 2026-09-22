Une réunion en face à face avec le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, dimanche, a ouvert la voie à la réhabilitation internationale de l’attaquant de 31 ans. Azmoun a partagé ouvertement ses émotions brutes sur les réseaux sociaux après la confirmation officielle de son retour en équipe nationale.

En revenant sur cette deuxième chance sous le maillot national, l’ancien attaquant du Bayer Leverkusen a écrit : « Franchement, je ne sais pas comment mettre mes sentiments en mots. De 2014 à aujourd’hui, j’ai vécu tellement de choses avec ce maillot. Je suis venu, je suis parti, j’ai été écarté, je suis revenu... mais jamais, même quand je n’étais pas là, je ne me suis senti séparé de l’équipe nationale. »

Réaffirmant son engagement intact envers Team Melli, sans la moindre rancœur persistante, l’attaquant a ajouté : « L’équipe nationale m’a manqué plus que je ne l’ai jamais montré. Aujourd’hui, quand j’ai appris que j’étais à nouveau appelé, mon bonheur était exactement le même que la première fois. Je ne suis en colère contre personne et je n’ai rien à prouver. Je suis simplement heureux d’avoir à nouveau la chance de me battre de tout mon cœur pour le pays que j’aime. »