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Sandro Tonali explique que son choix de rejoindre Tottenham est motivé par son mode de vie, le soutien de sa famille et la présence de Roberto De Zerbi, et confirme ainsi son départ de Newcastle
La touche personnelle de De Zerbi a fait la différence.
Tottenham a réalisé un coup de maître en finalisant le transfert de Tonali pour 100 millions de livres sterling. Le milieu de terrain de 26 ans a reconnu que la présence de l’entraîneur italien au Tottenham Hotspur Stadium a été un facteur décisif dans sa décision de quitter Tyneside.
S’adressant à Sky Sport, Tonali a expliqué le déroulement des négociations : « [Les négociations] ont été un peu longues. Nous avions une sorte d’accord avec Newcastle, nous discutions tous les jours et nous y sommes parvenus. Ils voulaient que je donne le meilleur de moi-même, nous voulions le meilleur accord pour eux. Nous nous sommes séparés en très bons termes, nous sommes tous heureux et je suis prêt pour cette nouvelle aventure. »
Interrogé sur les raisons de son choix, il a ajouté : « De Zerbi a été déterminant, mais il s’agit aussi d’un choix de vie et de famille après trois ans à Newcastle. Il mérite beaucoup de crédit : en tant que natif de Brescia et ami, mais surtout en tant que travailleur acharné, il s’est pleinement investi dans ce projet. »
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Les Spurs établissent un nouveau record
Le montant total du transfert de Tonali devrait dépasser le précédent record du club, établi à 85 millions de livres sterling lors de la récente acquisition de Mateus Fernandes, témoignant de l'ambition colossale du club sous sa direction actuelle. Tonali, qui s'est déjà envolé pour Londres avec ses agents et son épouse, est déterminé à se mettre immédiatement au travail.
« Nous avançons étape par étape : visite médicale, signature du contrat, puis départ pour le stage de préparation. L'équipe sera prête dans un mois, car la Coupe du monde approche. Le club sort d'une saison difficile, mais nous allons tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien », a ajouté le milieu de terrain, exposant ainsi ses projets immédiats pour cet été.
Rêver d'un retour des Azzurri
Malgré son enthousiasme pour la Premier League, Sandro Tonali reste profondément attaché à ses racines et à la Nazionale. Il a exprimé le souhait de voir l’ancien directeur sportif du Milan AC, Paolo Maldini, occuper un poste au sein des Azzurri, une décision qui pourrait booster ses propres ambitions internationales. « L’objectif est de revenir en Coupe du monde. Ça fait mal d’être éliminé pour la troisième fois d’affilée. Je vais en parler à Maldini ; travailler avec lui serait formidable, même en équipe nationale, après tout ce qu’il a accompli à Milan. C’est un grand champion et une personne formidable », a souligné Tonali.
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Le milieu de terrain se met en place
Tonali quitte Newcastle après avoir redoré son blason à la suite d’une suspension très médiatisée, devenant finalement un pilier du milieu de terrain des Magpies aux côtés de Bruno Guimaraes. Son arrivée dans le nord de Londres vient parachever une refonte majeure du milieu de terrain des Spurs, offrant à De Zerbi la qualité technique et l’intelligence tactique indispensables à son système de jeu.
Ses démélés judiciaires désormais derrière lui et ses meilleures années devant lui, Tonali est présenté comme la dernière pièce du puzzle pour un Tottenham déterminé à retrouver l’élite européenne. L’international italien va désormais s’appuyer sur son expérience de la Serie A et de la Premier League pour écrire un nouveau chapitre couronné de succès dans la capitale, porté par le soutien de sa famille et la vision tactique de De Zerbi.