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Sandro Tonali et Anthony Gordon doivent rapidement choisir entre rester ou partir, selon l’ultimatum fixé par l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, alors que des rumeurs les envoient respectivement à Manchester United et Liverpool
Howe exige un engagement total
L'ambiance est devenue électrique à St James' Park après la défaite contre Bournemouth, les supporters exprimant leur frustration envers une équipe qui a désormais perdu huit de ses onze derniers matchs de Premier League.
Alors que les rumeurs vont bon train concernant des joueurs clés comme Gordon, annoncé à Liverpool, et Tonali, pressenti à Manchester United, Howe a clairement fait savoir qu’il ne tolérerait aucun relâchement de la part de son groupe durant cette période agitée.
Interrogé sur le climat de plus en plus pesant qui entoure le club, l’entraîneur Howe a répondu : « Je peux affirmer que les joueurs font preuve d’un engagement total. Je sais que les médias publieront différents articles à différents moments ; je pense que cela fait partie du jeu, comme je l’ai déjà dit, dans notre situation actuelle. Ce n’est pas quelque chose que je souhaite ou que j’encourage. Je veux que les joueurs soient totalement concentrés et présents ici, tant sur le plan émotionnel que physique, car je pense qu’on ne peut pas faire les deux. »
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Un ultimatum est lancé alors que les rumeurs de transfert vont bon train.
Alors que des cadors comme Liverpool et Manchester United guetteraient les meilleurs talents de Newcastle, Howe a clairement fixé l’état d’esprit nécessaire pour porter le maillot à rayures noir et blanc.
« C’est tout ou rien, il n’y a pas de juste milieu pour moi. Si un ou deux joueurs adoptaient cette attitude, ce serait extrêmement décevant, mais je ne peux pas vous fournir de réponse définitive, car je ne suis pas impliqué dans ces discussions », a expliqué Howe. « Personne ne m’a dit quoi que ce soit qui contredise cela personnellement. »
St James' Park en difficulté
Avec cinq défaites lors de leurs six derniers matchs à St James' Park, la forteresse que Howe avait bâtie au cours de ses deux premières années à la tête de l'équipe semble s'être effondrée.
Interrogé sur l’impact des rumeurs de transferts et des contraintes financières dans le vestiaire, Howe s’est montré prudent.
« Je ne peux pas vraiment le dire, car je ne participe pas à ces discussions et je m’en tiens à l’écart. Je ne le crois pas, mais je ne peux pas l’exclure à cent pour cent », a-t-il observé.
- AFP
Howe sous pression
La chute de Newcastle a été d'une rapidité fulgurante. Il y a à peine un an, le club fêtait sa victoire en Carabao Cup face à Liverpool et s'assurait une nouvelle participation en Ligue des champions. Aujourd'hui, il végète à la 14e place du classement de la Premier League, et la pression monte sur Howe, alors qu'un déplacement redoutable chez le leader du championnat, Arsenal, l'attend prochainement.