Messi, icône du FC Barcelone, a clairement désigné Yamal comme le plus grand talent du football mondial actuel et le meilleur de sa génération. L’ailier de 18 ans a connu une ascension fulgurante au Camp Nou, au point d’hériter du maillot emblématique numéro 10 que Messi avait rendu célèbre durant son passage historique en Catalogne.

S’exprimant lors d’un événement Adidas cette semaine, le huit fois vainqueur du Ballon d’Or a multiplié les éloges à l’égard de ce produit de La Masia. Messi a déclaré : « Il y a une nouvelle génération de footballeurs très talentueux qui ont de nombreuses années devant eux, mais si je dois en choisir un en raison de son âge, de ce qu’il a déjà accompli et du potentiel qui s’offre à lui, c’est Lamine. Pour moi, il est clairement le meilleur. »