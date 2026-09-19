AFP
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Sandro Mazzola, icône de l’Italie et de l’Inter, est décédé à l’âge de 83 ans, alors que le monde du football rend hommage au légendaire meneur de jeu
Une figure légendaire s’éteint
Le football italien a perdu l’un de ses plus grands joueurs de tous les temps après le décès de Mazzola samedi, à l’âge de 83 ans, des suites d’une maladie. L’emblématique milieu offensif a passé toute sa carrière à l’Inter, inscrivant son nom dans la légende du football.
Mazzola a été une figure centrale de la légendaire « Grande Inter » des années 1960. Il a aidé le club à remporter deux Coupes d’Europe consécutives, tout en connaissant également un immense succès sur la scène internationale avec l’Italie.
Sa disparition marque la fin d’une époque pour l’Inter. Mazzola est largement célébré non seulement pour son talent incroyable, mais aussi pour son dévouement de toute une vie envers son club de cœur de toujours.
L’Inter rend un hommage émouvant
À la suite de cette tragique nouvelle, l’Inter a publié un communiqué émouvant pour rendre hommage à son emblématique homme d’un seul club. Le club a exprimé sa profonde tristesse, soulignant que Mazzola laisse une empreinte permanente et sans précédent sur ce sport.
« Le FC Internazionale Milano, son président Giuseppe Marotta, son vice-président Javier Zanetti, l’entraîneur principal Cristian Chivu et son staff, les joueurs, ainsi que toute la famille de l’Inter pleurent avec une profonde tristesse la disparition de Sandro Mazzola », a confirmé le club.
L’Inter a mis en avant son lien profond avec l’équipe. « Sandro Mazzola fut l’un des plus grands footballeurs de l’histoire », peut-on lire dans le communiqué. « Il était l’histoire de l’Inter : il a rejoint le club alors qu’il était enfant et ne l’a jamais quitté. »
Sur les traces de son père
Mazzola a porté un lourd fardeau dès son plus jeune âge. Il était le fils de Valentino Mazzola, le légendaire joueur du Torino tragiquement disparu dans la catastrophe aérienne de Superga en 1949, alors que Sandro n’avait même pas encore sept ans.
Malgré cette immense pression, Sandro s’est forgé son propre héritage remarquable. Lors de la campagne 1963-1964, il a inscrit un doublé en finale de la Coupe d’Europe pour battre le Real Madrid 3-1. Après le match, le grand Ferenc Puskas a donné son maillot à Mazzola en lui disant : « J’ai autrefois joué contre votre père et vous avez honoré sa mémoire. »
Il a ensuite inscrit 162 buts en 572 apparitions avec l’Inter. Son succès sur la scène nationale comprend quatre titres de Serie A, deux Coupes intercontinentales, ainsi qu’une deuxième place derrière Johan Cruyff pour le Ballon d’Or 1971.
- Hulton Archive
Laisser un héritage italien durable
L’impact de Mazzola s’est étendu bien au-delà de la moitié bleu et noir de Milan. Avec l’équipe nationale d’Italie, il a remporté le Championnat d’Europe en 1968 et atteint la finale de la Coupe du monde 1970 contre le Brésil.
Le monde du football va désormais s’unir pour pleurer un véritable géant du jeu. Les hommages afflueront sans aucun doute du monde entier, alors que les supporters et ses anciens coéquipiers salueront la contribution inégalée de Mazzola au football italien et européen.
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