La loi de Murphy s’acharne sur Santiago Gimenez et, par ricochet, complique la vie du Milan. Sa cheville, déjà fragilisée par l’opération de décembre, a cédé lors du huitième de finale du Mondial entre le Mexique et l’Angleterre (remporté 3-2 par Kane et ses coéquipiers, ndlr).
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Santi Gimenez et le problème des blessures : il pourrait rester au Milan et bloquer le mercato des attaquants
45 JOURS À L'EXTÉRIEUR
Bonne nouvelle : la blessure de Giménez est moins grave que prévu. Mauvaise nouvelle : sa nouvelle entorse l’écarte des terrains pour au moins 45 jours. Un contretemps malvenu pour l’attaquant, déjà annoncé partant sous l’effet des avances répétées du Milan AC. Les clubs intéressés par l’attaquant mexicain doivent savoir qu’il sort d’une saison blanche (zéro but en championnat) et qu’il a déjà manqué quatre mois de compétition suite à une opération à la cheville, désormais à nouveau blessée.
UNIQUEMENT DES SONDAGES
Le Milan pourrait se passer de Santi, mais le joueur figure encore à son bilan pour environ 23 millions d’euros. Le vendre à un prix inférieur entraînerait une moins-value que le club de la via Aldo Rossi entend éviter à tout prix. L’ancien joueur du Feyenoord séduit la Lazio, pourtant Fabiani manque actuellement de liquidités pour formuler une offre.
Deux autres clubs, Porto et Orlando City, ont manifesté un intérêt préliminaire sans pour autant concrétiser leur intention.
Il peut rester. Cette formule, couramment employée dans le jargon footballistique, indique qu’un joueur peut demeurer sur le terrain ou au sein de l’effectif, suggérant ainsi une décision sportive favorable à sa présence.
L'arrivée de Gonçalo Ramos lève toute ambiguïté sur le poste d'attaquant titulaire au Milan, l'ancien Parisien devenant le transfert le plus onéreux de l'histoire des Rossoneri. Deux scénarios se dessinent : un prêt pour relancer la carrière de l’attaquant encore jeune qu’est Giménez, ou sa conservation au club en tant qu’alternative principale à Ramos. Dans les deux cas, les stratégies offensives du « Diavolo » devront être repensées.
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