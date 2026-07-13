Samuel Eto'o estime que Kylian Mbappé est sous-estimé en France, alors qu'une question « délicate » a été soulevée

Mbappé a été le pilier des Bleus tout au long de la Coupe du monde 2026, mais Eto'o estime qu'il existe un décalage étrange entre les exploits du joueur et la perception que le public français a de lui. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter a laissé entendre que le joueur de 27 ans était contraint d'évoluer sous un regard critique dont ses pairs échappent souvent.

Dans une interview accordée au Parisien, l’ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter s’est dit perplexe : « Il mérite tout simplement d’être jugé avec la même impartialité que les autres grands champions, et il est peut-être temps que la France prenne pleinement conscience de la chance qu’elle a d’avoir un joueur d’une telle envergure dans son histoire. » « Pourtant, malgré ses performances, ses records, son palmarès et sa régularité, il semble devoir sans cesse faire ses preuves. »