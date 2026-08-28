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Sanctions réduites ! L’Argentine reçoit un énorme coup de pouce après que la FIFA a approuvé sa demande d’accélérer les retours de Leandro Paredes et Nahuel Molina après la bagarre en finale de la Coupe du monde
Bagarre après le match : de lourdes sanctions à la clé
L’Argentine a subi une défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, un match finalement éclipsé par de violentes scènes après la rencontre. La FIFA a par conséquent infligé de lourdes sanctions à plusieurs figures argentines, dont l’entraîneur adjoint Roberto Ayala.
Paredes a reçu la sanction la plus sévère. Le milieu de terrain de 32 ans a écopé d’une suspension de 10 matches et d’une amende de 65 000 £ pour avoir saisi Eric Garcia à la gorge, frappé Gavi au visage et poussé le jeune joueur au sol.
Molina a écopé d’une suspension de sept matches pour avoir frappé le capitaine de l’Espagne, Rodri, au torse, un geste qui a provoqué la vive altercation entre les deux équipes. Pendant ce temps, Thiago Almada et le milieu de terrain espagnol Gavi ont tous deux écopé d’un match de suspension pour leurs rôles respectifs dans la mêlée.
- Nicolo Campo
L’AFA confirme le succès de sa demande auprès de la FIFA
Cherchant à limiter les dégâts, l’AFA a fait pression sur l’instance dirigeante du football pour modifier la manière dont les suspensions seront purgées. Elle a publié un communiqué confirmant son approche stratégique concernant les mesures disciplinaires.
« L’AFA a officiellement demandé à la FIFA d’autoriser que les sanctions imposées à ses joueurs lors de la finale de la Coupe du monde 2026, ainsi qu’à l’association elle-même, soient purgées lors de matches amicaux de catégorie A et/ou de matches officiels, selon ce qui interviendra en premier », peut-on lire dans le communiqué. « Sur la base de la demande de l’AFA, la Commission de discipline de la FIFA a estimé que la requête était approuvée conformément aux règlements en vigueur.
« Néanmoins, l’AFA, pour défendre ses droits ainsi que ceux de ses joueurs, attend la justification écrite de ces décisions afin de déposer les recours correspondants auprès de la Commission de recours de la FIFA, avec le Tribunal arbitral du sport (TAS) comme ultime recours potentiel. »
- AFP
La polémique autour d’une banderole sur les Malouines entraîne la fermeture du stade
La bagarre n’a pas été le seul problème disciplinaire de l’Argentine dans le tournoi. Après leur victoire en demi-finale contre l’Angleterre, des joueurs, dont Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Lisandro Martinez, ont été vus en train de célébrer avec une banderole controversée affirmant que les îles Falkland appartiennent à l’Argentine.
Malgré des appels à des suspensions individuelles en raison de cette protestation politique, les joueurs ont évité toute sanction directe. À la place, la FIFA a infligé une amende de 235 000 £ à l’AFA, dont 73 000 £ avec sursis.
En outre, l’Argentine devra faire face à une fermeture partielle du stade lors de ses deux prochains matches à domicile. Ces rencontres se disputeront avec une capacité limitée à 50 %, même si la fermeture d’un match reste avec sursis.
- AFP
Les matches amicaux sont essentiels pour accélérer les retours en sélection nationale
En purgeant ces suspensions lors de matches non compétitifs, l’Argentine peut considérablement accélérer le retour de ses joueurs clés. L’AFA devrait désormais organiser un calendrier chargé de matches amicaux internationaux afin d’effacer rapidement les suspensions de Paredes et Molina.
En tant que coorganisatrice des matches du centenaire, l’Argentine est déjà assurée d’une place à la prochaine Coupe du monde. Cela signifie que son prochain match officiel n’interviendra pas avant la Copa America 2028, ce qui laisse à la sélection nationale largement le temps de programmer des matches d’exhibition de catégorie A et de réintégrer ses stars suspendues dans le groupe.
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