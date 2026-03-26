Santiago Giménez a une « valeur de marché particulière » : l'AC Milan sera-t-il prêt à écouter les offres de transfert pour cet attaquant international mexicain en perte de vitesse ?

Giménez a rejoint San Siro en février 2025. Après avoir précédemment écarté les avances du football anglais – Nottingham Forest s'étant notamment montré très intéressé à un moment donné –, il a décidé de quitter le club néerlandais du Feyenoord lorsque le géant de la Serie A l'a approché.

Milan a misé 32 millions d'euros (28 millions de livres sterling / 37 millions de dollars) sur le Mexicain après l'avoir vu afficher une moyenne de plus d'un but tous les deux matchs aux Pays-Bas, avec 65 buts inscrits en 105 apparitions.

Compte tenu de son sens du but et de son potentiel de progression, le Milan semblait avoir trouvé le numéro 9 prolifique dont il rêvait tant. Gimenez n’a toutefois trouvé le chemin des filets qu’à six reprises avant la fin de la saison 2024-2025.

Son seul but cette saison, marquée par les blessures, a été inscrit lors d’un match de Coppa Italia contre Lecce le 23 septembre. Victime d’un malheureux choc fin octobre, Gimenez n’a fait son retour sur le terrain que le 21 mars.

Le Milan a parfois joué sans attaquant de métier, tout en recrutant Niclas Fullkrug, prêté par West Ham. L'équipe manquant toujours de dynamisme offensif, Gimenez pourrait-il être vendu à la prochaine occasion ?