La loi de Murphy s’acharne sur Santiago Gimenez et, par ricochet, complique la vie du Milan. Sa cheville, déjà opérée en décembre, a subi une nouvelle blessure lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre (remporté 3-2 par Kane et ses coéquipiers, ndlr).
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Santi Gimenez et le casse-tête des blessures : l’attaquant argentin pourrait rester à Milan, bloquant ainsi le mercato offensif du club
45 JOURS DE CONGÉ
Si la blessure s’est avérée moins grave que prévu, l’entorse contraindra tout de même Giménez à observer une période de convalescence d’au moins 45 jours. Un contretemps fâcheux pour l’attaquant, déjà annoncé partant sous l’effet des avances répétées du Milan AC. Les clubs intéressés par l’attaquant mexicain doivent savoir qu’il sort d’une saison blanche (zéro but en championnat) et qu’il a déjà manqué quatre mois de compétition suite à une opération à la cheville, désormais à nouveau blessée.
UNIQUEMENT DES SONDAGES
Le Milan pourrait se passer de Santi, mais le joueur figure encore à hauteur d’environ 23 millions d’euros dans les comptes du club. Le vendre à un prix inférieur entraînerait une moins-value que la direction, depuis la via Aldo Rossi, entend à tout prix éviter. L’ancien élément du Feyenoord séduit la Lazio : toutefois, Fabiani manque actuellement de liquidités pour formuler une offre.
Deux autres clubs, Porto et Orlando City, ont manifesté un intérêt préliminaire sans pour autant concrétiser leur intention.
Il peut rester. Cette formule, couramment employée dans le jargon footballistique, indique qu’un joueur peut demeurer sur le terrain ou au sein de l’effectif. Elle souligne la décision de l’entraîneur de conserver l’athlète, suggérant ainsi sa valeur sportive et sa contribution stratégique à l’équipe.
L'arrivée de Gonçalo Ramos lève toute incertitude sur le poste d'attaquant titulaire au Milan, l'ancien Parisien devenant le transfert le plus onéreux de l'histoire des Rossoneri. Deux scénarios se dessinent : un prêt pour relancer la carrière de l’attaquant encore jeune qu’est Giménez, ou sa conservation au club comme principale alternative à Ramos. Dans les deux cas, les stratégies offensives du « Diavolo » devront être repensées.
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