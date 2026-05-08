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Jochen Tittmar

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Samuele Inacio, auteur de son premier but, conclut la saison en apothéose : notes et analyses individuelles de la rencontre Borussia Dortmund-Eintracht Francfort

Bundesliga
FEATURES
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Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort
Borussia Dortmund
J. Brandt
S. Inacio
Niklas Süle
S. Guirassy
F. Silva
N. Schlotterbeck
K. Adeyemi
J. Ryerson
M. Beier

Le BVB a conclu la saison par une victoire sur l’Eintracht Francfort, en présence des départs actés de Brandt, Süle et Özcan. Les Borussen ont ainsi validé mathématiquement le titre de vice-champion avant même la dernière journée.

Le Borussia Dortmund a conclu son dernier match à domicile de la saison 2025/26 par une victoire lui assurant mathématiquement le titre de vice-champion. Lors de la 33^e journée de Bundesliga, le BVB a battu l’Eintracht Francfort 3-2 (2-1). Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score par Can Uzun dès la 2^e minute, avant que Serhou Guirassy (42^e), Nico Schlotterbeck (45+1^e) et le jeune Samuele Inacio, auteur de son premier but chez les professionnels, ont ensuite permis au BVB de prendre les devants. Jonathan Burkardt a réduit l’écart pour les Hessois (87^e), mais trop tard. Les notes et les critiques individuelles des joueurs du BVB.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Gregor Kobel

    Pour le Suisse, le rêve d'un 15e match sans encaisser de but s'est envolé au bout de 78 secondes. Kobel n'a rien pu faire sur le 0-1 inscrit très tôt dans la partie, ni sur le 2-3 en fin de rencontre. Il n'a ensuite guère eu à s'employer. Il a ensuite capté sans difficulté les rares tentatives adverses. À la 70e, il est monté au jeu de tête pour repousser un danger hors de sa surface face à Kalimuendo. Note : 3,5.

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  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Luca Reggiani

    Le jeune joueur a de nouveau été titularisé, mais il est resté trop prudent sur le 0-1 éclair, préférant ne pas presser Dahoud, auteur de la passe décisive. À la 18e minute, il a surgi au second poteau sur un corner, mais sa tête est passée à côté du cadre. À la 37e, il a complètement oublié Chaibi, posté dans son dos, sur une passe en profondeur d’Uzun ; heureusement pour lui, l’attaquant n’a pas su profiter de cette occasion. Note : 4.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Waldemar Anton

    Le pilier central de la défense à trois a rempli son rôle avec autorité. Anton a disputé le plus grand nombre de duels au BVB (19) et en a remporté 15. Il a également réalisé le plus d'interventions défensives sur le terrain (7). Note : 2,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Nico Schlotterbeck

    Aussi solide qu’Anton. Peu sollicité dans son domaine de prédilection. Il a lui-même lancé l’action du 2-1, avant de s’élancer comme un avant-centre et de conclure du gauche, avec un brin de chance, dans le coin opposé. C’était le cinquième but de la saison pour Schlotterbeck ; aucun défenseur central de Bundesliga n’en compte davantage. Seul bémol : sur le 2-3, il n’a pas réussi à contenir Knauff, auteur de la passe décisive. Note : 3.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Julian Ryerson

    Le Norvégien a affiché un taux de réussite des passes plutôt médiocre et a concédé plusieurs pertes de balle évitables. Cela dit, il a livré une performance globalement solide et engagée. Sur le 1-1, Ryerson a parfaitement servi le buteur Guirassy d’une passe rasante et précise. C’était déjà sa 14e passe décisive cette saison – seuls Henrikh Mkhitaryan en 2015/16 (15) et Jadon Sancho en 2019/20 (16) en ont réalisé davantage pour le BVB. À la 59^e minute, il s’est présenté seul dans la surface, mais son tir a été repoussé par Zetterer. Juste avant le 2-3, il a perdu son duel avec Bahoya. Note : 3.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Marcel Sabitzer

    Sabitzer faisait partie du groupe de joueurs du Borussia Dortmund qui tentaient de contenir Dahoud avant l’ouverture du score. L’Autrichien s’est replié à temps pour éviter de concéder un penalty. À la 15^e minute, il a signé la première occasion franche des siens d’une frappe du gauche qui a frôlé le poteau droit. Sur l’action du 1-1, il a fourni l’avant-dernière passe. Une prestation solide mais discrète. Note : 3,5.

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Jobe Bellingham

    Bellingham a ouvert le score (0-1) en suivant Uzun, mais il l’a finalement laissé filer au moment crucial. Son positionnement est perfectible sur plusieurs actions. À la 25e minute, il a décoché une frappe puissante depuis le côté gauche, mais Zetterer a facilement repoussé ce tir trop axé. Son mouvement avant le 2-1, qui a permis de servir le passeur Beier, était excellent. La situation était très similaire avant le 3-1, lorsque Bellingham a bien contrôlé le ballon et a de nouveau servi Beier. Note : 3.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Maximilian Beier

    Beier a conservé son poste de titulaire sur le côté gauche, en l’absence de Daniel Svensson. Travailleur et précis dans ses interventions, il a d’abord offert une passe décisive pour le 2-1, puis a délivré un centre précis qui a conduit au 3-1. Ces deux actions portent à 17 son total de participations directes à un but en 31 matchs de Bundesliga, un ratio remarquable. Note : 2,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Samuele Inacio

    Pour le jeune homme de 18 ans, c’était sa troisième titularisation consécutive – et c’est en vainqueur qu’il abordera la nouvelle saison grâce à ses performances pleines de fraîcheur. À la 17e minute, il a déjà eu l’occasion de marquer son premier but en tant que professionnel, lorsqu’il a pu placer une tête à quelques mètres du but sur un centre de Brandt – mais trop centrée. Inacio s’est constamment proposé en profondeur pour récupérer le ballon et le transporter vers l’avant. Juste avant l’égalisation, c’est sa longue ouverture qui a lancé l’action. À la 72^e minute, l’instant tant attendu est arrivé : l’Italien a marqué le 3-1 d’une frappe techniquement délicate, son premier but pour le BVB, devant la tribune Sud ! Note : 2,5.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Serhou Guirassy

    Peu en vue en début de match, Guirassy a frappé à la 42^e minute : d’une conclusion technique, il a marqué son 16^e but de la saison et égalisé (1-1). Plus impliqué par la suite, il a enchaîné plusieurs actions intéressantes, notamment dos au but. Note : 2,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : Julian Brandt

    Titulaire et capitaine pour son dernier match à domicile avec le BVB, le joueur de 30 ans a connu un départ laborieux. Sur l’ouverture du score adverse (0-1), lui et quatre coéquipiers n’ont pas réussi à contenir Dahoud, auteur de la passe décisive. Il s’est ensuite rattrapé par des actions offensives de qualité et a assumé son rôle de meneur. À la 17e minute, il offre une occasion en or à Inacio grâce à un centre précis ; sept minutes plus tard, Zetterer capte son tir à ras de terre depuis l’entrée de la surface. Il participe activement à l’égalisation en contrôlant parfaitement la longue ouverture d’Inacio devant Theate avant de poursuivre l’action. Note : 2,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Francfort : les remplaçants

    Felix Nmecha (entré à la 74^e) : Il a remplacé Bellingham et fait son retour après six semaines et demie d’absence pour blessure. Ses déplacements dans l’espace ont beaucoup manqué au Borussia ces derniers temps. Pas de note.

    Karim Adeyemi (entré à la 74^e) : a remplacé Brandt. De retour après quatre matches d’absence, il n’a pas eu le temps de se mettre en évidence. Pas de note.

    Salih Özcan (à partir de la 78^e) : a remplacé Sabitzer. Pour Özcan, dont le contrat, tout comme celui de Brandt, ne sera pas prolongé, il s’agissait de sa dernière sortie devant son public. Pas de note.

    Fabio Silva (à partir de la 78^e) : Il a remplacé Guirassy. Le même constat vaut pour lui. Pas de note.

    Niklas Süle (entré à la 88^e) : a remplacé Reggiani. Süle, qui va mettre un terme à sa carrière, a ainsi disputé son dernier match à domicile sous les couleurs du Borussia et son 300^e match en Bundesliga. Pas de note.

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