Le stage a débuté, mais sans les stars qui ont participé avec les sélections de leur pays à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Au fil du stage, ces stars ont commencé à affluer vers la capitale portugaise, Lisbonne, mais l'absence de quatre joueurs particulièrement influents s'est prolongée jusqu'aux derniers jours de ce rassemblement.

La liste comprenait les Portugais Cristiano et João Félix, le Sénégalais Sadio Mané et le défenseur saoudien Abdulelah Al-Amri, bien qu'ils aient tous terminé leur parcours avec les sélections de leur pays au Mondial de manière précoce.

Al-Amri a fait ses adieux avec la sélection saoudienne dès la phase de groupes, puis Mané l'a suivi en seizièmes de finale, et enfin Ronaldo et Félix en huitièmes de finale, le 6 juillet dernier.

Malgré cela, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mané et João Félix n'ont rejoint le stage qu'à la fin du mois dernier et au début de ce mois-ci, tandis que Ronaldo n'a toujours pas rejoint les entraînements à l'heure actuelle.

Bien que certains rapports aient affirmé que toutes ces absences résultaient d'une décision de l'entraîneur australien Ange Postecoglou, afin d'éviter la fatigue avant le début de la saison, ces absences ont tout de même privé l'équipe de tirer le meilleur parti du stage.