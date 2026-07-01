Sandro Tonali s’apprête à rejoindre Tottenham, Newcastle ayant conclu un accord pouvant atteindre 100 millions de livres sterling

Tottenham a connu un mercato estival intense afin de bâtir une équipe redoutable. Andy Robertson et Marco Senesi sont arrivés libres, tandis que Jan Paul van Hecke a été recruté à Brighton pour 52 millions de livres sterling.

Tonali et Fernandes viendront renforcer un milieu de terrain déjà dense, où figurent Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray et Lucas Bergvall.

Cependant, Bergvall a récemment fait part au club de sa ferme volonté de relever un nouveau défi ailleurs. L’arrivée de Tonali apporte une expérience cruciale et une qualité indéniable, garantissant à Tottenham la profondeur d’effectif nécessaire pour rivaliser avec acharnement sur plusieurs fronts.