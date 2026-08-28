L’Argentine a subi une défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, un match finalement éclipsé par de violentes scènes après la rencontre. La FIFA a par conséquent infligé de lourdes sanctions à plusieurs figures argentines, dont l’entraîneur adjoint Roberto Ayala.

Paredes a reçu la sanction la plus sévère. Le milieu de terrain de 32 ans a écopé d’une suspension de 10 matches et d’une amende de 65 000 £ pour avoir saisi Eric Garcia à la gorge, frappé Gavi au visage et poussé le jeune joueur au sol.

Molina a écopé d’une suspension de sept matches pour avoir frappé le capitaine de l’Espagne, Rodri, au torse, un geste qui a provoqué la vive altercation entre les deux équipes. Pendant ce temps, Thiago Almada et le milieu de terrain espagnol Gavi ont tous deux écopé d’un match de suspension pour leurs rôles respectifs dans la mêlée.



