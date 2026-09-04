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San Diego FC confirme la signature de l’ancien attaquant de Villarreal et du Real Betis Cedric Bakambu
L’attaquant boucle son transfert aux États-Unis
San Diego a officiellement bouclé la signature de Bakambu, arrivé libre après la fin de son passage au Betis, pensionnaire de Liga. L’attaquant de 35 ans a signé un contrat jusqu’à la saison 2026 de MLS, avec des options pour prolonger jusqu’en 2027-2028. Bakambu débarque en Californie après avoir débuté trois matches avec la RD Congo lors de la Coupe du monde 2026, aidant le novice du tournoi à atteindre les 32es de finale.
- AFP
Le club salue le pedigree du vétéran
S’exprimant via un communiqué officiel du club, le directeur sportif Tyler Heaps a salué l’arrivée de l’attaquant expérimenté : « Cedric apporte à San Diego FC un niveau d’expérience incroyable et une qualité éprouvée. »
Heaps s’est empressé de souligner le pedigree du buteur au plus haut niveau : « Il a bâti une carrière remarquable en évoluant au plus haut niveau en Europe et sur la scène internationale, et sa capacité à trouver régulièrement le chemin des filets a été une part déterminante de son jeu. Il comprend ce qu’il faut pour performer sur les plus grandes scènes et apporte un état d’esprit de gagneur qui sera extrêmement précieux pour notre groupe. »
Il a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Cedric et sa famille à San Diego et avons hâte de le voir laisser son empreinte dans notre club. »
Une carrière prolifique renforce l’attaque
Depuis son émergence au niveau professionnel à Sochaux, l’attaquant congolais a cumulé 191 buts et 49 passes décisives en 492 apparitions, au fil de passages à Villarreal, Marseille, l’Olympiacos et Galatasaray. Sur la scène internationale, il a inscrit 21 buts en 72 sélections avec la RD Congo, tout en participant à quatre Coupes d’Afrique des Nations.
Son arrivée apporte une force de frappe éprouvée à un secteur offensif qui compte déjà Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen et son compatriote attaquant de la Coupe du monde 2026 Elias Achouri.
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La course aux play-offs s’intensifie à l’approche de la fin de saison
San Diego occupe actuellement la huitième place de la conférence Ouest avec 30 points et cherche à décrocher une deuxième qualification consécutive pour les playoffs de l’Audi MLS Cup. L’arrivée de Bakambu devrait apporter davantage de tranchant dans le dernier tiers du terrain durant la fin de saison régulière. Intégrer rapidement l’attaquant expérimenté aux côtés du secteur offensif déjà en place sera crucial pour le staff afin de maintenir la dynamique avant des rencontres décisives.
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