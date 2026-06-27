Après l'élimination, Bielsa a dressé un bilan sans détour de son passage à la tête de la Celeste, estimant que l'échec en Coupe du monde rendait vains tous les autres résultats. Il a endossé la responsabilité des performances décevantes de l'Uruguay dans la compétition.

« Je ne laisserai rien au football uruguayen », a-t-il déclaré à beIN Sports. « Toute contribution d’un entraîneur qui travaille depuis trois ans n’a aucun sens si l’on n’obtient pas de résultats : la quatrième place lors des qualifications ne valait rien, la troisième place à la Copa América ne valait rien, et évidemment, je n’ai pas besoin de commenter cette performance.

« Les questions ne cherchent pas de réponses, mais visent à déverser sur moi, qui suis responsable, toute la déception liée à cette élimination. Pour cette Coupe du monde, nous avons joué pour obtenir sept points et nous en avons obtenu deux, malgré un groupe de joueurs de qualité. Malgré le travail, les efforts et le dévouement, je n’ai pas réussi. »