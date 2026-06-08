Selon plusieurs sources, Manchester United s’intéresserait de très près à la situation de Sandro Tonali. Les Red Devils, qui préparent un profond remaniement de leur effectif, notamment au milieu de terrain, doivent anticiper le probable départ de Casemiro vers la MLS. D’après Matteo Moretto, l’ancien milanais occupe la première place sur la short-list des priorités mancuniennes pour renforcer l’entrejeu ; le dossier prend rapidement de l’ampleur.

Dans les prochaines semaines, le club étudiera plus en détail la faisabilité de l’opération. Toutefois, United n’est pas seul sur le coup : plusieurs autres formations suivent de près le milieu international italien, auteur d’une série de performances convaincantes depuis son retour à un rythme de jeu régulier.