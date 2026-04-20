Getty/GOAL
Traduit par
« Sans voix » : Newcastle averti contre un pari osé sur José Mourinho, alors que les spéculations sur un éventuel limogeage d’Eddie Howe laissent Michael Owen perplexe
À Newcastle, Howe a conquis des titres prestigieux avant de voir son équipe sombrer dans la deuxième partie du classement.
L’énigmatique Portugais José Mourinho est actuellement de retour dans son pays natal, à la tête de Benfica, mais il n’a pas encore accepté de s’engager à long terme avec le club lisboète. Âgé de 63 ans, le technicien reste attentif aux opportunités prestigieuses et conserve un palmarès solide en Angleterre, où il a conquis trois titres de champion durant ses deux passages à Stamford Bridge.
Aucun poste n’est actuellement vacant à Newcastle, mais la donne pourrait changer rapidement. À la tête des Magpies depuis quatre ans et demi, Howe a dirigé 226 matchs et offert au club son premier trophée national majeur en 70 ans, la Carabao Cup 2025.
Actuellement 14es de Premier League, les Magpies risquent de manquer la qualification pour les coupes européennes, et certains observateurs estiment que Howe pourrait être tenu pour responsable de ce passage à vide.
- Getty Images Sport
Pourquoi se séparer de Howe serait un mauvais choix pour Newcastle
Owen, désormais ambassadeur de Casino.org, une plateforme de référence qui oriente les joueurs vers des marques de casino britanniques, estime que Newcastle a trouvé l’homme de la situation pour diriger son équipe. Interrogé par GOAL au sujet des rumeurs surprenantes concernant son départ, il a déclaré : « Je comprends que Newcastle traverse une période difficile ; je perçois la frustration.
Mais est-il l’entraîneur le plus titré ? Oui, c’est sans doute l’entraîneur le plus couronné de ces dernières années. Il a mis fin à une longue attente en ramenant des trophées, puis en qualifiant le club pour la Ligue des champions. Ses mains sont liées par des règles financières qu’il juge absurdes et qui brident ses ambitions.
Trouvez-moi quelqu’un d’autre qui, après une recherche exhaustive, puisse se vanter d’avoir prouvé ses compétences, d’être un entraîneur exceptionnel, apprécié de tous, parti puis revenu avec un trophée, et ayant connu plus de succès que Newcastle ces dernières années. Une saison moins brillante, certes, mais pas une catastrophe. Allez voir Tottenham si vous cherchez un vrai désastre ! Sur quelle planète vivent ces gens ?
« Si jamais ils se séparaient d’Eddie Howe, il irait directement à Manchester United, Chelsea, Liverpool ou City, et les fans des Magpies se diraient : “Oh mon Dieu, il était là, c’était notre héros, une légende, et on l’a laissé partir après une simple saison mitigée”.
Je sais que tous les supporters de Newcastle ne partagent pas cet avis, mais je peine à comprendre de telles critiques. Il faut valoriser la continuité et la loyauté. Les Magpies possèdent l’un des meilleurs entraîneurs de Premier League ; gardez-le précieusement. Et je n’aurai aucune sympathie pour Newcastle la saison prochaine s’ils passent à l’acte, aucune sympathie du tout. »
Mourinho prochainement sur le banc ? L’analyse d’Owen sur ces rumeurs surprenantes
Interrogé sur les rumeurs évoquant un arrivée de José Mourinho, l’ancien attaquant des Magpies, Michael Owen, a coupé court : « Allons, toujours la même musique. Je préfère de loin Eddie Howe : il est déjà en place, il connaît la région, il connaît les joueurs, c’est un excellent coach, il est jeune et enthousiaste. Le remplacer par Mourinho ? Je suis sans voix. »
- Getty
Newcastle, club ambitieux, construit avec détermination un avenir plus radieux.
Nombreux sont les supporters des Magpies à partager ce sentiment : Howe dispose d’un capital confiance suffisant pour surmonter ce passage à vide inhabituel. Toutefois, dans un univers où seuls les résultats comptent, l’expérimenté technicien de 48 ans sait qu’il doit répondre aux attentes.
José Mourinho pourrait toutefois saisir l’occasion de revenir sur les bancs britanniques, mais son aura s’est estompée et les Magpies, en pleine construction, ne peuvent se permettre un pari aussi risqué.