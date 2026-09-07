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Santiago Canizares appelle à un boycott radical de Mestalla pour forcer Peter Lim à vendre Valence
La légende exige de quitter le stade
L’ancien gardien de légende Canizares a appelé à un boycott total afin de vider Mestalla, dans le but de forcer Peter Lim à vendre Valence. La colère du public a atteint son paroxysme dimanche après une déroute 5-0 face au FC Barcelone, qui a laissé Valence lanterne rouge de la Liga. Canizares estime qu’une action radicale des supporters en tribunes est le seul moyen efficace de mettre la direction dans l’embarras et d’attirer l’attention du propriétaire absent.
- Cordon Press/Diario AS
Un consultant met en garde contre l’indifférence de la direction
L’ancien international espagnol a insisté sur le fait que la crise interne profondément enracinée du club allait bien au-delà de simples points perdus sur le terrain.
Au micro de l’émission Tiempo de Juego sur Cadena COPE, Canizares a déclaré à Paco Gonzalez : « Le problème, ce n’est pas de perdre trois points ; le problème est bien plus grave et beaucoup de gens veulent un soulèvement public. Un Mestalla complètement et à plusieurs reprises vidé attirerait beaucoup l’attention et mettrait au moins la direction dans l’embarras... Je ne sais même pas si Peter Lim connaît actuellement la situation de l’équipe, s’il regarde les matches ou s’il s’en soucie le moins du monde. »
Il a également averti que les propriétaires ne réagiront que lorsque la menace de la relégation deviendra inévitable : « Le propriétaire ne commencera vraiment à se ressaisir et à penser au mercato de janvier que lorsqu’il verra que toute l’opération est en train de s’effondrer. »
L’icône déplore une blessure mortelle
En approfondissant la chute du club, Canizares a mis en avant l’incroyable fidélité des supporters, qui, selon lui, est considérée comme acquise alors que les intérêts pour un rachat sont systématiquement ignorés.
Dans une vidéo partagée par Tiempo de Juego, il a poursuivi : « Valencia est blessé ; il est mortellement blessé. Tout à l’heure, pendant les interventions à la mi-temps, ils disaient que pour que Peter Lim parte, il fallait que quelqu’un veuille acheter Valencia. Valencia est une mine d’or, une véritable mine d’or. Regardez : plus de quarante mille gars, plus de quarante mille personnes viennent à Mestalla alors qu’elles savent qu’elles vont souffrir, qu’elles vont être humiliées. Autrement dit, le club a une base de supporters extraordinaire.
« Le problème, c’est que Peter Lim n’a pas voulu écouter ceux qui ont essayé d’acheter le club. La dernière tentative remonte à moins d’un an. Nous avons donc un problème : comment forcer Peter Lim à mettre ce club en vente ? Le problème suivant sera de savoir qui l’achètera. Mais comment faire pour que Peter Lim mette ce club sur le marché, se retire de notre chemin et nous réveille de ce cauchemar ? Il n’y a qu’une seule façon d’y parvenir : par la pression sociale. Je sais que la société et les supporters ne sont pas à blâmer, et ils méritent beaucoup de crédit pour être restés aux côtés de l’équipe, mais c’est la seule solution. »
Canizares a également regretté le rôle joué par les responsables politiques locaux : « Les politiques auraient pu le faire en refusant le dernier permis de rezonage et en lui retirant l’énorme opportunité commerciale que représente le Nou Mestalla, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Et seul le peuple peut sauver Valencia, même si ce n’est pas juste ; il n’est pas juste d’exiger cela d’eux. »
- DeFodi Images
La peur de la relégation accentue les tensions
Valence doit rapidement enrayer sa mauvaise passe lorsqu’il se déplacera pour affronter Séville vendredi soir. Sans réponse claire de la direction et sans améliorations tactiques de la part de Carlos Corberan, la menace d’un Mestalla vide pourrait provoquer une aggravation encore plus large du mécontentement des supporters. Rétablir la stabilité en pleine tourmente liée à la propriété du club reste un défi immense alors que le club lutte pour éviter la relégation en Segunda Division.
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