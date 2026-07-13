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Samuel Eto'o estime que Kylian Mbappé est sous-estimé en France, alors qu'une question « délicate » a été soulevée
Eto’o s’interroge sur la place de Mbappé en équipe de France
Mbappé a été le pilier des Bleus tout au long de la Coupe du monde 2026, mais Eto'o estime qu'il existe un décalage étrange entre les exploits du joueur et la perception que le public français a de lui. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter a laissé entendre que le joueur de 27 ans était contraint d'évoluer sous un regard critique dont ses pairs échappent souvent.
Dans une interview accordée au Parisien, l’ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter s’est dit perplexe : « Il mérite tout simplement d’être jugé avec la même impartialité que les autres grands champions, et il est peut-être temps que la France prenne pleinement conscience de la chance qu’elle a d’avoir un joueur d’une telle envergure dans son histoire. » « Pourtant, malgré ses performances, ses records, son palmarès et sa régularité, il semble devoir sans cesse faire ses preuves. »
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Une question délicate concernant le patrimoine
Le débat autour de Mbappé dépasse souvent le cadre du terrain, notamment en raison de son engagement affiché sur les questions sociales et politiques. Eto'o, qui occupe actuellement le poste de président de la Fédération camerounaise de football, se demande si l'origine métissée du joueur — qui a des racines au Cameroun et en Algérie — joue un rôle inconscient dans les critiques dont il fait l'objet.
Abordant directement le sujet, Eto’o a déclaré : « Il est légitime de poser une question, même si elle est dérangeante : les origines métissées de Kylian, ses origines et ce qu’il représente dans la société française influencent-elles, consciemment ou inconsciemment, la façon dont certaines personnes jugent sa carrière, sa personnalité et ses prises de position ? Cette question doit être posée de manière responsable, non pour lancer des accusations infondées, mais parce que le racisme, les préjugés et les partis pris existent toujours dans nos sociétés et ne doivent jamais être banalisés. »
Battre des records sur la scène internationale
D’un point de vue statistique, l’impact de Mbappé sur la scène internationale est pratiquement sans égal. Avec 20 buts marqués en Coupe du monde depuis 2018, il devance tous les autres joueurs de cette période de quatre unités. Seul Lionel Messi, auteur de 21 réalisations, le devance au classement historique du tournoi, ce qui souligne la place exceptionnelle qu’occupe actuellement le Français.
« Que doit encore accomplir Kylian Mbappé pour être pleinement reconnu comme le meilleur joueur français de sa génération, voire comme l’un des plus grands joueurs français de l’histoire ? », s’interroge Eto’o.
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Tous les regards sont tournés vers le titre suprême à Dallas
La France se prépare pour une demi-finale au sommet contre l'Espagne à Dallas, où Mbappé tentera de guider les siens vers une troisième finale consécutive de Coupe du monde. Redoutable depuis le début de la phase à élimination directe, avec douze buts au compteur, il doit toutefois relever un défi personnel : ouvrir son compteur en demi-finale. La star du Real Madrid reste toutefois en lice pour le Soulier d'or, engagée dans un duel avec Messi alors que le tournoi atteint son apogée.
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