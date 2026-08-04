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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Sans stars, sans transferts et sans résultats : le stage d'Al-Nassr a-t-il enterré les rêves de la nouvelle saison ?

FEATURES
Al Nasr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
J. Felix
Sadio Mané
A. Al Amri
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Portugal
Sénégal

« El Alami » aborde une saison difficile

Dans le monde du football, le stage de préparation avant le début de la nouvelle saison joue un rôle majeur dans le rendement de l'équipe tout au long de la saison, que ce soit au niveau des performances ou des résultats, sur le plan technique comme physique.

C'est pourquoi le club d'Al-Nassr a effectué un long stage, au cours duquel il a disputé quelques matches amicaux sous la conduite de son nouvel entraîneur australien Ange Postecoglou, dans l'espoir de préparer au mieux la nouvelle saison.

  • Reports et changements

    Cependant, ces préparatifs ont traversé de nombreuses crises très tôt, avant même le début du stage, puisque celui-ci a été reporté d'environ 48 heures en raison de travaux de maintenance sur la pelouse du stade Dar Al Nasr.

    Et jusqu'à quelques heures avant le début du stage, Al-Nassr ne disposait pas d'un entraîneur pour diriger les joueurs, après le départ du Portugais Jorge Jesus, avant que le choix ne se porte finalement sur le technicien australien Ange Postecoglou.

    Les crises se sont poursuivies lors de la deuxième phase de préparation, plus précisément dans la ville d'Abha, où cette phase a été interrompue rapidement, avec des doutes quant à l'annulation de la troisième phase au Portugal en raison de la crise financière du club.

    Cependant, la troisième phase s'est déroulée normalement, et elle a été avancée pour débuter le 19 juillet dernier, afin de compenser ce qui avait été annulé lors de la deuxième phase à Abha.

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  • Un stage sans stars

    Le stage a débuté, mais sans les stars qui ont participé avec les sélections de leur pays à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Au fil du stage, ces stars ont commencé à affluer vers la capitale portugaise, Lisbonne, mais l'absence de quatre joueurs particulièrement influents s'est prolongée jusqu'aux derniers jours de ce rassemblement.

    La liste comprenait les Portugais Cristiano et João Félix, le Sénégalais Sadio Mané et le défenseur saoudien Abdulelah Al-Amri, bien qu'ils aient tous terminé leur parcours avec les sélections de leur pays au Mondial de manière précoce.

    Al-Amri a fait ses adieux avec la sélection saoudienne dès la phase de groupes, puis Mané l'a suivi en seizièmes de finale, et enfin Ronaldo et Félix en huitièmes de finale, le 6 juillet dernier.

    Malgré cela, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mané et João Félix n'ont rejoint le stage qu'à la fin du mois dernier et au début de ce mois-ci, tandis que Ronaldo n'a toujours pas rejoint les entraînements à l'heure actuelle.

    Bien que certains rapports aient affirmé que toutes ces absences résultaient d'une décision de l'entraîneur australien Ange Postecoglou, afin d'éviter la fatigue avant le début de la saison, ces absences ont tout de même privé l'équipe de tirer le meilleur parti du stage.

  • Un stage sans recrues

    Le problème ne résidait pas seulement dans l'absence des stars actuelles, mais dans le fait qu'Al-Nassr a débuté le stage et l'a terminé sans intégrer à ses rangs la moindre recrue.

    Il est vrai qu'Al-Nassr avait conclu un accord avec le club espagnol du Real Majorque pour le transfert de son milieu de terrain portugais Samu Costa, mais l'opération n'a pas été finalisée, en raison des restrictions financières imposées au club saoudien à l'heure actuelle.

    Ainsi, Al-Nassr achève sa préparation pour la nouvelle saison sans renfort, et même diminué, après le départ de son milieu de terrain croate Marcelo Brozovic, à l'issue de son contrat, à la fin de la saison dernière.

    Même si Al-Nassr venait à lever les restrictions qui lui sont imposées et à boucler la signature de Samu Costa, il entamerait sa préparation pour la nouvelle saison à environ une seule semaine de son coup d'envoi, ce qui l'empêchera de trouver son harmonie sur le plan technique et de retrouver son niveau physique.

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  • Résultats négatifs

    Pire encore, les joueurs actuels d'Al-Nassr n'ont affiché ni le niveau ni les résultats espérés qui rassureraient les supporters sur l'avenir de l'équipe la saison prochaine.

    Al-Nassr a entamé son stage de la pire des manières, après s'être incliné face à l'équipe réserve du Benfica sur le score de 1-2, ainsi que face au club portugais de l'Estrela Amadora 2-4, et enfin face à l'espagnol d'Almería sur un score de deux buts à zéro.

    « Al-Alami » n'a remporté qu'une seule victoire, aux dépens de Mérida, qui évolue en troisième division espagnole, sur le score de 2-0, ce qui ne reflète pas le véritable niveau que l'équipe affrontera la saison prochaine.

    Certains des problèmes rencontrés par la formation saoudienne, tant sur le plan offensif que défensif, sont apparus clairement, puisqu'elle a inscrit 5 buts, soit une moyenne d'un peu plus d'un but par match, et en a encaissé 8, soit une moyenne de deux buts par match.

  • Une saison à oublier ?

    Tous ces éléments réunis suscitent l'inquiétude des supporters d'Al-Nassr, en particulier après que les ambitions ont grimpé en flèche à la suite du sacre en Roshn Saudi League la saison dernière, après une absence de 7 ans.

    Les supporters d'Al-Nassr espèrent que leur équipe conservera le titre national pour la deuxième saison consécutive, mais le plus grand espoir cette saison sera de remporter le titre de la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de l'histoire du club.

    En outre, Al-Nassr disputera deux autres titres nationaux, dont l'un pourrait être décroché après seulement deux matchs, à savoir la Supercoupe d'Arabie saoudite, en plus de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

    Toutes ces ambitions se heurtent cependant à une série d'obstacles susceptibles de les entraver considérablement, à moins que Postecoglou, Ronaldo et leurs coéquipiers n'en décident autrement.

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