San Diego FC confirme la signature de l’ancien attaquant de Villarreal et du Real Betis Cedric Bakambu

S’exprimant via un communiqué officiel du club, le directeur sportif Tyler Heaps a salué l’arrivée de l’attaquant expérimenté : « Cedric apporte à San Diego FC un niveau d’expérience incroyable et une qualité éprouvée. »

Heaps s’est empressé de souligner le pedigree du buteur au plus haut niveau : « Il a bâti une carrière remarquable en évoluant au plus haut niveau en Europe et sur la scène internationale, et sa capacité à trouver régulièrement le chemin des filets a été une part déterminante de son jeu. Il comprend ce qu’il faut pour performer sur les plus grandes scènes et apporte un état d’esprit de gagneur qui sera extrêmement précieux pour notre groupe. »

Il a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Cedric et sa famille à San Diego et avons hâte de le voir laisser son empreinte dans notre club. »