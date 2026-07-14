Le Milan pourrait se passer de Santi, mais le joueur figure encore à hauteur d’environ 23 millions d’euros dans les comptes du club. Le vendre à un prix inférieur entraînerait une moins-value que la direction, depuis la via Aldo Rossi, entend à tout prix éviter. L’ancien élément du Feyenoord séduit la Lazio : toutefois, Fabiani manque actuellement de liquidités pour formuler une offre.





Deux autres clubs, Porto et Orlando City, ont manifesté un intérêt préliminaire sans pour autant concrétiser leur intention.