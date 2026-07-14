Le Milan pourrait se passer de Santi, mais le joueur figure encore à son bilan pour environ 23 millions d’euros. Le vendre à un prix inférieur entraînerait une moins-value que le club de la via Aldo Rossi entend éviter à tout prix. L’ancien joueur du Feyenoord séduit la Lazio, pourtant Fabiani manque actuellement de liquidités pour formuler une offre.





Deux autres clubs, Porto et Orlando City, ont manifesté un intérêt préliminaire sans pour autant concrétiser leur intention.