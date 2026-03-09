Sandro Tonali a déclaré qu'il « méritait de jouer dans une grande équipe », portant un coup dur à Newcastle alors que Manchester United et Arsenal envisagent un transfert « à prix d'or » pour le milieu de terrain italien

Newcastle a lié Tonali à un contrat jusqu'en 2029, avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires. Le club n'est pas sous pression pour vendre et reste en mesure d'exiger le prix le plus élevé possible pour un actif précieux si des offres devaient être reçues dans un avenir proche.

À la fin de la période de recrutement hivernale, il a été suggéré que Tonali était dans le viseur d'Arsenal. Les rumeurs d'une approche officielle ont rapidement été minimisées, mais les Gunners seraient admirateurs de ce rival national qui a surmonté de nombreux défis pour devenir une star de première division en Angleterre.

Manchester United et Chelsea sont également à la recherche de renforts pour leur milieu de terrain, et espèrent tous deux disposer cet été des fonds générés par leur qualification en Ligue des champions. Il se peut qu'ils décident de tester la détermination de Newcastle à conserver Tonali, les Magpies risquant de ne pas terminer parmi les sept premiers cette saison.