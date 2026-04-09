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Ahmed Refaat

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« Sans doute l'un des meilleurs défenseurs au monde » : Harry Maguire fait une déclaration audacieuse sur ses capacités de tête et affirme que Manchester United PEUT prétendre au titre la saison prochaine

H. Maguire
Manchester United
Premier League
Angleterre

Harry Maguire n'a jamais fui les projecteurs, et le défenseur de Manchester United vient de faire une série de déclarations audacieuses après la récente prolongation de son contrat à Old Trafford. À 33 ans, il revient sur une carrière marquée par la résilience, affirmant que sa domination dans les airs le maintient parmi l'élite mondiale, tout en insistant sur le fait que Manchester United peut briguer le titre de Premier League la saison prochaine.

  • Se démarquer dans les deux surfaces

    Récemment prolongé à Manchester United jusqu’en 2027, Harry Maguire entend faire taire les sceptiques qui le raillent depuis plusieurs mois.

    L’international anglais mise sur sa puissance physique, surtout sur les coups de pied arrêtés et les dégagements défensifs. Interrogé sur son rôle actuel, il a confié à The Athletic : « Quel que soit le rôle que l’entraîneur souhaite me confier, titulaire ou joker décisif en fin de match… Je reste convaincu, à mon âge, d’être l’un des meilleurs défenseurs du monde dans les deux surfaces. Je ne pense pas que cela puisse vraiment être remis en question. »

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    Survivre à la pression intense de United

    La vie d’un joueur de Manchester United n’est pas faite pour les âmes sensibles, une réalité que Maguire connaît mieux que quiconque. En repensant à son passage au club et aux joueurs qui ont eu du mal à s’adapter aux attentes du « Théâtre des rêves », le défenseur central a laissé entendre que le poids du maillot était trop lourd à porter pour beaucoup. Il a déclaré : « Je vois beaucoup de joueurs arriver dans ce club et, très franchement, c’est tout simplement trop pour eux. Les regards, la surveillance, l’analyse. Chaque but encaissé, c’est la faute de quelqu’un. »

    Son propre parcours, fait de sommets et de creux profonds – à l’image de la perte du brassard de capitaine sous Erik ten Hag ou des rafles de critiques sur les réseaux sociaux –, lui sert d’exemple. Interrogé pour savoir si la pression qu’il a subie aurait eu raison d’autres professionnels, il répond sans détour : « Oui, probablement. Beaucoup auraient peut-être voulu tourner la page, partir ailleurs et recommencer leur carrière. Ça les aurait probablement brisés un peu plus tôt. »»


  • Les ambitions de titre et l'ère Michael Carrick

    Avec Michael Carrick désormais aux commandes, Maguire se dit confiant dans la trajectoire du club. Malgré les 15 points qui séparent Manchester United d’Arsenal, leader de Premier League, le défenseur estime qu’un mercato estival judicieux permettra aux Red Devils de revenir dans la course. Son objectif affiché : hisser les siens au sommet du football anglais avant la fin de son aventure à Old Trafford.

    En vue de la saison prochaine, il a déclaré : « La saison prochaine, nous devons nous situer dans une position où, si nous réussissons nos recrutements, que tout se passe bien d’ici la fin de la saison et que nous continuons sur notre lancée, il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons atteindre. Ces dernières années, il y a évidemment eu Manchester City et, avant le début de la saison, on savait qu’il fallait accumuler suffisamment de points pour espérer les rattraper. »


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    L'avenir international et le rêve de la Coupe du monde

    Bien qu’il ait été convoqué pour la première fois par Thomas Tuchel pour les récents matchs contre l’Uruguay et le Japon, les chances de Maguire de participer à la Coupe du monde semblent de plus en plus compromises. Tuchel a déjà semé le doute quant à sa participation en laissant entendre qu’Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones et Trevoh Chalobah le devançaient actuellement dans la hiérarchie internationale.

    Néanmoins, le défenseur n’abdiquera pas si facilement : une fin de saison convaincante sous le maillot de Manchester United pourrait encore lui ouvrir les portes de la sélection finale.

    L’ancien défenseur de Leicester assume : « J’ai une grande confiance en moi, je sais que je suis un joueur de haut niveau. C’est ce qui m’aide quand les choses sont difficiles. Si je reste ici pour la saison prochaine, ce sera ma huitième année, donc le fait d’être ici depuis huit ans est vraiment une preuve de ma valeur. »

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