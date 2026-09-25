Santos a conclu un accord avec Adidas pour devenir l’équipementier officiel du club à partir de la saison 2028. Cet accord met fin à une longue collaboration avec Umbro, qui fabrique les maillots de l’équipe depuis 2018 et reste sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2027. Ce changement à venir vise à maximiser les revenus commerciaux tout en élargissant considérablement la portée mondiale du club brésilien dans le commerce de détail.