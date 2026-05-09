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« Sans aucun doute » : Lionel Messi désigne Lamine Yamal comme son héritier, assurant que la pépite du FC Barcelone est, selon lui, « le meilleur » joueur du moment
Messi couronne un nouveau roi
Messi, icône du FC Barcelone, a clairement désigné Yamal comme le plus grand talent du football mondial actuel et le meilleur de sa génération. L’ailier de 18 ans a connu une ascension fulgurante au Camp Nou, au point d’hériter du maillot emblématique numéro 10 que Messi avait rendu célèbre durant son passage historique en Catalogne.
S’exprimant lors d’un événement Adidas cette semaine, le huit fois vainqueur du Ballon d’Or a multiplié les éloges à l’égard de ce produit de La Masia. Messi a déclaré : « Il y a une nouvelle génération de footballeurs très talentueux qui ont de nombreuses années devant eux, mais si je dois en choisir un en raison de son âge, de ce qu’il a déjà accompli et du potentiel qui s’offre à lui, c’est Lamine. Pour moi, il est clairement le meilleur. »
- AFP
L’héritier naturel du trône
Yamal est souvent comparé à la légende argentine pour sa maîtrise technique, sa vision du jeu et son pied gauche redoutable. Après avoir terminé deuxième du Ballon d’Or la saison dernière, l’adolescent a confirmé son statut d’attaquant majeur en Europe. Ses dribbles en un contre un évoquent régulièrement le jeune Messi tel qu’il explosait sous les ordres de Frank Rijkaard.
En héritant du maillot floqué du numéro 10, il assume désormais la pression d’incarner l’ère post-Messi à Barcelone. Ses performances laissent penser qu’il a les épaules pour répondre aux attentes, et il mène déjà la charge des Blaugrana sur les terrains nationaux et européens alors qu’il n’en est qu’aux premiers pas d’une carrière prometteuse.
Blessé, il vise quand même les titres
Malgré les éloges dithyrambiques du plus grand joueur de l'histoire du club, Yamal est actuellement contraint de rester sur la touche. L'ailier souffre d'une blessure aux ischio-jambiers qui a temporairement freiné son élan, mais il reste un élément essentiel de l'équipe de Hansi Flick, qui vise de nouveaux trophées.
Malgré ce contretemps, il se dirige vers un troisième sacre en Liga, performance rare pour un joueur fraîchement majeur. Le staff médical travaille déjà à son retour en pleine forme pour la Coupe du monde.
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Les rêves de Coupe du monde se dessinent à l’horizon.
Une fois la saison nationale terminée, Yamal sera sous les projecteurs en Espagne à l’approche de la Coupe du monde en juin. Ayant déjà fait ses preuves sur la scène internationale lors de l’Euro 2024, tous les regards seront tournés vers la pépite du FC Barcelone pour voir s’il parviendra à rééditer l’exploit de Messi en menant son pays vers la gloire mondiale.