Giménez a rejoint San Siro en février 2025 après avoir affiché des statistiques impressionnantes aux Pays-Bas avec le Feyenoord : il a trouvé le chemin des filets à 65 reprises en 105 apparitions et a franchi la barre des 20 buts lors de chacune de ses deux saisons complètes au De Kuip.

Les plus grands clubs européens s’étaient positionnés, mais il refusa même les avances de la Premier League pour rejoindre le club de son enfance, les Rossoneri.

L’attaquant a bien marqué six buts après son arrivée à San Siro, mais il n’a jamais pleinement convaincu dans son nouvel environnement. Ce manque d’étincelle a été attribué à des difficultés d’adaptation, car il n’est jamais facile de s’intégrer rapidement lorsqu’on sort de sa zone de confort professionnelle.

Des blessures récurrentes l’ont ensuite handicapé durant sa première saison complète en Italie, le maintenant à l’écart des terrains pendant cinq mois. Privé d’élan et de confiance, il n’a sauvé l’honneur qu’une fois, en Coupe d’Italie. Alors que le club se prépare à tourner la page avec le départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri et l’incertitude concernant plusieurs cadres, un nouveau départ est envisagé pour Gimenez.