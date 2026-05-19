Selon le Kölner Stadt-Anzeiger et Bild, le sélectionneur Julian Nagelsmann a prévenu le jeune joueur du 1. FC Cologne, âgé de 19 ans, qu’il figurerait dans la liste pour la Coupe du monde, malgré l’absence de la moindre sélection avec l’équipe A.Pour El Mala, c’est un rêve qui se réalise. « Tout footballeur rêve de porter le maillot de l’équipe nationale. Jouer pour l’Allemagne est l’une des plus belles choses que je puisse imaginer. Si cela ne me motivait pas, c’est qu’il y aurait quelque chose qui clocherait », a-t-il récemment déclaré.
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Sans avoir disputé le moindre match international avant la Coupe du monde, Julian Nagelsmann s’apprête à opérer un nouveau revirement spectaculaire dans la composition de son équipe pour le Mondial
Dès les derniers matchs amicaux disputés en mars, avant l’annonce de la liste jeudi, la non-sélection d’El Mala avait suscité de vifs débats. Ailier offensif en pleine éclosion, il est l’une des révélations de la dernière Bundesliga. Pourtant, Nagelsmann ne l’a pas retenu pour les rencontres internationales face au Ghana et à la Suisse, malgré un ratio buts/matchs impressionnant avec le club de Cologne.
Le sélectionneur a justifié cette décision – ainsi que la convocation simultanée de Lennart Karl, la jeune pépite du Bayern – en expliquant qu’à l’époque, El Mala ne disposait pas encore d’un temps de jeu suffisant au FC Cologne sous les ordres de l’ancien entraîneur Lukas Kwasniok. Il a également pointé du doigt le manque d’implication défensive du joueur.
« Il y a une différence entre jouer au Bayern et jouer à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », a précisé Nagelsmann dans son interview accordéeau magazine Kicker début mars. « Je ne vise pas Lukas Kwasniok, que j’ai appris à connaître comme un entraîneur attentif à ses besoins tactiques, y compris défensifs. Said doit viser un statut de titulaire à Cologne et enchaîner les matchs. Or il ne joue qu’environ 50 % du temps, ce qui est insuffisant. Le problème ne vient pas de l’entraîneur, comme on le pense souvent, mais de sa propre régularité défensive. »
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Pour sa première saison en Bundesliga, El Mala s’impose comme l’assurance vie du 1. FC Cologne.
Sous Kwasniok, El Mala avait souvent débuté sur le banc, notamment en début de saison, bien qu’il fût déjà, grâce à ses buts et ses passes décisives, l’atout majeur du club dans la lutte contre la relégation. Depuis le départ de Kwasniok fin mars, El Mala a été titularisé à chaque match de Bundesliga sous les ordres de son successeur, René Wagner. Il a conclu sa première saison dans l’élite avec 13 buts et 5 passes décisives.
Il a ensuite prouvé qu’il pouvait aussi faire la différence sur la scène internationale avec l’équipe d’Allemagne U21. L’entraîneur Antonio Di Salvo, ravi de pouvoir compter sur lui après sa non-sélection par Nagelsmann, l’a immédiatement aligné. El Mala a alors guidé la sélection allemande vers une victoire cruciale en match de qualification à l’Euro contre la Grèce. Peu après le décès de sa grand-mère, il n’a pu contenir son émotion au moment de célébrer son but : « Quand j’ai marqué, tout est sorti. C’est le moment le plus fort de ma vie, j’ai laissé les larmes couler », a-t-il confié après la rencontre.
Il pourrait verser une larme de joie à l’annonce de sa convocation par Nagelsmann, même si ce ne sera pas sa première incursion dans le groupe élargi de l’équipe nationale A, en amont du début de la préparation pour la Coupe du monde.
Déjà en novembre, Nagelsmann l’avait appelé pour les qualifications au Mondial face au Luxembourg et à la Slovaquie, avant de le renvoyer en U21 après le premier match, non sans avoir d’abord préservé son éligibilité pour la sélection olympique.
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Lennart Karl, le joyau du Bayern, sera lui aussi de la partie au Mondial : « Il a fait forte impression face aux meilleurs. »
Karl possède désormais une expérience nettement plus importante en sélection nationale. Contrairement à El Mala, il a brillé lors de ses débuts en mars. D’après Sky, il aurait même déjà assuré sa place pour la Coupe du monde.
Le jeune joueur du Bayern avait fait ses débuts en équipe nationale en mars contre la Suisse (4-3) en tant que joker et avait également été remplacé contre le Ghana (2-1). « Il a fait une excellente impression », avait déclaré Nagelsmann à l’époque : « Audacieux, mais aussi humble. Il a un don naturel pour bien se positionner et se déplacer dans l’espace. » Et d’ajouter : « De tous les jeunes joueurs que nous avons sélectionnés au fil du temps, c’est lui qui a fait la meilleure impression. »
Cette saison, il a déjà marqué neuf buts et délivré huit passes décisives en 39 matchs officiels sous le maillot du Bayern.