Owen, désormais ambassadeur de Casino.org, une plateforme de référence qui oriente les joueurs vers des marques de casino britanniques, estime que Newcastle a trouvé l’homme de la situation pour diriger son équipe. Interrogé par GOAL au sujet des rumeurs surprenantes concernant son départ, il a déclaré : « Je comprends que Newcastle traverse une période difficile ; je perçois la frustration.

Mais est-il l’entraîneur le plus titré ? Oui, c’est sans doute l’entraîneur le plus couronné de ces dernières années. Il a mis fin à une longue attente en ramenant des trophées, puis en qualifiant le club pour la Ligue des champions. Ses mains sont liées par des règles financières qu’il juge absurdes et qui brident ses ambitions.

Trouvez-moi quelqu’un d’autre qui, après une recherche exhaustive, puisse se vanter d’avoir prouvé ses compétences, d’être un entraîneur exceptionnel, apprécié de tous, parti puis revenu avec un trophée, et ayant connu plus de succès que Newcastle ces dernières années. Une saison moins brillante, certes, mais pas une catastrophe. Allez voir Tottenham si vous cherchez un vrai désastre ! Sur quelle planète vivent ces gens ?

« Si jamais ils se séparaient d’Eddie Howe, il irait directement à Manchester United, Chelsea, Liverpool ou City, et les fans des Magpies se diraient : “Oh mon Dieu, il était là, c’était notre héros, une légende, et on l’a laissé partir après une simple saison mitigée”.

Je sais que tous les supporters de Newcastle ne partagent pas cet avis, mais je peine à comprendre de telles critiques. Il faut valoriser la continuité et la loyauté. Les Magpies possèdent l’un des meilleurs entraîneurs de Premier League ; gardez-le précieusement. Et je n’aurai aucune sympathie pour Newcastle la saison prochaine s’ils passent à l’acte, aucune sympathie du tout. »