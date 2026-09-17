Selon Southwark News, l'entraîneur de Millwall, Alex Neil, a livré une promesse pleine de passion avant la 100e confrontation officielle historique de samedi contre West Ham United à The Den. Après 14 ans d'attente pour le retour du Dockers Derby, Millwall s'apprête à recevoir son grand rival après la relégation de West Ham en EFL Championship.

Malgré une crise des blessures particulièrement sévère, Neil a insisté sur le fait que ses joueurs laisseront chaque goutte d'énergie pour les supporters à domicile.

Ce rendez-vous historique revêt une immense charge émotionnelle dans tout le sud-est de Londres.