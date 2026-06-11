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Santiago Giménez aborde la Coupe du monde avec un bagage léger : zéro but marqué en Serie A cette saison sous le maillot de l’AC Milan. La légende mexicaine Jared Borgetti analyse les raisons de cette perte de confiance, alors que l’attaquant se présente tout de même sur la scène du grand tournoi
En Italie, les blessures ont freiné la progression de Gimenez.
Giménez a rejoint San Siro en février 2025 après avoir affiché des statistiques impressionnantes aux Pays-Bas avec le Feyenoord : il a trouvé le chemin des filets à 65 reprises en 105 apparitions et a franchi la barre des 20 buts lors de chacune de ses deux saisons complètes au De Kuip.
Les plus grands clubs européens s’étaient positionnés, mais il refusa même les avances de la Premier League pour rejoindre le club de son enfance, les Rossoneri.
L’attaquant a bien marqué six buts après son arrivée à San Siro, mais il n’a jamais pleinement convaincu dans son nouvel environnement. Ce manque d’étincelle a été attribué à des difficultés d’adaptation, car il n’est jamais facile de s’intégrer rapidement lorsqu’on sort de sa zone de confort professionnelle.
Des blessures récurrentes l’ont ensuite handicapé durant sa première saison complète en Italie, le maintenant à l’écart des terrains pendant cinq mois. Privé d’élan et de confiance, il n’a sauvé l’honneur qu’une fois, en Coupe d’Italie. Alors que le club se prépare à tourner la page avec le départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri et l’incertitude concernant plusieurs cadres, un nouveau départ est envisagé pour Gimenez.
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Une légende mexicaine analyse les difficultés de Giménez à l’AC Milan
Interrogé sur l’intérêt d’un nouveau départ, l’ancienne star mexicaine Borgetti – deuxième meilleur buteur de l’histoire de son pays – a déclaré à GOAL alors qu’il s’exprimait au nom de 10bet, site de référence pour les paris sur la Coupe du monde : « Malheureusement, cette année en Italie n’a pas été bonne pour Santiago, mais cela n’est pas uniquement dû au joueur ou à ses problèmes. Sa blessure a joué un rôle clé, en l’empêchant d’enchaîner les performances, de postuler pour une place de titulaire et d’atteindre le niveau qu’il avait affiché aux Pays-Bas.
« Je pense que Milan dans son ensemble n’a pas été performant, et quand une équipe ne joue pas bien, aucun joueur ne peut vraiment se démarquer. Dire qu’un joueur s’est démarqué à Milan cette saison, je pense que ce serait exagéré ou que ce serait juste pour le plaisir de le dire, donc je ne pense pas que l’équipe l’ait beaucoup aidé non plus.
« C’est un joueur qui a besoin que l’équipe tourne bien, que le système de jeu corresponde à son style, afin de se créer des occasions et d’en offrir à ses coéquipiers. Cette baisse de forme est en partie due à lui, en partie à l’équipe, et l’ambiance générale finit par affecter ses performances individuelles. »
Giménez se dit prêt à briller lors de la Coupe du monde 2026.
Gimenez affiche toujours un moral solide et se dit convaincu de pouvoir répondre aux attentes à Milan, où les supporters, pourtant exigeants, ne se sont pas encore retournés contre lui avec la même virulence qu’à l’égard d’autres joueurs.
Il a confié à Billboard Italia : « Je suis Milan depuis mon enfance, alors jouer dans ce stade que je ne voyais qu’à la télévision représente beaucoup pour moi. Les supporters m’ont accueilli avec chaleur et, même si je ne suis pas encore au niveau que je souhaite, ils continuent de me soutenir et de me faire confiance. Comme une famille. »
Une performance de premier plan lors de la Coupe du monde 2026 lui offrirait l’occasion de revenir à San Siro armé pour relever tous les défis, et il entend bien briller sur la plus grande des scènes sportives.
Concernant sa participation à l’événement phare de la FIFA sur sol mexicain, il déclare : « Quand on porte le maillot de l’équipe nationale, on représente tout un pays, ce qui implique une énorme responsabilité, mais en même temps, c’est une chose merveilleuse. Je sais que le Mexique, avec son public, est très fort à domicile. Je suis convaincu que ce sera une superbe Coupe du monde. Le Mexique va gagner, et je serai le meilleur buteur ! »
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Le Mexique affrontera l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026.
Le Mexique, potentiellement emmené par Giménez en attaque, disputera le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Jeudi, les Mexicains lanceront leur campagne au mythique stade Azteca face à l’Afrique du Sud.
Par la suite, El Tri défiera la Corée du Sud puis la Tchéquie dans le cadre des autres rencontres du groupe A. L’objectif est que Gimenez guide son équipe jusqu’aux huitièmes de finale, avant de retourner à Milan, déterminé à faire taire les sceptiques tout en honorant un contrat qui court jusqu’en 2029.