Tottenham a réalisé un coup de maître en finalisant le transfert de Tonali pour 100 millions de livres sterling. Le milieu de terrain de 26 ans a reconnu que la présence de l’entraîneur italien au Tottenham Hotspur Stadium a été un facteur décisif dans sa décision de quitter Tyneside.

S’adressant à Sky Sport, Tonali a expliqué le déroulement des négociations : « [Les négociations] ont été un peu longues. Nous avions une sorte d’accord avec Newcastle, nous discutions tous les jours et nous y sommes parvenus. Ils voulaient que je donne le meilleur de moi-même, nous voulions le meilleur accord pour eux. Nous nous sommes séparés en très bons termes, nous sommes tous heureux et je suis prêt pour cette nouvelle aventure. »

Interrogé sur les raisons de son choix, il a ajouté : « De Zerbi a été déterminant, mais il s’agit aussi d’un choix de vie et de famille après trois ans à Newcastle. Il mérite beaucoup de crédit : en tant que natif de Brescia et ami, mais surtout en tant que travailleur acharné, il s’est pleinement investi dans ce projet. »











