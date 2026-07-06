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Sandro Tonali finalise son transfert à Tottenham pour 100 millions de livres sterling ; le milieu de terrain italien explique la « magie » qui l'a convaincu de quitter Newcastle pour le nord de Londres
Les Spurs mettent le prix pour s'offrir une star italienne
Le club londonien aurait d’abord vu son offre initiale de 80 millions de livres (107 millions de dollars) rejetée par les Magpies, avant de trouver un accord structuré à 92,5 millions de livres, plus 7,5 millions de livres de bonus liés aux performances. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Tonali a expliqué qu’une longue discussion avec son nouvel entraîneur lui avait facilité le choix.
Les deux Italiens sont liés par Brescia, le club où Tonali s’est révélé et la ville natale de De Zerbi. S’exprimant sur sa décision de rejoindre le club, Tonali a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici. On parlait de quatre ou cinq clubs, mais pour moi il n’y en avait qu’un. J’ai discuté près de deux heures avec l’entraîneur principal du club, des supporters, du stade et de notre façon de jouer. Ça a été comme un coup de foudre, car j’ai tout de suite su que je devais signer à Tottenham. J’ai affronté Tottenham à plusieurs reprises et j’y ai toujours trouvé une ambiance formidable, créée par des supporters exceptionnels. J’ai hâte que la saison commence. »
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De Zerbi s’offre sa cible prioritaire
Pour De Zerbi, l'arrivée de Tonali est bien plus qu'un simple renfort tactique : elle marque les retrouvailles avec un joueur qu'il suit de près depuis ses débuts en Italie. L'entraîneur des Spurs estime que cette recrue va transformer le milieu de terrain du club londonien.
De Zerbi a exprimé sa satisfaction à l’occasion de cette signature, déclarant : « Sandro est un joueur exceptionnel et une excellente recrue pour notre club. Je le suis depuis longtemps, puisqu’il est issu du centre de formation de mon club natal, Brescia, et je suis très heureux de travailler avec lui aujourd’hui. Compte tenu de ses qualités, Sandro a suscité beaucoup d’intérêt cet été. Cependant, il a clairement exprimé son désir de rejoindre Tottenham, et je sais que nos supporters apprécieront ce qu’il apportera à l’équipe. »
Un adieu doux-amer à Tyneside
Tonali quitte St James' Park en héros culte, après avoir contribué à mettre fin à 70 ans d'attente d'un trophée majeur en remportant la Carabao Cup en 2025. Son passage dans le Nord-Est n'a pas été sans embûches, notamment une suspension très médiatisée de 10 mois pour infractions liées aux paris au début de son aventure avec le club, mais le milieu de terrain a tissé des liens profonds avec les supporters et l'entraîneur Eddie Howe. Dans un message d’adieu empreint d’émotion, l’international italien a exprimé sa gratitude envers ceux qui l’ont soutenu dans les moments difficiles comme dans les succès.
« Il y a trois ans, je suis arrivé à Newcastle sans vraiment savoir à quoi m’attendre. Aujourd’hui, l’heure est venue de dire au revoir et j’ai du mal à trouver les mots justes », a écrit Tonali.
« Je tiens d’abord à remercier le club. Je remercie toutes les personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre au centre d’entraînement, ainsi que tous ceux qui m’ont accueilli et m’ont fait me sentir chez moi dès le premier jour. Merci au staff et à mes coéquipiers d’avoir cru en moi et de m’avoir aidé à progresser. Je tiens à remercier tout particulièrement le coach, Eddie, qui a été un véritable guide et qui m’a toujours soutenu tout au long de ce parcours. »
« Mais avant tout, je m’adresse aux supporters. Dans les moments difficiles, vous étiez là. Je ne me suis jamais senti seul, pas un seul jour. Je l’ai ressenti à chaque fois que j’ai foulé la pelouse de St James’ Park. Je le porterai en moi toute ma vie. »
« Ensemble, nous avons accompli ce que cette ville attendait depuis des décennies. Ce jour-là, à Wembley, c’était un moment spécial, un moment historique que nous avons pu partager ensemble. Aux supporters qui n’ont jamais cessé d’y croire, qui n’ont jamais cessé d’encourager ce club, qui étaient là dans les moments les plus difficiles, ce trophée était pour vous. »
« Le football m’a amené à Newcastle. Aujourd’hui, je pars avec ma femme et notre fils, né pendant mon séjour ici. Cette ville m’a donné bien plus que le football : un foyer, des souvenirs inoubliables et des personnes envers lesquelles je serai toujours reconnaissant. Merci pour tout. »
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Expérience européenne et excellence technique
La direction des Spurs, emmenée par le directeur sportif Johan Lange, estime que cet investissement de 100 millions de livres est indispensable pour rivaliser au plus haut niveau de la Premier League. Le palmarès de Tonali, qui comprend un titre de champion de Serie A avec l’AC Milan et un parcours remarqué en Ligue des champions, apporte à l’équipe l’expérience de haut niveau qui lui manquait.
Lange a souligné les qualités qui ont fait de ce joueur de 26 ans une recrue prioritaire, déclarant : « Sandro est l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe et nous sommes ravis de l’accueillir au sein du club. Il possède des qualités techniques exceptionnelles, associées à une véritable intelligence de jeu, ainsi que le caractère nécessaire pour s’épanouir dans un environnement exigeant et soumis à une forte pression. Sandro apporte une expérience précieuse au plus haut niveau, tant en championnat qu’en Coupe d’Europe, et je sais que nos supporters apprécieront son énergie et son engagement sur le terrain. Nous sommes tous impatients de le voir revêtir notre célèbre maillot « Lilywhite » pour la première fois. »
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