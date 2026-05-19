En début de saison, Kwasniok avait souvent confié à El Mala un rôle de joker, malgré les buts et les passes décisives grâce auxquels le jeune joueur constituait déjà un atout majeur dans la lutte contre la relégation. Depuis le départ de Kwasniok fin mars, El Mala a été titularisé à chaque match de Bundesliga sous les ordres de son successeur, René Wagner. Il a conclu sa première saison dans l’élite avec 13 buts et 5 passes décisives.

Il a ensuite prouvé qu’il pouvait aussi faire la différence sur la scène internationale avec l’équipe d’Allemagne U21. L’entraîneur Antonio Di Salvo, ravi de pouvoir compter sur lui après sa non-sélection par Nagelsmann, l’a immédiatement aligné. El Mala a alors guidé la sélection allemande vers une victoire cruciale dans le match de qualification à l’Euro contre la Grèce. Peu après le décès de sa grand-mère, il n’a pu contenir son émotion au moment de célébrer son but : « Quand j’ai marqué, tout est sorti. C’était le moment le plus fort de ma vie, j’ai laissé les larmes couler », a-t-il confié après la rencontre.

Il pourrait verser une larme de joie à l’annonce de sa première convocation en A, même si ce ne sera pas sa première incursion dans le groupe élargi, puisque Nagelsmann l’avait déjà appelé en novembre.

Déjà en novembre, Nagelsmann l’avait appelé pour les qualifications au Mondial face au Luxembourg et à la Slovaquie, avant de le renvoyer en U21 – sans le faire jouer – juste après la rencontre luxembourgeoise, alors que cette équipe était dos au mur contre la Géorgie en éliminatoires de l’Euro.