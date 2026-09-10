Sanctionné pour ÇA ?! La star de Liverpool Alisson Becker écope d’une amende de 8 000 £ après un coup de colère furieux sur un penalty, malgré la décision de la KMI selon laquelle le penalty était ERRONÉ

Alisson a écopé d’une amende de 8 000 £ pour mauvaise conduite après un accès de colère au lendemain du match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest le mois dernier. L’international brésilien n’a pas pu cacher sa colère en quittant la pelouse, ce qui a conduit à un accrochage avec du matériel du stade qui n’est pas passé inaperçu auprès des officiels du match ou de l’instance dirigeante.

La FA a publié un communiqué détaillé jeudi pour confirmer la sanction infligée au gardien numéro un de Liverpool. Le communiqué de la FA indiquait : « Liverpool's Alisson Becker has been fined £8,000 for misconduct at the Premier League fixture against Nottingham Forest on 29 August. It was alleged that the goalkeeper acted in an improper manner around the tunnel area after the final whistle. Alisson has subsequently accepted the charge against him and received the standard penalty. »