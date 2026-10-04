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Samuel Lino envoie un message à Vinicius Jr, « le meilleur du monde », alors que la star de Flamengo vise un rôle régulier avec le Brésil après son doublé contre l’Inde
L’attaquant de Flamengo signe un doublé clinique
Lino a démontré son sens du but sur la scène internationale en inscrivant un doublé en seconde période, alors que le Brésil s’est imposé facilement 4-0 face à l’Inde au Salt Lake Stadium de Kolkata. Entré en jeu à la pause pour remplacer Vinicius, l’attaquant de 26 ans a ouvert son compteur en sélection A à la 58e minute, après les premiers buts d’Estevao et de son coéquipier à Flamengo, Pedro. L’attaquant a ensuite parachevé la démonstration de l’équipe de Carlo Ancelotti en trompant le gardien dans le temps additionnel.
- NurPhoto
Célébrant des buts aux côtés de sa coéquipière en club
S’exprimant auprès de GETVaprès le coup de sifflet final, Lino a fait part de sa satisfaction face à la belle prestation du contingent de Flamengo : « Grande victoire pour l’équipe nationale. Je suis heureux d’avoir pu aider, je suis aussi heureux du but de Pedro et de savoir qu’il a été marqué par deux joueurs de Flamengo. Cela montre à quel point Flamengo est bien représenté. Heureux de cette victoire pour bien conclure ces trois matches. »
Revenant sur les conditions étouffantes à Kolkata, l’attaquant a ajouté : « 30 degrés la nuit, 40 degrés le matin et 35 degrés l’après-midi. Il fait assez chaud ici, la chaleur lourde et l’humidité pèsent vraiment sur vous. Que vous le vouliez ou non, cela gêne le rythme du match ; on ne peut pas toujours jouer à un rythme élevé. La chaleur est un problème. »
Reconnaître la bataille de haut niveau sur le flanc
Bien que Vinicius ait été titularisé sur le flanc gauche à Kolkata, Lino reste convaincu de sa capacité à grappiller du temps de jeu dans l’attaque du Brésil. Insistant sur son désir de maintenir sa forme en club, il a poursuivi : « Je reviens heureux et confiant. Je veux garder ma place au club. Je sais que la concurrence est très rude. Nous avons un joueur qui est le meilleur du monde à son poste, et nous avons d’autres joueurs comme Rodrygo. La concurrence est très forte. Mais j’ai confiance en moi, j’ai confiance en mon travail. Je vais continuer à travailler dans mon club pour être toujours présent. »
- AFP
La tournée asiatique reprend en novembre
L’équipe d’Ancelotti se retrouvera pendant la trêve internationale de novembre pour disputer une paire de matches amicaux à Kallang, à Singapour. Le Brésil doit affronter le Japon le 14 novembre avant de défier le pays hôte, Singapour, trois jours plus tard dans le même stade. Cette double confrontation offre une nouvelle occasion précieuse à Lino de marquer des points et d’impressionner le staff de l’équipe nationale.
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