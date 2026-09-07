Santiago Canizares appelle à un boycott radical de Mestalla pour forcer Peter Lim à vendre Valence

En approfondissant la chute du club, Canizares a mis en avant l’incroyable fidélité des supporters, qui, selon lui, est considérée comme acquise alors que les intérêts pour un rachat sont systématiquement ignorés.

Dans une vidéo partagée par Tiempo de Juego, il a poursuivi : « Valencia est blessé ; il est mortellement blessé. Tout à l’heure, pendant les interventions à la mi-temps, ils disaient que pour que Peter Lim parte, il fallait que quelqu’un veuille acheter Valencia. Valencia est une mine d’or, une véritable mine d’or. Regardez : plus de quarante mille gars, plus de quarante mille personnes viennent à Mestalla alors qu’elles savent qu’elles vont souffrir, qu’elles vont être humiliées. Autrement dit, le club a une base de supporters extraordinaire.

« Le problème, c’est que Peter Lim n’a pas voulu écouter ceux qui ont essayé d’acheter le club. La dernière tentative remonte à moins d’un an. Nous avons donc un problème : comment forcer Peter Lim à mettre ce club en vente ? Le problème suivant sera de savoir qui l’achètera. Mais comment faire pour que Peter Lim mette ce club sur le marché, se retire de notre chemin et nous réveille de ce cauchemar ? Il n’y a qu’une seule façon d’y parvenir : par la pression sociale. Je sais que la société et les supporters ne sont pas à blâmer, et ils méritent beaucoup de crédit pour être restés aux côtés de l’équipe, mais c’est la seule solution. »

Canizares a également regretté le rôle joué par les responsables politiques locaux : « Les politiques auraient pu le faire en refusant le dernier permis de rezonage et en lui retirant l’énorme opportunité commerciale que représente le Nou Mestalla, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Et seul le peuple peut sauver Valencia, même si ce n’est pas juste ; il n’est pas juste d’exiger cela d’eux. »