Tonali quitte St James' Park en héros culte, après avoir contribué à mettre fin à 70 ans d'attente d'un trophée majeur en remportant la Carabao Cup en 2025. Son passage dans le Nord-Est n'a pas été sans embûches, notamment une suspension très médiatisée de 10 mois pour infractions liées aux paris au début de son aventure avec le club, mais le milieu de terrain a tissé des liens profonds avec les supporters et l'entraîneur Eddie Howe. Dans un message d’adieu empreint d’émotion, l’international italien a exprimé sa gratitude envers ceux qui l’ont soutenu dans les moments difficiles comme dans les succès.

« Il y a trois ans, je suis arrivé à Newcastle sans vraiment savoir à quoi m’attendre. Aujourd’hui, l’heure est venue de dire au revoir et j’ai du mal à trouver les mots justes », a écrit Tonali.

« Je tiens d’abord à remercier le club. Je remercie toutes les personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre au centre d’entraînement, ainsi que tous ceux qui m’ont accueilli et m’ont fait me sentir chez moi dès le premier jour. Merci au staff et à mes coéquipiers d’avoir cru en moi et de m’avoir aidé à progresser. Je tiens à remercier tout particulièrement le coach, Eddie, qui a été un véritable guide et qui m’a toujours soutenu tout au long de ce parcours. »

« Mais avant tout, je m’adresse aux supporters. Dans les moments difficiles, vous étiez là. Je ne me suis jamais senti seul, pas un seul jour. Je l’ai ressenti à chaque fois que j’ai foulé la pelouse de St James’ Park. Je le porterai en moi toute ma vie. »

« Ensemble, nous avons accompli ce que cette ville attendait depuis des décennies. Ce jour-là, à Wembley, c’était un moment spécial, un moment historique que nous avons pu partager ensemble. Aux supporters qui n’ont jamais cessé d’y croire, qui n’ont jamais cessé d’encourager ce club, qui étaient là dans les moments les plus difficiles, ce trophée était pour vous. »

« Le football m’a amené à Newcastle. Aujourd’hui, je pars avec ma femme et notre fils, né pendant mon séjour ici. Cette ville m’a donné bien plus que le football : un foyer, des souvenirs inoubliables et des personnes envers lesquelles je serai toujours reconnaissant. Merci pour tout. »







