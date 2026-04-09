La vie d’un joueur de Manchester United n’est pas faite pour les âmes sensibles, une réalité que Maguire connaît mieux que quiconque. En repensant à son passage au club et aux joueurs qui ont eu du mal à s’adapter aux attentes du « Théâtre des rêves », le défenseur central a laissé entendre que le poids du maillot était trop lourd à porter pour beaucoup. Il a déclaré : « Je vois beaucoup de joueurs arriver dans ce club et, très franchement, c’est tout simplement trop pour eux. Les regards, la surveillance, l’analyse. Chaque but encaissé, c’est la faute de quelqu’un. »

Son propre parcours, fait de sommets et de creux profonds – à l’image de la perte du brassard de capitaine sous Erik ten Hag ou des rafles de critiques sur les réseaux sociaux –, lui sert d’exemple. Interrogé pour savoir si la pression qu’il a subie aurait eu raison d’autres professionnels, il répond sans détour : « Oui, probablement. Beaucoup auraient peut-être voulu tourner la page, partir ailleurs et recommencer leur carrière. Ça les aurait probablement brisés un peu plus tôt. »»



