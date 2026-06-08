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Sandro Tonali pourrait être transféré prochainement, Newcastle souhaitant éviter de revivre le fiasco du transfert d’Alexander Isak, tandis que des rumeurs évoquent l’intérêt de Manchester United et Manchester City
Manchester United mène la course pour recruter Tonali.
Selon plusieurs sources, Manchester United s’intéresserait de très près à la situation de Sandro Tonali. Les Red Devils, qui préparent un profond remaniement de leur effectif, notamment au milieu de terrain, doivent anticiper le probable départ de Casemiro vers la MLS. D’après Matteo Moretto, l’ancien milanais occupe la première place sur la short-list des priorités mancuniennes pour renforcer l’entrejeu ; le dossier prend rapidement de l’ampleur.
Dans les prochaines semaines, le club étudiera plus en détail la faisabilité de l’opération. Toutefois, United n’est pas seul sur le coup : plusieurs autres formations suivent de près le milieu international italien, auteur d’une série de performances convaincantes depuis son retour à un rythme de jeu régulier.
- AFP
Manchester City entre dans la course aux enchères
Manchester City s’est également lancé dans la course à Sandro Tonali, où évolue déjà un autre ancien Rossonero, Tijjani Reijnders. Avec le départ de Bernardo Silva et la tentation madrilène de Rodri, les Citizens doivent envisager des changements majeurs au milieu de terrain. Le profil du jeune Italien, déjà brillant en club et en sélection, séduit autant le club que son entraîneur.
Cet intérêt de la moitié bleue de Manchester complique la donne pour Newcastle. Si les Magpies souhaitent conserver leurs meilleurs éléments, la perspective d’une guerre d’enchères entre les deux géants mancuniens pourrait leur offrir l’injection financière nécessaire pour respecter les strictes règles de rentabilité et de viabilité (PSR).
Newcastle affiche une valorisation astronomique de 100 millions de livres sterling
Combien faudrait-il débourser pour arracher Tonali à Newcastle ? La réponse est sans équivoque : une somme considérable. Selon Moretto, les Magpies réclameraient environ 100 millions d’euros.
Un derby aux sommes astronomiques pourrait donc se jouer entre United et City, ce qui, d’un côté, flatte le joueur et le football italien, mais, de l’autre, agace les clubs souhaitant rapatrier ce talent né en 2000 en Serie A, en particulier la Juventus, qui court après Tonali depuis des années.
Selon le Telegraph, les Magpies veulent régler le dossier rapidement : ils ont tiré les enseignements des derniers mercatos, où la valeur des joueurs fluctuait au gré de sagas interminables. L’été dernier, la saga Alexander Isak s’est étirée jusqu’après la reprise du championnat. Ils s’attendent donc à voir Tonali partir cet été, son agent ayant déjà démarché plusieurs clubs, et ils souhaitent éviter à tout prix un nouveau feuilleton.
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L’accord tacite dans le football européen
Le transfert de Tonali représente un investissement conséquent, mais il pourrait devenir plus envisageable en fonction de l’issue de la saison. Selon plusieurs sources britanniques, le joueur et Newcastle auraient conclu un « accord à l’amiable » : le club faciliterait son départ si l’équipe d’Eddie Howe ne se qualifie pas pour une compétition européenne l’an prochain.
Si une offre convaincante arrive et que les Magpies manquent la qualification européenne, le passage de l’Italien à St James’ Park pourrait toucher à sa fin.