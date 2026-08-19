São Paulo a fait valoir son avantage à domicile pour s’imposer 3-1 contre Bolivar au Morumbis et décrocher sa place en quarts de finale de la Copa Sudamericana. Après avoir fait match nul 1-1 lors du match aller disputé en altitude à La Paz la semaine dernière, São Paulo s’est qualifié grâce à un succès 4-2 sur l’ensemble des deux matches.

Cette victoire a également mis fin à une frustrante série sans succès pour São Paulo, dont les supporters n’avaient plus célébré de victoire depuis le 26 mai. Le club affrontera désormais Boca Juniors dans un quart de finale explosif, après la qualification obtenue face à Recoleta.