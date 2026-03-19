Santos limoge son entraîneur après la défaite de dernière minute de l'équipe de Neymar, ravivant ainsi les craintes d'une relégation surprise

Neymar a retrouvé toute sa forme avec Santos et espère s'imposer pour figurer dans les plans de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. L'attaquant n'a pas été retenu dans la dernière sélection d'Ancelotti, mais il affirme qu'il continuera à travailler dur pour tenter de se faire rappeler avant le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été. Il a déclaré aux journalistes : « La composition de l'équipe nationale vient d'être annoncée. Je n’ai pas été sélectionné. Bien sûr, je suis triste, mais je soutiendrai toujours l’équipe nationale. Maintenant, il s’agit de continuer à travailler et d’être prêt si une opportunité se présente. Évidemment, c’est ma dernière Coupe du monde. J’étais déçu. Mais demain, je dois cesser d’être triste. Je dois travailler, m’entraîner et jouer pour qu’une opportunité de participer à la Coupe du monde puisse se présenter. Je suis prêt. »