Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Traduit par

Sandro Mazzola est mort à 83 ans : le souvenir de l’Inter et du football italien, une minute de silence dans toutes les manifestations sportives du week-end en Italie

Inter
S. Mazzola
Italie
FEATURES
Opinion
Serie A
Milan AC
Torino

Le monde du football en deuil.

Le monde du football pleure Sandro Mazzola, décédé à l'âge de 83 ans.


Ironie du destin, le samedi 19 septembre marque le centenaire de l'inauguration du stade de San Siro, qui avait accueilli un derby de Milan remporté 6-3 par l'Inter.


Sa maison de toujours, où il a joué pendant vingt ans de 1957 à 1977 (les 3 premières saisons dans les équipes de jeunes). Inscrivant 158 buts en 565 matches en équipe première avec le maillot de l'Inter, le seul porté durant sa carrière.


À l'exception de celui de la Nazionale, avec laquelle il a inscrit 22 buts en 70 sélections. Remportant l'Euro en 1968 et atteignant la finale de la Coupe du monde au Mexique en 1970, perdue 4-1 contre le Brésil après la légendaire demi-finale remportée 4-3 par l'Italie contre l'Allemagne après prolongation.


Sans oublier les 4 Scudetti, les 2 Coupes des clubs champions et les 2 Coupes intercontinentales remportés avec l'Inter. Qui l'adopta en pratique dès l'âge de 6 ans, lorsqu'il devint orphelin après la mort de son père, Valentino Mazzola, homme-symbole du Grand Torino disparu à l'âge de 30 ans le 4 mai 1949 dans la tragédie aérienne de Superga.


Après avoir raccroché les crampons, Sandro Mazzola a travaillé pour l'Inter de Massimo Moratti comme directeur sportif (un rôle qu'il a ensuite également occupé au Torino), faisant venir à Milan le Phénomène brésilien Ronaldo, qui vient de fêter ses 50 ans.


Enfin, Mazzola a aussi été consultant technique à la télévision pour Rai Sport et TeleMontecarlo.


Pendant ce temps, le capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, rend hommage à Sandro Mazzola en publiant une photo avec lui dans une story sur Instagram.



  • LE COMMUNIQUÉ DE L’INTER

    Le FC Internazionale Milano, son président Giuseppe Marotta, le vice-président Javier Zanetti, l’entraîneur Cristian Chivu et son staff, les joueurs et tout le monde de l’Inter s’unissent avec une profonde émotion à la douleur suscitée par la disparition de Sandro Mazzola, légende de l’Inter et du football mondial, et, en se souvenant de lui, adressent leurs pensées à sa famille.


    L’envie de se souvenir se mêle à la pudeur : combien il est difficile de trouver les mots justes pour saluer celui qui a écrit l’histoire, qui l’a vraiment écrite, de manière indélébile et sans précédent ?


    Et puis les mots manquent, tenaillés par une mélancolie déjà présente et qui ne nous quittera pas, parce qu’il nous semble encore le voir ici, entre le siège et Appiano, évoquer Puskas, Herrera, Suarez et Corso, une anecdote après l’autre, aussitôt mêlée à l’actualité, avec dans les yeux cette passion pour l’Inter, cette envie de parler de Lautaro et de notre Inter, celle d’aujourd’hui, celle de toujours.


    Sandro Mazzola a été l’un des plus grands footballeurs de l’histoire. Pas seulement de celle de l’Inter. Il a été l’histoire de l’Inter : il y est entré tout jeune et n’en est jamais ressorti. Sur ses épaules, un lourd fardeau, le souvenir d’un père qui semblait invincible. Dans son destin, deux légendes de l’Inter qui, de fait, l’élèveront, en l’accompagnant sur le chemin de l’histoire.


    Un seul maillot pour toute une vie, un seul rêve. À construire sans un père, perdu dans la tragédie de Superga, celle du Grande Torino. Alessandro avait six ans, cinq mois et 23 jours, lui que tout le monde appelait Sandro, Sandrino. Il voyait les visages détruits des gens qui l’enlaçaient et lui passaient la main sur la tête, et il se demandait ce qui était en train de se passer. Valentino, Sandro l’a connu à travers l’épopée transmise jour après jour. Il a commencé à la cultiver à l’oratoire San Lorenzo de Milan, dans le quartier de Porta Ticinese, lors de matches sur tout le terrain contre Adriano Celentano. Il n’a pas été le seul supporter de l’Inter à marquer sa croissance : Giuseppe Meazza et Benito Lorenzi aussi. Meazza l’a formé techniquement, en lui enseignant tous les secrets. Lorenzi s’est présenté chez Sandro, à Cassano d’Adda, avec des chaussures et un ballon. À 8 ans, Mazzola et son frère étaient de fait les mascottes de l’Inter : entre le terrain, les vestiaires et le stade, une formation totale à l’Inter.


    Brûler les étapes, devenir grand par nécessité. Sandrino l’a fait rapidement, aussi grâce aux événements. Né en 1942, il a été propulsé en équipe première lors de la fameuse répétition de Juventus-Inter, le 10 juin 1961, à Turin. D’une interrogation à l’école au voyage vers la capitale piémontaise, où Moratti et Herrera alignèrent la Primavera. Cela s’est terminé sur un 9-1, et pour l’Inter a marqué un garçon mince et habile dans le toucher de balle : Sandro Mazzola. Il avait 18 ans.


    Un deuxième attaquant, dirait-on aujourd’hui. Un 8 et un 10, comme les numéros qu’il a portés à l’Inter. Milieu offensif ou avant-centre ? Herrera a su lui construire le rôle juste, pour une explosion incontrôlable dans cette armada spectaculaire qu’était la Grande Inter. La consécration ? Très tôt, sanctifiée par les monstres sacrés du football mondial. Le Prater de Vienne, finale de la Coupe des clubs champions, 1964. Au moment de l’entrée sur le terrain, c’est Suarez qui a poussé Mazzola sur la pelouse : Sandro était resté à admirer ses idoles hors des vestiaires, Di Stefano, Puskas et les autres champions du Real Madrid. Sur le terrain, ensuite, deux buts. Un doublé en finale de la Coupe des clubs champions, le premier triomphe européen de l’Inter, un triomphe sans précédent signé Mazzola et accompagné des compliments de Puskas : « Tu es digne de ton père Valentino », lui dit le très grand Hongrois en lui offrant son maillot.


    Des histoires que nous connaissons par cœur, que nous avons entendues et réentendues sans jamais nous en lasser, en découvrant à chaque fois un détail nouveau, raconté par une voix affable et toujours émue au moment du souvenir. Un sentiment de dévotion et de remerciement total envers l’Inter – « pour moi, c’est comme une maman » –, récompensée par une infinité de gestes, de buts, de merveilles. Quatre Scudetti, deux Coupes des clubs champions, 2 Coupes intercontinentales, le titre de meilleur buteur de Serie A (en 1965 avec 17 buts) et de Coupe des clubs champions (7 buts en 1964). Deuxième du Ballon d’Or 1971 derrière Johan Cruyff.


    La Grande Inter d’Angelo Moratti, d’Helenio Herrera, de Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola, là, entre le milieu et l’attaque, à dessiner des trajectoires et marquer des buts. Des nuits européennes, des après-midis au Meazza. Des buts décisifs et inoubliables. Sa marque contre l’Independiente en Coupe intercontinentale, la remontée contre Liverpool signée de sa main et célébrée avec « When the Saints Go Marching In » diffusé à plein volume dans les haut-parleurs de San Siro. Encore : le but dans le derby après 13 secondes, le but dans Inter-Lazio en 1966 qui offre la première étoile. Jusqu’en 1977. Entre-temps, l’Euro avec l’Italie, les Coupes du monde, l’alternance avec Rivera.


    17 saisons, 565 matches officiels, 158 buts. Un lien avec l’Inter jamais rompu, avec ensuite une carrière de dirigeant puis de directeur sportif. Même derrière un bureau, des intuitions uniques. Platini et Falcao, puis envolés. Zenga, ramené à Milan depuis la Sambenedettese. Et, surtout, Ronaldo. Le Fenomeno, arrivé après le pressing de Moratti et de Mazzola, justement. Quand R9 fut présenté au siège de l’Inter, il avait à ses côtés Luis Suarez et Sandro Mazzola.


    Ses visites au siège de l’Inter se sont poursuivies aussi ces dernières années, lui qui figure dans le Hall of Fame du club, a toujours raconté ce lien unique et indissoluble avec les couleurs de l’Inter. Il l’a fait aussi en le racontant à Lautaro et ses coéquipiers, lors d’une récente visite à Appiano Gentile. Là où il se sentait chez lui, là où il se souvenait des mises au vert avec Herrera, entre anecdotes merveilleuses et savoureuses.


    L’affection des supporters de l’Inter, il l’a ressentie en personne aussi en mai 2024, le jour de la célébration de la deuxième étoile : lui, avec Bedin et Cappellini, sur le terrain, célébrés pour cette première étoile arrivée 58 ans plus tôt.


    Elle brillait sur le terrain, elle brille encore maintenant, l’étoile de la moustache. Lui qui, comme il l’a souvent raconté, n’avait qu’un seul, dernier désir : « Être rappelé comme un homme bien, qui joue sa chance même quand il est impossible de gagner, comme dans ce 9-1 ».


    Nous le ferons, Sandro.


    • Publicité

  • MAROTTA

    Beppe Marotta, président de l’Inter, a rendu cet hommage à Sandro Mazzola, décédé à 83 ans : « Aujourd’hui, un autre morceau de la légende de l’Inter s’en va. Sandro, c’était l’Inter, il y est entré jeune et il a choisi d’y rester pour toujours : un seul maillot, dix-sept saisons, une vie entière. Avec la Grande Inter d’Herrera, il a écrit des pages que personne n’effacera. Aujourd’hui, notre devoir est d’en préserver le souvenir, car un club n’est grand qu’à la mesure de sa mémoire. Et celle de Sandro restera avec nous, pour toujours. »

  • ZANETTI

    Javier Zanetti, ancien capitaine de l'Inter et actuel vice-président du club milanais, a une pensée pour Sandro Mazzola à travers un message publié sur son compte Instagram : « Tu as été et tu resteras pour toujours une légende. Un gentleman, une référence, un immense champion sur le terrain et dans la vie. Un symbole de l'Inter et du football italien dans le monde, de génération en génération et pour toujours. Je te dois beaucoup, Sandro. Tu as été parmi les figures les plus importantes pour moi, quand, enfant, en Argentine, je rêvais de l'Inter : tu as été parmi ceux qui m'ont amené à Milan, un cadeau pour lequel je ne cesserai jamais de t'être reconnaissant. Repose en paix, Sandro ».


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • INFANTINO

    « Tu as été de la poésie, la poésie la plus douce. Ballon et rimes, un message de beauté constante. Fils de Valentino, fils du football, toi-même le football. Seulement l’Inter, seulement l’Italie, une âme et deux cœurs. Jongle dans le ciel, cher et éternel Sandro Mazzola, comme cette fois à Berne, quand le ballon ne tombait jamais. Et cette fois, il tombe, c’est nous qui le ramassons. Simplement, pour toujours, merci ». Le président de la FIFA, Gianni Infantino, salue Sandro Mazzola avec ces mots dans une story sur Instagram.

  • CONI

    Le monde du sport pleure la disparition de Sandro Mazzola.


    Fils de la légende du Torino Valentino Mazzola, qui perdit la vie dans la tragédie de Superga, Sandro Mazzola a lui aussi été une légende de l’Inter, portant le maillot nerazzurro de 1961 à 1977 et remportant quatre Scudetti, deux Coupes des clubs champions européens et deux Coupes intercontinentales.


    Leader également avec l’Italie (photo ANSA), le Turinois a cumulé 70 sélections et 22 buts en bleu, a remporté l’Euro 1968 et a participé à trois Coupes du monde, dont Mexique 70, où l’équipe dirigée par le sélectionneur Ferruccio Valcareggi est allée jusqu’en finale.


    Seul joueur italien et seul joueur d’une équipe italienne à avoir marqué dans deux finales différentes de Coupe des clubs champions/Champions League (en 1964 et en 1967), il a été intronisé en 2014 au « Hall of Fame du football italien » et le CONI l’a décoré de la Médaille d’or pour mérites exceptionnels.


    Le président du CONI, Luciano Buonfiglio, invite les fédérations sportives nationales, les disciplines sportives associées et les organismes de promotion sportive à observer une minute de silence à l’occasion de toutes les manifestations sportives qui se dérouleront en Italie durant le week-end, pour honorer la mémoire de Sandro Mazzola, icône du football italien et mondial, disparu à l’âge de 83 ans.


  • FIGC

    Le président Giovanni Malagò et la FIGC s’associent à la douleur de la famille de Sandro Mazzola, l’un des champions les plus aimés de notre football, décédé dans la nuit à l’âge de 83 ans. En sa mémoire, une minute de recueillement sera observée à l’occasion des matches de toutes les compétitions au programme ce week-end. Les drapeaux seront mis en berne au siège de la FIGC à Rome et au Centre technique fédéral de Coverciano.


    Fils de la légende du Torino Valentino Mazzola, mort dans la tragédie de Superga, Sandro Mazzola a lui aussi été une légende de l’Inter, portant le maillot du club milanais de 1961 à 1977 et remportant quatre Scudetti, deux Coupes des clubs champions et deux Coupes intercontinentales. Une carrière extraordinaire qui l’a vu triompher aussi avec l’Italie (70 sélections et 22 buts), avec laquelle il a été sacré champion d’Europe en 1968, participant à trois éditions de la Coupe du monde et atteignant la finale au Mexique 70, lors d’un Mondial également resté dans les mémoires pour sa célèbre « staffetta » avec Gianni Rivera. En 2014, il est entré dans le Hall of Fame du football italien.


    « La disparition de Sandro Mazzola, déclare le président fédéral Giovanni Malagò, est une douleur profonde pour moi et pour tout le football italien. Une légende s’en va, l’une des figures qui ont contribué à rendre notre football grand dans le monde. Sandro a été un symbole, un capitaine, un champion capable de traverser une époque et de devenir une mémoire collective. Le fils de Valentino qui a su transformer un immense nom de famille en une histoire tout aussi grande, construite avec talent, personnalité, courage et une humanité extraordinaire. J’aime penser qu’il a enfin retrouvé son père et ces champions avec lesquels il a partagé l’une des plus belles pages du football italien. »


  • Lega Serie A

    Sandro Mazzola nous a quittés à l’âge de 83 ans. Fils du légendaire Valentino, il fut à son tour un champion extraordinaire. Sandro était un joueur complet, souvent utilisé comme attaquant grâce à ses qualités de finisseur et de dribbleur. Il a effectué toute sa carrière à l’Inter, en étant l’un des grands protagonistes du cycle victorieux des années 1960. Sous le maillot de l’Inter, il a disputé 17 saisons consécutives, écrivant aussi des pages indélébiles avec le maillot de l’Italie lors des Championnats d’Europe et des Coupes du monde. Son palmarès compte 4 Scudetti, 2 Coupes des clubs champions, 2 Coupes intercontinentales et le titre de champion d’Europe avec l’Italie.


    « Sandro Mazzola représente l’une des figures les plus importantes et les plus authentiques de l’histoire du football italien, a déclaré Ezio Simonelli, président de la Lega Calcio Serie A. Je me souviens avant tout de lui comme d’un immense champion, protagoniste d’une époque extraordinaire de notre football et capable de laisser une empreinte indélébile avec le maillot de l’Inter et de l’Italie. Ses succès et ses qualités techniques appartiennent à la mémoire collective du sport italien. J’ai également eu l’occasion de le connaître et de l’apprécier dans un autre rôle que celui de footballeur, dans son activité entrepreneuriale après sa carrière, lorsqu’il a su se réinventer et démontrer ses qualités de manager. Avec sa disparition, nous perdons une véritable légende du football italien, mais aussi une personne qui a su interpréter avec intelligence et passion les différentes étapes de sa vie professionnelle. Au nom de la Lega Calcio Serie A et en mon nom personnel, j’adresse à sa famille ainsi qu’à tous ceux qui l’ont aimé mes plus sincères condoléances. »


  • Milan

    L’AC Milan exprime sa profonde tristesse après la disparition de Sandro Mazzola, rival historique et loyal, légende de l’Inter et de l’Italie, figure majeure de l’histoire du football italien.


    Un grand champion, un symbole, un homme qui a incarné une époque inoubliable de notre football.


    L’AC Milan se joint à la famille Mazzola et à celle de l’Inter en ce moment de douleur.


    Salut, Sandro.


  • Turin

    Le président Urbano Cairo et l’ensemble du Torino Football Club, attristés par cette triste nouvelle, se serrent avec affection autour de la famille Mazzola en souvenir de Sandro Mazzola, joueur symbole de l’Inter et de l’Italie, puis dirigeant avec une expérience également au Torino de 2000 à 2003.


    Les souvenirs qui lient Sandro Mazzola au Toro sont innombrables. Pour lui dire adieu, nous voulons revivre ensemble les émotions et la joie ressenties le 26 janvier 2019, le jour du centenaire de la naissance de Valentino Mazzola, légendaire capitaine du Grande Torino, dont Sandro était le fils aîné : « Quand j’étais petit, je m’accrochais à lui quand j’entrais ici, au Filadelfia. Puis, pendant qu’il se changeait, je restais devant le vestiaire et je jouais au ballon. Et ensuite j’entrais sur le terrain en tenant la main de mon papa. ».


    Ce jour-là, nous avons célébré les 100 ans de Valentino Mazzola avec un tournoi triangulaire entre les U11 du Toro, de l’Inter et de Venise. Impossible d’oublier le bonheur de Sandro : « Aujourd’hui, sur le terrain, il y a aussi Valentino, mon petit-fils : il porte le même prénom que mon père, c’est le seul de la famille à jouer au football. De là-haut, quelqu’un est en train de lui apprendre comment faire. »


    De là-haut, pour veiller sur tous les siens, il y a désormais aussi Sandro.

    À ses enfants et à leurs familles, à ses petits-enfants, à ses proches et à ses très nombreux amis, les profondes condoléances et l’étreinte affectueuse de tout le monde grenat.


  • Juventus

    Le club turinois : « Juventus se souvient avec un grand respect de Sandro Mazzola, champion et gentleman du football italien, protagoniste d’une époque, symbole de classe, de style et de passion pour ce sport. Nos profondes condoléances pour sa disparition ». C’est ainsi que la Vieille Dame a rendu hommage au champion de l’Inter et de l’Italie, décédé à l’âge de 83 ans".