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Sang, sueur et larmes ! Neil promet que des Lions meurtris donneront tout dans un derby attendu depuis 14 ans
Neil promet une bataille ultime pour le derby tant attendu
Selon Southwark News, l'entraîneur de Millwall, Alex Neil, a livré une promesse pleine de passion avant la 100e confrontation officielle historique de samedi contre West Ham United à The Den. Après 14 ans d'attente pour le retour du Dockers Derby, Millwall s'apprête à recevoir son grand rival après la relégation de West Ham en EFL Championship.
Malgré une crise des blessures particulièrement sévère, Neil a insisté sur le fait que ses joueurs laisseront chaque goutte d'énergie pour les supporters à domicile.
Ce rendez-vous historique revêt une immense charge émotionnelle dans tout le sud-est de Londres.
- NurPhoto
Des Lions meurtris prêts à se battre au-delà de leurs limites physiques
Revenant sur l’épuisement extrême de son effectif après les efforts consentis en milieu de semaine, Neil a souligné l’esprit de guerrier qui anime son équipe. Il a noté que plusieurs joueurs ont été victimes de crampes et se sont écroulés sur la pelouse, l’obligeant à lancer des joueurs issus du centre de formation pour tenir jusqu’au bout des matches.
L’entraîneur a promis que la même éthique de travail infatigable sera à l’œuvre lorsque West Ham se présentera.
« Ce que je peux garantir, c’est que nos gars laisseront absolument tout sur le terrain, comme ils le font toujours, a déclaré Neil. Vous pouviez les voir tous avoir des crampes et tomber, mais nous serons prêts. »
L’entraîneur met West Ham au défi de survivre à The Den
Neil a ouvertement assumé l’immense pression de l’événement, refusant de minimiser l’importance du derby pour les supporters de Millwall. Il a dit attendre avec impatience de voir comment West Ham, en pleine réussite, gérera l’atmosphère hostile de The Den.
Millwall conserve l’avantage historique dans cette affiche, avec 38 victoires contre 34 pour West Ham sur 99 confrontations passées.
Millwall compte s’appuyer sur le chaudron de son stade pour perturber les visiteurs.
- Sports Press Photo
Garder la tête froide au milieu d’une passion à vif
Tout en exigeant une passion intense et de la combativité sur le terrain, Neil a mis en garde son groupe contre le risque de laisser les émotions déborder et provoquer de coûteuses erreurs disciplinaires. Il a souligné que la rigueur tactique restait essentielle pour décrocher une victoire de référence.
Un résultat positif donnerait un élan monumental à la campagne de Millwall.
« Il va y avoir beaucoup d'attention, de tension et de passion, a ajouté Neil. Nous devons montrer la combativité que les supporters veulent voir, mais aussi garder la tête froide sur le terrain et faire les bonnes choses. »
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