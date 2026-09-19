Le football italien a perdu l’un de ses plus grands joueurs de tous les temps après le décès de Mazzola samedi, à l’âge de 83 ans, des suites d’une maladie. L’emblématique milieu offensif a passé toute sa carrière à l’Inter, inscrivant son nom dans la légende du football.

Mazzola a été une figure centrale de la légendaire « Grande Inter » des années 1960. Il a aidé le club à remporter deux Coupes d’Europe consécutives, tout en connaissant également un immense succès sur la scène internationale avec l’Italie.

Sa disparition marque la fin d’une époque pour l’Inter. Mazzola est largement célébré non seulement pour son talent incroyable, mais aussi pour son dévouement de toute une vie envers son club de cœur de toujours.