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Adhe Makayasa
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Santos conclut un important accord avec Adidas pour remplacer Umbro à partir de la saison 2028

Neymar
P. Coutinho
Santos FC
Serie A

Le géant brésilien Santos a officiellement confirmé un tournant majeur dans son avenir commercial après avoir conclu un accord avec Adidas. Le club légendaire va retrouver les trois bandes, dans un mouvement qui marque le début d’une nouvelle ère pour le club de la Vila Belmiro sur la scène mondiale.

  • Changement de contrat confirmé pour 2028

    Santos a conclu un accord avec Adidas pour devenir l’équipementier officiel du club à partir de la saison 2028. Cet accord met fin à une longue collaboration avec Umbro, qui fabrique les maillots de l’équipe depuis 2018 et reste sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2027. Ce changement à venir vise à maximiser les revenus commerciaux tout en élargissant considérablement la portée mondiale du club brésilien dans le commerce de détail.

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    Un équipementier allemand confirme les retrouvailles officielles

    L’accord à long terme a été officiellement confirmé par l’équipementier sportif allemand jeudi soir. Dans un communiqué publié, Adidas a annoncé : « Santos Futebol Clube et adidas sont parvenus à un accord pour la fourniture d’articles de sport à partir de la saison 2028. Ce sera la troisième fois que la marque aux trois bandes produira les tenues de l’équipe de Vila Belmiro. »

  • Le portefeuille s’étoffe au sein de l’élite brésilienne

    L’arrivée de Santos élargit l’empreinte de la marque allemande dans le Brasileirão, en rejoignant un portefeuille déjà actif qui comprend Flamengo, Cruzeiro et l’Internacional. Le partenariat englobera les tenues officielles de match ainsi que de vastes gammes lifestyle et d’entraînement. Santos conserve un fort attrait commercial à l’échelle mondiale, renforcé par l’héritage de Pelé et la présence actuelle de figures de premier plan, dont Neymar et Philippe Coutinho.

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    Un calendrier de championnat difficile exige de la concentration

    Au-delà des questions commerciales en dehors des terrains, Santos occupe actuellement la huitième place du classement de Serie A avec 38 points en 27 matches. L'équipe de Cuca effectuera un déplacement compliqué à São Paulo le 2 octobre, avant de recevoir Flamengo six jours plus tard. Cette série cruciale de matches de championnat se conclura par un déplacement sur la pelouse de l'Atlético Mineiro le 11.

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