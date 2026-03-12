Sans buteur en Bundesliga et plus de temps de jeu en Ligue Europa : le VfB Stuttgart a-t-il commis une erreur avec ce transfert ?

Le troisième transfert le plus cher de l'histoire du club à ce jour - El Khannouss va détrôner Bouanani de la quatrième place - déçoit jusqu'à présent sur toute la ligne. Il n'a marqué que deux buts et délivré une passe décisive en 24 matches. Fait inhabituel : l'Algérien a actuellement plus de temps de jeu en Ligue Europa (448 minutes) qu'en Bundesliga (441 minutes), où il a marqué ses trois points. Bouanani attend donc toujours son premier but dans l'élite allemande.

Au cours des quatre derniers matchs de Bundesliga, Bouanani a même passé 90 minutes sur le banc sans problème physique connu. Lors de la défaite 0-1 lors du match retour des barrages contre le Celtic Glasgow, il a fait sa dernière apparition dans le onze de départ, mais n'a pas vraiment convaincu malgré une performance honorable. Une image désormais familière. Cet attaquant techniquement doué, qui évolue principalement sur l'aile droite, en veut généralement beaucoup. Mais il ne démontre son talent que par petites touches et ne réussit tout simplement pas assez. Au final, ses 14 pertes de balle pour seulement 33 actions sont emblématiques de la saison de Bouanani.

Pourtant, une grande déception au tournant de l'année aurait dû le motiver. L'entraîneur algérien Vladimir Petkovic a renoncé à faire appel à Bouanani dans son équipe pour la Coupe d'Afrique des nations. « Il était bien sûr déçu, car il aurait aimé jouer pour son pays », a déclaré Hoeneß, suscitant l'espoir d'un revirement : « D'un autre côté, il a maintenant la chance de rester avec nous et de se rapprocher de l'équipe. »

Selon le journal Bild, Bouanani aurait même fait appel à un entraîneur physique personnel afin de transformer sa colère liée à son absence en énergie. Son objectif : montrer à tous de quoi il était capable lors de la reprise, avec un calendrier chargé comprenant sept matchs en 22 jours. Le bilan s'est toutefois avéré plus que décevant : aucun point marqué, 215 minutes et trois matchs sans temps de jeu.