Sandro Tonali a déclaré qu'il « méritait de jouer dans une grande équipe », portant un coup dur à Newcastle alors que Manchester United et Arsenal envisagent un transfert « à prix d'or » pour le milieu de terrain italien
Contrat Tonali : pourquoi la star de Newcastle affiche un prix de transfert aussi élevé
Newcastle a lié Tonali à un contrat jusqu'en 2029, avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires. Le club n'est pas sous pression pour vendre et reste en mesure d'exiger le prix le plus élevé possible pour un actif précieux si des offres devaient être reçues dans un avenir proche.
À la fin de la période de recrutement hivernale, il a été suggéré que Tonali était dans le viseur d'Arsenal. Les rumeurs d'une approche officielle ont rapidement été minimisées, mais les Gunners seraient admirateurs de ce rival national qui a surmonté de nombreux défis pour devenir une star de première division en Angleterre.
Manchester United et Chelsea sont également à la recherche de renforts pour leur milieu de terrain, et espèrent tous deux disposer cet été des fonds générés par leur qualification en Ligue des champions. Il se peut qu'ils décident de tester la détermination de Newcastle à conserver Tonali, les Magpies risquant de ne pas terminer parmi les sept premiers cette saison.
Tonali pourrait-il finir par rejoindre Manchester United, Arsenal ou Chelsea ?
Interrogé sur lapossibilité d'un transfert deTonali, l'ancien international italien et joueur prêté à Newcastle, Rossi, s'est exprimé auprès de GOAL en collaboration avec BetVictor Online Casino : « Il le mérite. Il a été un excellent joueur pour Newcastle. Il a été excellent à Milan, excellent à Newcastle.
C'est un leader sur le terrain. Il apporte beaucoup de qualité, mais aussi de quantité. Ce sont des joueurs rares dans le football d'aujourd'hui. Il mérite donc sans aucun doute de jouer dans une grande équipe. Les prix dans le football aujourd'hui sont fous. Il faudra donc certainement payer le prix fort pour un joueur comme lui. »
Révélation : quand une décision sera-t-elle prise concernant l'avenir de Tonali ?
L'agent de Tonali affirme que les discussions concernant le prix et les destinations potentielles seront abordées ultérieurement. Giuseppe Riso a déclaré à Tuttosport lors d'une mise à jour sur l'avenir de son client : « Ces discussions sur le transfert auront lieu plus tard. Nous verrons comment la saison se termine, puis nous déciderons de la marche à suivre.
Il n'y a pas de préférence pour le moment. Il est encore trop tôt. Ce que nous disons aujourd'hui ne sera plus valable demain. Newcastle ne peut pas le laisser partir maintenant, et il n'y a aucun intérêt à changer de club, d'autant plus que Sandro est très attaché à son équipe. Nous évaluerons la situation et déciderons quoi faire cet été. »
L'international italien et ancien attaquant d'Everton Kean pourrait-il faire son retour en Premier League ?
Moise Kean est un autre international italien qui pourrait avoir des décisions importantes à prendre à la fin de la saison. Il a récemment retrouvé le chemin des filets, marquant lors de trois de ses cinq dernières apparitions, et a inscrit 34 buts en 74 matches pour la Fiorentina depuis qu'il a rejoint le club en 2024.
À 26 ans, Kean est aujourd'hui un joueur plus mature que celui qui peinait à s'imposer à Everton entre 2019 et 2021. Un retour en Premier League est envisagé pour l'ancien attaquant de la Juventus.
Interrogé sur la question de savoir si Kean serait mieux préparé pour relever ce défi une deuxième fois, l'ancien attaquant de la Viola, Rossi, a déclaré : « Il a fait une excellente saison l'année dernière. Cette année, il est en difficulté. Il a un peu de mal. Il a retrouvé sa forme au cours du mois dernier, ce qui est formidable pour la Fiorentina. Ils ont vraiment besoin de ses buts.
Mais oui, c'est quelqu'un qui peut apporter cette puissance physique, cette vitesse et cette finition, ce qu'il a toujours su faire. Donc oui, il a plus d'expérience, il a plus de bagage maintenant qu'il a 26 ans. Je pense donc que s'il vient en Premier League, ce sera très positif pour lui. »
Reste à voir où Tonali et Kean exerceront leurs talents respectifs la saison prochaine, car leur profil devrait susciter de l'intérêt lors de la prochaine période de transfert.
