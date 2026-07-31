Dans un entretien accordé au Daily Mail à Sydney, Tonali a insisté sur son désir d’assurer la meilleure opération possible pour Newcastle après tout ce que le club avait fait pour sa carrière : « La première chose, c’était d’obtenir la meilleure opération pour Newcastle.

« J’y ai rencontré certaines des meilleures personnes du football. Ils aiment le football. Ils vivent pour le football. Quand j’ai décidé de partir, j’ai dit à mon agent et à Ross Wilson que je voulais la meilleure opération pour Newcastle parce qu’ils méritent tout. C’est le football. Parfois, il faut comprendre à quel point tout peut changer dans votre vie en cinq minutes. »

Il a ensuite expliqué comment le prix fixé à 100 M£ par Newcastle avait exclu un possible retour en Serie A en raison des limites financières des clubs italiens, ce qui l’a finalement conduit à choisir Tottenham : « Nous sommes restés trois ans à Newcastle et après trois ans, nous en avons parlé tous ensemble, moi et ma famille. C’était impossible financièrement.

« Pour le salaire, vous pouvez parler tout le temps, mais si vous ne trouvez pas l’argent pour le transfert, vous n’avez aucune chance de partir. L’Angleterre était notre solution et nous avons trouvé la meilleure solution en Angleterre pour moi, pour ma carrière, pour mon football, pour mon bonheur, pour ma famille. J’ai parlé avec deux équipes. J’ai compris après 10, 15 minutes que Tottenham serait ma prochaine équipe. »