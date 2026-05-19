Selon le Kölner Stadt-Anzeiger et Bild, le sélectionneur Julian Nagelsmann aurait convoqué le jeune joueur du 1. FC Cologne, âgé de 19 ans, pour la Coupe du monde, bien qu’il n’ait encore jamais porté le maillot de l’équipe A.Pour El Mala, c’est un rêve qui devient réalité. « Tout footballeur rêve de porter le maillot de l’équipe nationale. Jouer pour l’Allemagne est l’une des plus belles choses que je puisse imaginer. Si cela ne me motivait pas, il y aurait quelque chose qui clocherait », a-t-il récemment déclaré.
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Sans avoir disputé le moindre match international avant la Coupe du monde, Julian Nagelsmann s’apprête à opérer un nouveau revirement spectaculaire dans la composition de son équipe pour le tournoi
Dès les derniers matchs amicaux disputés en mars, avant l’annonce de la liste jeudi, la non-sélection d’El Mala avait suscité de vifs débats. Ailier offensif révélation de la dernière Bundesliga, il n’a pas été retenu par Nagelsmann pour les rencontres face au Ghana et à la Suisse, malgré un ratio buts/temps de jeu impressionnant avec Cologne.
Le sélectionneur a justifié cette décision – ainsi que la convocation simultanée de Lennart Karl, la jeune pépite du Bayern – en expliquant qu’à l’époque, El Mala ne disposait pas encore d’un temps de jeu suffisant au FC Cologne sous les ordres de l’ancien entraîneur Lukas Kwasniok. Il a par ailleurs pointé du doigt le manque d’implication défensive du joueur.
« Il y a une différence entre jouer au Bayern et jouer à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », a précisé Nagelsmann dans une interview accordéeau magazine Kicker début mars. « Je ne vise pas Lukas Kwasniok, que j’ai appris à connaître comme un entraîneur attentif aux besoins de son système, y compris défensifs. Said doit viser un statut de titulaire à Cologne et enchaîner les matchs. Or il ne joue qu’à 50 %, c’est insuffisant. Le problème ne vient pas de l’entraîneur, comme on le pense souvent, mais de sa propre régularité défensive. »
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Pour sa première saison en Bundesliga, El Mala s’impose comme l’assurance vie du 1. FC Cologne.
En début de saison, Kwasniok avait souvent confié à El Mala un rôle de joker, malgré les buts et les passes décisives grâce auxquels le jeune joueur constituait déjà un atout majeur dans la lutte contre la relégation. Depuis le départ de Kwasniok fin mars, El Mala a été titularisé à chaque match de Bundesliga sous les ordres de son successeur, René Wagner. Il a conclu sa première saison dans l’élite avec 13 buts et 5 passes décisives.
Il a ensuite prouvé qu’il pouvait aussi faire la différence sur la scène internationale avec l’équipe d’Allemagne U21. L’entraîneur Antonio Di Salvo, ravi de pouvoir compter sur lui après sa non-sélection par Nagelsmann, l’a immédiatement aligné. El Mala a alors guidé la sélection allemande vers une victoire cruciale dans le match de qualification à l’Euro contre la Grèce. Peu après le décès de sa grand-mère, il n’a pu contenir son émotion au moment de célébrer son but : « Quand j’ai marqué, tout est sorti. C’était le moment le plus fort de ma vie, j’ai laissé les larmes couler », a-t-il confié après la rencontre.
Il pourrait verser une larme de joie à l’annonce de sa première convocation en A, même si ce ne sera pas sa première incursion dans le groupe élargi, puisque Nagelsmann l’avait déjà appelé en novembre.
Déjà en novembre, Nagelsmann l’avait appelé pour les qualifications au Mondial face au Luxembourg et à la Slovaquie, avant de le renvoyer en U21 – sans le faire jouer – juste après la rencontre luxembourgeoise, alors que cette équipe était dos au mur contre la Géorgie en éliminatoires de l’Euro.