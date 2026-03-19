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Santos limoge son entraîneur après la défaite de dernière minute de l'équipe de Neymar, ravivant ainsi les craintes d'une relégation surprise
Le but de Neymar n'a pas suffi à Santos
Neymar a marqué pour Santos face à l'Internacional, mais cela n'a pas suffi, son équipe s'inclinant 2-1. La superstar brésilienne a marqué un penalty en seconde période, mais un but contre son camp et une frappe tardive de Johan Carbonero ont permis à l'Inter de remporter les trois points. Santos a ensuite confirmé après le match le départ de l'entraîneur Vojvoda dans un communiqué : « Le Santos FC annonce le départ de l'entraîneur principal Juan Pablo Vojvoda et des membres de son staff technique. Le club les remercie pour les services rendus et leur souhaite beaucoup de succès dans la suite de leur carrière. »
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Un nouveau directeur a déjà été nommé
Santos a depuis confirmé que l'ancien entraîneur Cuca serait le nouveau coach du club jusqu'à la fin de la saison. Le club a déclaré dans un communiqué : « Le Santos Football Club a finalisé ce jeudi 19 la nomination de l'entraîneur Cuca pour le reste de la saison. Le nouveau coach a signé un contrat valable jusqu'à la fin de l'année 2026. Cuca arrive chez les « Poissons » accompagné de son assistant Cuquinha et du préparateur physique Omar Feitosa. Originaire de Curitiba (PR), Alexi Stival est âgé de 62 ans et entamera son quatrième mandat au Santos Football Club. Auparavant, l’entraîneur avait dirigé l’équipe des Noir et Blanc de la Côte en 2008, 2018 et 2020-2021. »
Neymar réagit à son exclusion de la sélection brésilienne
Neymar a retrouvé toute sa forme avec Santos et espère s'imposer pour figurer dans les plans de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. L'attaquant n'a pas été retenu dans la dernière sélection d'Ancelotti, mais il affirme qu'il continuera à travailler dur pour tenter de se faire rappeler avant le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été. Il a déclaré aux journalistes : « La composition de l'équipe nationale vient d'être annoncée. Je n’ai pas été sélectionné. Bien sûr, je suis triste, mais je soutiendrai toujours l’équipe nationale. Maintenant, il s’agit de continuer à travailler et d’être prêt si une opportunité se présente. Évidemment, c’est ma dernière Coupe du monde. J’étais déçu. Mais demain, je dois cesser d’être triste. Je dois travailler, m’entraîner et jouer pour qu’une opportunité de participer à la Coupe du monde puisse se présenter. Je suis prêt. »
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Et maintenant ?
Santos espère que l'arrivée de Cuca permettra de redresser la situation de l'équipe et qu'il parviendra à éloigner le club de la zone de relégation. Neymar et ses coéquipiers reprendront du service dimanche contre Cruzeiro, dernier du classement.
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