Santacroce : « Dans les vestiaires, nous voulions écouter le coach, mais De Laurentiis est arrivé, l'a fait taire et a déclaré que le football était comme le cinéma. Il nous a récompensés après une défaite, mais avec l'Inter, au contraire... »

Santacroce raconte également les interventions du président pendant la mi-temps des matchs : « Il est volcanique, quand il éclate, il éclate. Je l'ai vu plusieurs fois venir dans les vestiaires pour nous parler. À la fin de la première mi-temps, on attendait que l'entraîneur nous donne quelques conseils tactiques pour améliorer certaines choses. Et là, le président entrait, faisait taire l'entraîneur et disait quelque chose comme : « Non, parce que le football, c'est comme le cinéma ». Et vous étiez là, en sueur, vous regardiez ces gens et vous pensiez : « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? ». C'est comme le cinéma... Je m'en souviens plusieurs fois, j'ai vu quelques disputes, mais c'est un homme de parole, un homme qui, quand il vous dit des choses, les fait et sait être très spirituel, vraiment de manière fantastique. Mais s'il s'entête, vous êtes fichu ».