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Sandro Tonali s’apprête à rejoindre Tottenham, Newcastle ayant conclu un accord pouvant atteindre 100 millions de livres sterling
Détails d'un transfert record
Selon The Athletic, Tottenham aurait conclu un accord historique pour recruter Tonali, moyennant un montant initial de 92,5 millions de livres sterling, auquel s’ajouteront 7,5 millions de livres sterling de primes liées à la qualification en Ligue des champions au cours de la durée de son contrat. Si toutes les conditions sont remplies, le montant total de l’opération dépassera les 85 millions de livres sterling que Tottenham aurait accepté de verser à West Ham pour Mateus Fernandes, faisant de Tonali le transfert le plus cher de l’histoire du club.
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Reconstruire le milieu de terrain de Tottenham
Tottenham a connu un mercato estival intense afin de bâtir une équipe redoutable. Andy Robertson et Marco Senesi sont arrivés libres, tandis que Jan Paul van Hecke a été recruté à Brighton pour 52 millions de livres sterling.
Tonali et Fernandes viendront renforcer un milieu de terrain déjà dense, où figurent Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray et Lucas Bergvall.
Cependant, Bergvall a récemment fait part au club de sa ferme volonté de relever un nouveau défi ailleurs. L’arrivée de Tonali apporte une expérience cruciale et une qualité indéniable, garantissant à Tottenham la profondeur d’effectif nécessaire pour rivaliser avec acharnement sur plusieurs fronts.
Surmonter les revers passés à Newcastle
Tonali avait quitté l’AC Milan pour rejoindre Newcastle en juillet 2023, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 60,5 millions de livres sterling. Cependant, il a été immédiatement suspendu pour dix mois en octobre de la même année, après que la Fédération italienne de football l’a reconnu coupable d’une infraction aux règles sur les paris. En conséquence, Tonali a manqué le reste de sa première saison ainsi que l’Euro 2024.
Depuis son retour en août 2024, il s’est montré exceptionnel, disputant 110 matchs pour Newcastle, marquant 10 buts et délivrant 10 passes décisives aux côtés de Bruno Guimaraes. La saison dernière, Tonali a disputé 53 matchs toutes compétitions confondues et a marqué à trois reprises, aidant ainsi Newcastle à terminer à la 12e place de la Premier League et à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
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Quelle sera la prochaine étape pour Tonali ?
Tonali ne participera pas à la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Italie n'ayant pas réussi à se qualifier. Il va donc désormais se consacrer entièrement à la finalisation de son transfert à Tottenham. Une fois l'accord conclu, il rejoindra immédiatement ses nouveaux coéquipiers pour la préparation d'avant-saison.