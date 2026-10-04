S’exprimant auprès de GETVaprès le coup de sifflet final, Lino a fait part de sa satisfaction face à la belle prestation du contingent de Flamengo : « Grande victoire pour l’équipe nationale. Je suis heureux d’avoir pu aider, je suis aussi heureux du but de Pedro et de savoir qu’il a été marqué par deux joueurs de Flamengo. Cela montre à quel point Flamengo est bien représenté. Heureux de cette victoire pour bien conclure ces trois matches. »

Revenant sur les conditions étouffantes à Kolkata, l’attaquant a ajouté : « 30 degrés la nuit, 40 degrés le matin et 35 degrés l’après-midi. Il fait assez chaud ici, la chaleur lourde et l’humidité pèsent vraiment sur vous. Que vous le vouliez ou non, cela gêne le rythme du match ; on ne peut pas toujours jouer à un rythme élevé. La chaleur est un problème. »