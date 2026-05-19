Sans avoir disputé le moindre match international avant la Coupe du monde, Julian Nagelsmann s’apprête à opérer un nouveau revirement spectaculaire dans la composition de son équipe pour le Mondial

Sous Kwasniok, El Mala avait souvent débuté sur le banc, notamment en début de saison, bien qu’il fût déjà, grâce à ses buts et ses passes décisives, l’atout majeur du club dans la lutte contre la relégation. Depuis le départ de Kwasniok fin mars, El Mala a été titularisé à chaque match de Bundesliga sous les ordres de son successeur, René Wagner. Il a conclu sa première saison dans l’élite avec 13 buts et 5 passes décisives.

Il a ensuite prouvé qu’il pouvait aussi faire la différence sur la scène internationale avec l’équipe d’Allemagne U21. L’entraîneur Antonio Di Salvo, ravi de pouvoir compter sur lui après sa non-sélection par Nagelsmann, l’a immédiatement aligné. El Mala a alors guidé la sélection allemande vers une victoire cruciale en match de qualification à l’Euro contre la Grèce. Peu après le décès de sa grand-mère, il n’a pu contenir son émotion au moment de célébrer son but : « Quand j’ai marqué, tout est sorti. C’est le moment le plus fort de ma vie, j’ai laissé les larmes couler », a-t-il confié après la rencontre.

Il pourrait verser une larme de joie à l’annonce de sa convocation par Nagelsmann, même si ce ne sera pas sa première incursion dans le groupe élargi de l’équipe nationale A, en amont du début de la préparation pour la Coupe du monde.

Déjà en novembre, Nagelsmann l’avait appelé pour les qualifications au Mondial face au Luxembourg et à la Slovaquie, avant de le renvoyer en U21 après le premier match, non sans avoir d’abord préservé son éligibilité pour la sélection olympique.