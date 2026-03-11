Fabiano Santacroce a rappelé quelques anecdotes amusantes de son expérience à Naples. L'ancien défenseur, aujourd'hui âgé de 39 ans, était l'invité du podcast « DoppioPasso » et, parmi ses récits, celui qui ressort le plus est celui où le président Aurelio De Laurentiis a décidé d'accorder une prime à ses joueurs malgré leur défaite.
Santacroce : « Dans les vestiaires, nous voulions écouter le coach, mais De Laurentiis est arrivé, l'a fait taire et a déclaré que le football était comme le cinéma. Il nous a récompensés après une défaite, mais avec l'Inter, au contraire... »
CONTRE L'INTER
«Il y a eu une année où nous avons gagné un match contre l'Inter de Mourinho (c'était le 26 avril 2009, ndlr). Ils ne perdaient contre personne, c'était une équipe incroyable. Nous avions gagné 1-0 grâce à un but de Zalayeta, un match incroyable où rien qu'en les voyant entrer... nous étions dans le passage souterrain, tu les regardais, ils mesuraient tous deux mètres. À part quelques-uns comme Cordoba, il y avait des gars incroyables. Donc, on gagne ce match, De Laurentiis entre dans les vestiaires pour nous féliciter. Alors les anciens disent : « Une prime, une prime, une prime »,« Non, pas de prime, parce que vous êtes payés pour faire ça ». Bon, d'accord, ça passe. »
LE PRIX CONTRE MILAN
Mais cela se terminera différemment après une défaite2-1 contre Milan au stade Meazza, lorsque le président Aurelio De Laurentiis décidera de récompenser ses joueurs malgré la défaite. « Nous allons jouer contre le Milan à San Siro, nous perdons un match très disputé, Ronaldinho était là. Il entre dans les vestiaires : « Les gars, la prime pour tout le monde ». C'est-à-dire qu'il a été le seul président à nous donner une prime pour un match perdu... il est comme ça ».
DE LAURENTIIS DANS LES VESTIAIRES
Santacroce raconte également les interventions du président pendant la mi-temps des matchs : « Il est volcanique, quand il éclate, il éclate. Je l'ai vu plusieurs fois venir dans les vestiaires pour nous parler. À la fin de la première mi-temps, on attendait que l'entraîneur nous donne quelques conseils tactiques pour améliorer certaines choses. Et là, le président entrait, faisait taire l'entraîneur et disait quelque chose comme : « Non, parce que le football, c'est comme le cinéma ». Et vous étiez là, en sueur, vous regardiez ces gens et vous pensiez : « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? ». C'est comme le cinéma... Je m'en souviens plusieurs fois, j'ai vu quelques disputes, mais c'est un homme de parole, un homme qui, quand il vous dit des choses, les fait et sait être très spirituel, vraiment de manière fantastique. Mais s'il s'entête, vous êtes fichu ».
LA CARRIÈRE DE SANTACROCE
Fabiano Santacroce était arrivé à Naples en janvier 2008. Alors âgé de 21 ans, il s'était imposé à Brescia comme l'un des plus grands espoirs du football italien, pressenti même pour intégrer l'équipe nationale après avoir joué dans l'équipe des moins de 21 ans. Formé au centre de formation de Côme, Santacroce a ensuite joué pour Parme, Padoue, Ternana, Juve Stabia, Cuneo et Virtus Vérone.