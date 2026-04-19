L'ambiance est devenue électrique à St James' Park après la défaite contre Bournemouth, les supporters exprimant leur frustration envers une équipe qui a désormais perdu huit de ses onze derniers matchs de Premier League.

Alors que les rumeurs vont bon train concernant des joueurs clés comme Gordon, annoncé à Liverpool, et Tonali, pressenti à Manchester United, Howe a clairement fait savoir qu’il ne tolérerait aucun relâchement de la part de son groupe durant cette période agitée.

Interrogé sur le climat de plus en plus pesant qui entoure le club, l’entraîneur Howe a répondu : « Je peux affirmer que les joueurs font preuve d’un engagement total. Je sais que les médias publieront différents articles à différents moments ; je pense que cela fait partie du jeu, comme je l’ai déjà dit, dans notre situation actuelle. Ce n’est pas quelque chose que je souhaite ou que j’encourage. Je veux que les joueurs soient totalement concentrés et présents ici, tant sur le plan émotionnel que physique, car je pense qu’on ne peut pas faire les deux. »