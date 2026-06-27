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« Sans valeur » : Marcelo Bielsa porte un jugement sans appel sur son propre travail en tant que sélectionneur de l'Uruguay après la défaite face à l'Espagne qui a mis fin à ses rêves de Coupe du monde
Bielsa assume l'élimination précoce de l'Uruguay
L’Uruguay a quitté la Coupe du monde sur une note décevante, battu 1-0 par l’Espagne et éliminé dès la phase de groupes. Malgré des ambitions élevées après les progrès sous Bielsa, la « Celeste » n’a pris que deux points en trois matches.
L’entraîneur argentin a assumé l’entière responsabilité de cet échec, minimisant les résultats obtenus au cours de ses trois années à la tête de l’équipe. Bielsa a fait valoir que les performances passées, notamment la quatrième place lors des qualifications pour la Coupe du monde et la troisième place à la Copa América, avaient perdu toute importance après l’élimination de l’équipe de la Coupe du monde.
- AFP
Bielsa livre un bilan sans concession de son propre règne
Après l'élimination, Bielsa a dressé un bilan sans détour de son passage à la tête de la Celeste, estimant que l'échec en Coupe du monde rendait vains tous les autres résultats. Il a endossé la responsabilité des performances décevantes de l'Uruguay dans la compétition.
« Je ne laisserai rien au football uruguayen », a-t-il déclaré à beIN Sports. « Toute contribution d’un entraîneur qui travaille depuis trois ans n’a aucun sens si l’on n’obtient pas de résultats : la quatrième place lors des qualifications ne valait rien, la troisième place à la Copa América ne valait rien, et évidemment, je n’ai pas besoin de commenter cette performance.
« Les questions ne cherchent pas de réponses, mais visent à déverser sur moi, qui suis responsable, toute la déception liée à cette élimination. Pour cette Coupe du monde, nous avons joué pour obtenir sept points et nous en avons obtenu deux, malgré un groupe de joueurs de qualité. Malgré le travail, les efforts et le dévouement, je n’ai pas réussi. »
Le choix du gardien de but est scruté
Bielsa est revenu sur l’un des grands sujets de la campagne uruguayenne : sa confiance inébranlable dans le gardien vétéran Fernando Muslera, malgré ses erreurs passées. Le technicien a justifié son choix en soulignant la forme et l’expérience du joueur.
« Lorsque j’ai pris la décision d’aligner Muslera, c’était une décision mûrement réfléchie », a expliqué Bielsa. « C’est un gardien qui sortait d’une année magnifique et qui est un joueur doté d’une très forte personnalité et d’un grand caractère. C’est pourquoi j’ai décidé de le maintenir et de ne pas lui retirer ma confiance. »
Il a ensuite révélé que le gardien avait demandé à être remplacé à la mi-temps du match contre l’Espagne. « À la mi-temps, cependant, Muslera a quitté le terrain de son propre chef et a été remplacé par Sergio Rochet. Ce n’est pas moi qui ai pris cette décision, c’est lui qui l’a prise lui-même », a conclu Bielsa.
- AFP
L'avenir de Bielsa reste incertain
L’élimination prématurée de l’Uruguay au Mondial place Marcelo Bielsa sur la sellette. Déjà sous le feu des critiques durant la compétition, l’entraîneur argentin pourrait quitter son poste après avoir publiquement remis en question la valeur de son propre mandat.