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São Paulo - Boca Juniors : le club brésilien atteint les quarts de finale de la Copa Sudamericana après avoir battu Bolivar
Assurer sa qualification pour les quarts de finale
São Paulo a fait valoir son avantage à domicile pour s’imposer 3-1 contre Bolivar au Morumbis et décrocher sa place en quarts de finale de la Copa Sudamericana. Après avoir fait match nul 1-1 lors du match aller disputé en altitude à La Paz la semaine dernière, São Paulo s’est qualifié grâce à un succès 4-2 sur l’ensemble des deux matches.
Cette victoire a également mis fin à une frustrante série sans succès pour São Paulo, dont les supporters n’avaient plus célébré de victoire depuis le 26 mai. Le club affrontera désormais Boca Juniors dans un quart de finale explosif, après la qualification obtenue face à Recoleta.
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Domination offensive impressionnante
Les hôtes ont bien entamé la rencontre, en exploitant le flanc gauche grâce à la combinaison entre Iago et Danielzinho pour débloquer la situation à la 18e minute. Danielzinho a centré pour Luciano, qui a brillamment repris de volée pour tromper le gardien Carlos Lampe.
Bolivar a brièvement stupéfié le public local en seconde période lorsque Asprilla a décoché une puissante frappe lointaine qui a battu Rafael pour remettre les deux équipes à égalité. Cependant, Sao Paulo a repris l'avantage peu après lorsque Jonathan Calleri a transformé un penalty accordé après une intervention de la VAR.
Consolider la victoire
Sabino a scellé la qualification à la 31e minute de la seconde période en reprenant de la tête au premier poteau un corner d’Artur. Ce but décisif a anéanti tout espoir de retour tardif de Bolivar et déclenché les célébrations parmi les supporters locaux.
Avec cette avance de deux buts assurée, São Paulo a ensuite géré facilement la possession jusqu’au terme de la rencontre. La défense est restée solide pour préserver l’avantage au score cumulé jusqu’au coup de sifflet final.
- AFP
En vue des prochains matchs
L’attention se tourne désormais de nouveau vers les échéances nationales avant l’affiche de prestige contre Boca Juniors qui se profile à l’horizon. São Paulo se déplacera pour affronter Chapecoense à l’extérieur dans le championnat du Brésil le 23 août.
Les matches de championnat qui suivront contre Red Bull Bragantino et l’Atletico-MG mettront à l’épreuve la profondeur de l’effectif. L’équipe vise à entretenir sa dynamique de victoires tout en jonglant entre ses obligations nationales et ses ambitions continentales.
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