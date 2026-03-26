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Santiago Giménez a une « valeur de marché particulière » : l'AC Milan sera-t-il prêt à écouter les offres de transfert pour cet attaquant international mexicain en perte de vitesse ?
Le bilan de Gimenez : nombre de buts marqués pour l'AC Milan après son transfert à 32 millions d'euros
Giménez a rejoint San Siro en février 2025. Après avoir précédemment écarté les avances du football anglais – Nottingham Forest s'étant notamment montré très intéressé à un moment donné –, il a décidé de quitter le club néerlandais du Feyenoord lorsque le géant de la Serie A l'a approché.
Milan a misé 32 millions d'euros (28 millions de livres sterling / 37 millions de dollars) sur le Mexicain après l'avoir vu afficher une moyenne de plus d'un but tous les deux matchs aux Pays-Bas, avec 65 buts inscrits en 105 apparitions.
Compte tenu de son sens du but et de son potentiel de progression, le Milan semblait avoir trouvé le numéro 9 prolifique dont il rêvait tant. Gimenez n’a toutefois trouvé le chemin des filets qu’à six reprises avant la fin de la saison 2024-2025.
Son seul but cette saison, marquée par les blessures, a été inscrit lors d’un match de Coppa Italia contre Lecce le 23 septembre. Victime d’un malheureux choc fin octobre, Gimenez n’a fait son retour sur le terrain que le 21 mars.
Le Milan a parfois joué sans attaquant de métier, tout en recrutant Niclas Fullkrug, prêté par West Ham. L'équipe manquant toujours de dynamisme offensif, Gimenez pourrait-il être vendu à la prochaine occasion ?
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L'AC Milan serait-il prêt à écouter des offres pour Gimenez ?
Lorsqu'on a posé cette question à Ambrosini, l'ancien milieu de terrain du Milan AC – s'exprimant en partenariat avec BetVictor Online Casino – a déclaré à GOAL : « Peut-être. Le Milan l'a acheté pour environ 32 ou 35 millions. Je suis sûr qu'il a une valeur sur le marché, une valeur particulière. Je pense qu'il aime le Milan. Je ne pense pas qu'il fera pression pour partir. Je ne pense pas. Mais si quelqu'un venait avec une somme importante, Milan pourrait peut-être y réfléchir. »
Gimenez a évoqué son retour sur le terrain, avec l’intention de mettre ses récentes difficultés derrière lui : « Je me sens très bien ; le terrain m’a manqué. Le parcours a été long, avec des hauts et des bas. Je suis enfin de retour sur le terrain ; j’ai eu quelques problèmes à la cheville, mais tout va bien maintenant. Je ne veux pas me mettre la pression ; je veux juste aider l'équipe à gagner, c'est ce qui compte le plus. Le reste suivra. »
Une bonne Coupe du monde pourrait assurer à Giménez un avenir à long terme à Milan
Giménez espère retrouver son instinct de buteur avant la fin de la saison, alors que le Milan a encore huit matchs à disputer dans sa quête d'une qualification pour la Ligue des champions.
Il cherchera ensuite à jouer un rôle de premier plan avec le Mexique lors de la Coupe du monde 2026. Une bonne performance à cette occasion pourrait permettre à Gimenez de revenir à San Siro avec une confiance retrouvée, ce qui rendrait inutile toute réflexion sur un transfert.
Ambrosini a ajouté à ce sujet : « Vous savez, il a été blessé. Il a été opéré. Puis il est revenu pour le dernier match. Il a joué ses premières minutes après trois mois d’absence. Lorsqu’il était en forme, lors de sa première période ici en Italie, il ne montrait pas beaucoup de confiance.
« Je sais parfaitement qu’il n’est pas facile de jouer à San Siro en tant qu’attaquant. Ce n’est pas facile. Surtout si vous faites partie d’une équipe qui n’a pas bien performé, comme c’était le cas du Milan l’année dernière. Et cette année, s’il ne s’était pas blessé, il aurait disputé beaucoup de matchs. Croyez-moi. Il aurait joué bien plus de matchs. Parce que je pense qu’[Massimiliano] Allegri l’apprécie.
« Alors peut-être qu’après la Coupe du monde, il commencera à jouer. Il ne reste plus que huit matchs. Je ne pense pas qu’il jouera les huit matchs. Mais s’il fait preuve d’une bonne attitude, peut-être qu’Allegri comptera sur lui pour l’année prochaine. »
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Un coup de pouce de Pulisic : comment Gimenez pourrait aider la star de l'équipe nationale américaine
Le retour en forme de Gimenez pourrait permettre à Christian Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, d'évoluer à un poste offensif plus en retrait, celui qu'il préfère, au sein de l'équipe milanaise. Cela l'aiderait à retrouver l'étincelle qui lui a fait défaut ces derniers temps, alors qu'il reste sur une série de 12 matches sans marquer. Le Milan reprendra la compétition le 6 avril avec un déplacement chez le champion en titre de Serie A, Naples.