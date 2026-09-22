Sebastian Frej
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Sardar Azmoun reçoit une bouée de sauvetage internationale alors que l’Iran rappelle l’attaquant vedette pour les prochains matches amicaux
L’attaquant fait son retour dans le groupe
Le rappel d’Azmoun met fin à un bref exil international après son omission controversée de la sélection iranienne pour la Coupe du monde en mai. Les tensions découlaient d’une publication sur les réseaux sociaux de l’attaquant qui aurait irrité les autorités iraniennes dans un contexte de conflit géopolitique régional accru. Le sélectionneur Ghalenoei a désormais mis ce différend de côté pour s’appuyer sur l’efficacité éprouvée d’un buteur expérimenté, auteur de 57 buts en 91 sélections.
- Anadolu Agency
L’attaquant exprime sa profonde gratitude
Une réunion en face à face avec le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, dimanche, a ouvert la voie à la réhabilitation internationale de l’attaquant de 31 ans. Azmoun a partagé ouvertement ses émotions brutes sur les réseaux sociaux après la confirmation officielle de son retour en équipe nationale.
En revenant sur cette deuxième chance sous le maillot national, l’ancien attaquant du Bayer Leverkusen a écrit : « Franchement, je ne sais pas comment mettre mes sentiments en mots. De 2014 à aujourd’hui, j’ai vécu tellement de choses avec ce maillot. Je suis venu, je suis parti, j’ai été écarté, je suis revenu... mais jamais, même quand je n’étais pas là, je ne me suis senti séparé de l’équipe nationale. »
Réaffirmant son engagement intact envers Team Melli, sans la moindre rancœur persistante, l’attaquant a ajouté : « L’équipe nationale m’a manqué plus que je ne l’ai jamais montré. Aujourd’hui, quand j’ai appris que j’étais à nouveau appelé, mon bonheur était exactement le même que la première fois. Je ne suis en colère contre personne et je n’ai rien à prouver. Je suis simplement heureux d’avoir à nouveau la chance de me battre de tout mon cœur pour le pays que j’aime. »
Le crève-cœur du tournoi impose une remise en question
L’absence d’un véritable prédateur de surface s’est révélée coûteuse, l’Iran ayant connu une désillusion en Coupe du monde plus tôt cet été. Team Melli a subi une douloureuse élimination en phase de groupes après avoir enregistré des matches nuls contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte. Le fait de ne pas avoir accédé à la phase à élimination directe pour la première fois en sept participations au tournoi a poussé le staff à réévaluer son plan offensif et à renforcer l’efficacité de sa ligne d’attaque.
- Sebastian Frej
Des tests exigeants précèdent le tournoi
L’Iran affrontera l’Ouzbékistan jeudi avant de se mesurer à la Russie cinq jours plus tard. Ces deux rencontres constituent une préparation essentielle pour permettre à Ghalenoei de fixer ses combinaisons offensives avant le coup d’envoi de la Coupe d’Asie en Arabie saoudite, le 7 janvier. Azmoun aura à cœur de transformer son rappel en sélection en performances immédiatement décisives.
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