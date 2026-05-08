Le Borussia Dortmund a conclu son dernier match à domicile de la saison 2025/26 par une victoire lui assurant mathématiquement le titre de vice-champion. Lors de la 33^e journée de Bundesliga, le BVB a battu l’Eintracht Francfort 3-2 (2-1). Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score par Can Uzun dès la 2^e minute, avant que Serhou Guirassy (42^e), Nico Schlotterbeck (45+1^e) et le jeune Samuele Inacio, auteur de son premier but chez les professionnels, ont ensuite permis au BVB de prendre les devants. Jonathan Burkardt a réduit l’écart pour les Hessois (87^e), mais trop tard. Les notes et les critiques individuelles des joueurs du BVB.

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