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Sanctionné pour ÇA ?! La star de Liverpool Alisson Becker écope d’une amende de 8 000 £ après un coup de colère furieux sur un penalty, malgré la décision de la KMI selon laquelle le penalty était ERRONÉ
La FA inflige une amende pour mauvaise conduite dans le tunnel
Alisson a écopé d’une amende de 8 000 £ pour mauvaise conduite après un accès de colère au lendemain du match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest le mois dernier. L’international brésilien n’a pas pu cacher sa colère en quittant la pelouse, ce qui a conduit à un accrochage avec du matériel du stade qui n’est pas passé inaperçu auprès des officiels du match ou de l’instance dirigeante.
La FA a publié un communiqué détaillé jeudi pour confirmer la sanction infligée au gardien numéro un de Liverpool. Le communiqué de la FA indiquait : « Liverpool's Alisson Becker has been fined £8,000 for misconduct at the Premier League fixture against Nottingham Forest on 29 August. It was alleged that the goalkeeper acted in an improper manner around the tunnel area after the final whistle. Alisson has subsequently accepted the charge against him and received the standard penalty. »
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La controverse autour du penalty à Anfield
Les raisons de la colère d’Alisson remontent à un moment clé de la seconde période, lorsqu’il a été jugé coupable d’une faute sur l’ancien joueur de Liverpool Neco Williams dans la surface. Le gardien brésilien a été laissé furieux après avoir concédé un penalty à l’équipe d’Oliver Glasner à Anfield, Williams étant déséquilibré dans la surface alors qu’Alisson sortait pour fermer l’angle.
La frustration d’Alisson ne s’est pas apaisée à mesure que le match approchait de son terme. Becker, toujours furieux de la décision de siffler penalty au coup de sifflet final, a été vu en train de donner un coup de pied dans le panneau du quatrième arbitre alors qu’il se dirigeait vers le tunnel, et a écopé jeudi d’une amende à quatre chiffres pour cet accès de colère.
Le panel KMI admet une erreur d’arbitrage
Dans un rebondissement qui donne du contexte à la colère d'Alisson, le panel des incidents clés de match (KMI) de la Premier League a ensuite revu les images et conclu que la décision initiale d'accorder le penalty était en réalité incorrecte.
La sanction fait suite à une décision du panel des incidents clés de match de la Premier League, qui a estimé que le penalty n'aurait pas dû être accordé en premier lieu. Cet aveu du panel indépendant confirme que l'intuition du gardien sur le terrain était correcte, même si sa réaction ultérieure a été jugée inacceptable au regard des standards disciplinaires de la Fédération anglaise.
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Le penalty était une erreur, mais la VAR avait raison
Le panel KMI a fourni une explication détaillée des raisons pour lesquelles l’arbitre de champ s’est trompé. « Le contact d’Alisson était inévitable compte tenu de son élan lorsqu’il a tenté de sauver le ballon », a déclaré le panel KMI. « Le contact n’était pas imprudent et restait en dessous du seuil justifiant un penalty. »
Cependant, la non-intervention de la VAR a été soutenue à l’unanimité au motif qu’il ne s’agissait pas d’une erreur claire et manifeste. » Le panel KMI a voté à 3 contre 2 que Barrott n’aurait pas dû accorder le penalty, et a validé la décision de la VAR par 5 voix à 0, soulignant les marges infimes qui définissent actuellement l’arbitrage au plus haut niveau.
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