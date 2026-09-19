Le FC Internazionale Milano, son président Giuseppe Marotta, le vice-président Javier Zanetti, l’entraîneur Cristian Chivu et son staff, les joueurs et tout l’univers de l’Inter s’unissent avec une profonde émotion à la douleur suscitée par la disparition de Sandro Mazzola, légende de l’Inter et du football mondial, et, en se souvenant de lui, adressent leur étreinte à ses proches.





L’envie de se souvenir se mêle à la pudeur : combien est-il difficile de trouver les meilleurs mots pour saluer celui qui a écrit l’histoire, qui l’a vraiment écrite, de manière indélébile et sans précédent ?





Et puis les mots manquent, tenaillés par une mélancolie déjà présente et qui ne nous quittera pas, parce qu’il nous semble encore le voir ici, entre le siège du club et Appiano, se souvenir de Puskas, de Herrera, de Suarez et de Corso, une anecdote après l’autre, aussitôt mêlée à l’actualité, avec la passion de l’Inter dans les yeux, l’envie de parler de Lautaro et de notre Inter, celle d’aujourd’hui, celle de toujours.





Sandro Mazzola a été l’un des plus grands footballeurs de l’histoire. Pas seulement de celle de l’Inter. Il a été l’histoire de l’Inter : il y est entré tout jeune et n’en est jamais ressorti. Sur ses épaules, un lourd fardeau, le souvenir d’un père qui semblait invincible. Dans son destin, deux légendes de l’Inter qui allaient en réalité l’élever, en l’accompagnant sur le chemin de l’histoire.





Un seul maillot pour toute une vie, un seul rêve. À construire sans un père, perdu dans la tragédie de Superga, celle du Grande Torino. Alessandro, pour tous Sandro, Sandrino, avait six ans, cinq mois et 23 jours. Il voyait les visages défaits des gens qui l’embrassaient et lui passaient les mains sur la tête, et il se demandait ce qui se passait. Celui qu’avait été Valentino, Sandro l’a connu à travers une épopée transmise jour après jour. Il a commencé à la cultiver à l’oratoire San Lorenzo à Milan, dans le quartier de Porta Ticinese, lors de matches sur tout le terrain contre Adriano Celentano. Il n’a pas été le seul supporter de l’Inter à marquer sa croissance : Giuseppe Meazza et Benito Lorenzi aussi. Meazza l’a formé techniquement, en lui enseignant tous les secrets. Lorenzi s’est présenté chez Sandro, à Cassano d’Adda, avec des chaussures et un ballon. À 8 ans, Mazzola et son frère étaient de fait les mascottes de l’Inter : entre le terrain, les vestiaires et le stade, une formation totale aux couleurs de l’Inter.





Brûler les étapes, devenir grand par nécessité. Sandrino l’a fait très vite, aussi grâce aux événements. Lui, né en 1942, a été propulsé sur le terrain avec l’équipe première lors de la fameuse répétition de Juventus-Inter, le 10 juin 1961, à Turin. D’une interrogation à l’école au voyage dans la capitale piémontaise, où Moratti et Herrera alignèrent la Primavera. Cela s’est terminé sur un 9-1, et pour l’Inter a marqué un garçon maigre et habile balle au pied : Sandro Mazzola. Il avait 18 ans.





Un deuxième attaquant, dirait-on aujourd’hui. Un 8 et un 10, comme les numéros qu’il a portés à l’Inter. Milieu relayeur ou avant-centre ? Herrera a réussi à lui construire le rôle juste, pour une explosion incontrôlable dans cette armée spectaculaire qu’était la Grande Inter. Sa consécration ? Très tôt, sanctifiée par les monstres sacrés du football mondial. Le Prater de Vienne, finale de Coupe des clubs champions, 1964. À l’entrée sur le terrain, c’est Suarez qui a poussé Mazzola à entrer : Sandro était resté à admirer ses idoles à la sortie des vestiaires, Di Stéfano, Puskas et les autres champions du Real Madrid. Puis, sur le terrain, deux buts. Un doublé en finale de Coupe des clubs champions, le premier triomphe européen de l’Inter, un triomphe sans précédent signé Mazzola et accompagné des compliments de Puskas : « Tu es digne de ton père Valentino », lui dit le très grand Hongrois en lui offrant son maillot.





Des histoires que nous connaissons par cœur, que nous avons entendues et réentendues sans jamais nous en lasser, découvrant à chaque fois un nouveau détail, raconté d’une voix affable et toujours émue au souvenir. Un sens de la dévotion et un remerciement total envers l’Inter – « pour moi comme une maman » –, payé en retour par une infinité d’actions, de buts, de merveilles. Quatre Scudetti, deux Coupes des clubs champions, 2 Coupes intercontinentales, le titre de meilleur buteur de Serie A (en 1965 avec 17 buts) et de Coupe des clubs champions (7 buts en 1964). Deuxième du Ballon d’Or 1971 derrière Johan Cruyff.





La Grande Inter d’Angelo Moratti, d’Helenio Herrera, de Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola, là, entre le milieu et l’attaque, à dessiner des trajectoires et marquer des buts. Des nuits européennes, des après-midi au Meazza. Des buts décisifs et inoubliables. Sa marque contre l’Independiente en Coupe intercontinentale, la remontée face à Liverpool signée de sa main et célébrée avec « When the Saints Go Marching In » diffusé à plein volume dans les haut-parleurs de San Siro. Encore : le but dans le derby après 13 secondes, le but dans Inter-Lazio en 1966 qui offre la première étoile. Jusqu’en 1977. Entre-temps, l’Euro avec l’Italie, les Coupes du monde, l’alternance avec Rivera.





17 saisons, 565 matches officiels, 158 buts. Un lien avec l’Inter jamais rompu, avec une carrière de dirigeant puis de directeur sportif. Même derrière un bureau, des intuitions uniques. Platini et Falcao, puis envolés. Zenga, ramené à Milan de la Sambenedettese. Et surtout Ronaldo. Le Fenomeno, arrivé après le pressing de Moratti et de Mazzola, justement. Quand R9 a été présenté au siège de l’Inter, il avait à ses côtés Luis Suarez et Sandro Mazzola.





Ses visites au siège de l’Inter se sont poursuivies même ces dernières années ; lui qui figure dans le Hall of Fame du club a toujours parlé de son lien unique et indissoluble avec les couleurs de l’Inter. Il l’a fait aussi en le racontant à Lautaro et ses coéquipiers, lors d’une récente visite à Appiano Gentile. Là où il se sentait chez lui, là où il se souvenait des mises au vert avec Herrera, entre anecdotes merveilleuses et savoureuses.





L’affection des supporters de l’Inter, il l’a ressentie en direct aussi en mai 2024, le jour de la célébration de la deuxième étoile : lui – avec Bedin et Cappellini – sur le terrain, célébrés pour cette première étoile arrivée 58 ans plus tôt.





Elle brillait sur le terrain, elle brille encore maintenant, l’étoile de la moustache. Qui, comme il l’a souvent raconté, n’avait qu’un seul, dernier désir : « Être rappelé comme un homme bien, qui joue sa chance même quand gagner est impossible, comme dans ce 9-1. »





Nous le ferons, Sandro.



