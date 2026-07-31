Getty Images Sport
Traduit par
Sandro Tonali insiste sur le fait qu’il voulait « le meilleur choix » pour Newcastle, tandis que le milieu de terrain explique pourquoi un transfert à Tottenham était idéal pour sa carrière et son bonheur
Tonali finalise son transfert à Tottenham
Tonali a finalisé son transfert à Tottenham dans le cadre d’un transfert estival stupéfiant de 100 M£ en provenance de Newcastle. L’international italien de 26 ans a décidé de mettre un terme à son séjour de trois ans à St James' Park en quête d’un nouveau défi sous les ordres de De Zerbi. Dans un contexte marqué par l’annonce du départ d’Eddie Howe du poste d’entraîneur de Newcastle, Tonali a souligné son engagement personnel à faire en sorte que Newcastle tire la valeur maximale de son transfert.
- AAP
L’Italien donne la priorité à l’intérêt de Newcastle
Dans un entretien accordé au Daily Mail à Sydney, Tonali a insisté sur son désir d’assurer la meilleure opération possible pour Newcastle après tout ce que le club avait fait pour sa carrière : « La première chose, c’était d’obtenir la meilleure opération pour Newcastle.
« J’y ai rencontré certaines des meilleures personnes du football. Ils aiment le football. Ils vivent pour le football. Quand j’ai décidé de partir, j’ai dit à mon agent et à Ross Wilson que je voulais la meilleure opération pour Newcastle parce qu’ils méritent tout. C’est le football. Parfois, il faut comprendre à quel point tout peut changer dans votre vie en cinq minutes. »
Il a ensuite expliqué comment le prix fixé à 100 M£ par Newcastle avait exclu un possible retour en Serie A en raison des limites financières des clubs italiens, ce qui l’a finalement conduit à choisir Tottenham : « Nous sommes restés trois ans à Newcastle et après trois ans, nous en avons parlé tous ensemble, moi et ma famille. C’était impossible financièrement.
« Pour le salaire, vous pouvez parler tout le temps, mais si vous ne trouvez pas l’argent pour le transfert, vous n’avez aucune chance de partir. L’Angleterre était notre solution et nous avons trouvé la meilleure solution en Angleterre pour moi, pour ma carrière, pour mon football, pour mon bonheur, pour ma famille. J’ai parlé avec deux équipes. J’ai compris après 10, 15 minutes que Tottenham serait ma prochaine équipe. »
Le facteur De Zerbi scelle le transfert
Tonali, qui était aussi ciblé par Manchester City, a mis en avant le rôle crucial joué par De Zerbi ainsi que la conviction affichée par les Spurs pour le convaincre, lui et sa famille : « Après la saison dernière, j’ai parlé avec ma femme. Nous voulions changer de vie. Pas seulement pour la ville. Nous voulions tout changer.
« Nous avons parlé avec deux clubs. Quand nous avons parlé avec Tottenham, nous avons décidé de signer pour cette équipe. Ils ont parlé avec 100 % de passion, 100 % de sérieux. Pour cette ville, pour ma vie en dehors du football, pour ma famille, d’accord, c’est comme 10 %.
« Roberto et le directeur ont fait la différence dans ce dossier. J’ai parlé après deux minutes avec ma femme et ma famille et j’ai dit : “Ce sera probablement l’une des meilleures décisions de ma carrière.” Elle m’a dit : “Tu contrôles cette décision à 100 %.” »
Le milieu de terrain a ajouté la vision partagée par De Zerbi pour motiver l’effectif de Tottenham avant la campagne à venir : « Roberto a dit que le projet serait difficile mais qu’il serait parfait pour moi, pour vous, pour la ville, et que nous pouvions réaliser l’une des meilleures saisons parce que nous avons de grands joueurs. Nous devons simplement fournir beaucoup de travail. »
- AAP
Tottenham reconstruit le moteur de son milieu de terrain
En plus de l’arrivée de Tonali, Tottenham a également déboursé 85 M£ pour faire venir Mateus Fernandes en provenance de West Ham afin de boucler la refonte de son milieu de terrain. Interrogé sur son nouveau statut de joueur à 100 M£, Tonali a insisté sur le fait qu’il était prêt à assumer la pression : « Il faut comprendre que c’est le football. Le prix est différent aujourd’hui par rapport à il y a 10 ans.
« Je sais que j’ai beaucoup de pression, mais je sais que je suis un footballeur, je connais mes responsabilités, je connais cette équipe, je connais les gens ici. Je dois jouer comme si j’étais un joueur normal, un joueur normal de Tottenham, avec passion, en mettant mon énergie chaque jour. Ce n’est ni 1 M£, ni 10 M£, ni 100 M£. Il faut simplement être un joueur passionné pour cet entraîneur. »
Tonali a précédemment passé une décennie en Italie avec Brescia, la ville natale de De Zerbi, où les deux hommes partageaient un lien particulier. Revenant sur ses premières impressions de travail sous les ordres de De Zerbi, Tonali a révélé : « Nous avons parlé de lui, de son travail, de la passion qu’il met dans chaque instant avec l’équipe pour ce travail, et je pense que maintenant, après deux semaines, je sais que tout est vrai. »
Il a conclu en comparant le style de management de Howe à Newcastle avec l’approche tactique que De Zerbi met en place à Tottenham : « Tous les entraîneurs sont différents. J’ai passé trois ans avec Eddie et il a été fantastique, surtout pour moi. Mais maintenant, j’ai trouvé un autre entraîneur qui travaille beaucoup sur le terrain, beaucoup sur la tactique, beaucoup avec le ballon. Nous aimons jouer avec le ballon parce que nous sommes une grande équipe avec de grands joueurs. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles