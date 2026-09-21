L’attaquant de 22 ans, né à Melilla, a subi une rupture dévastatrice du ligament croisé antérieur du genou droit en février. Cette blessure a mis un coup d’arrêt à sa série prolifique et a contraint l’avant-centre à une longue période de rééducation qui a duré plus de sept mois.

« 223 jours plus tard... de retour à l’endroit où j’ai toujours voulu être. Merci à Dieu de m’avoir soutenu pendant ce chemin difficile », a publié l’Espagnol sur son compte Instagram. Il était visiblement ému par l’accueil reçu à l’Estádio do Dragão, ajoutant : « Merci à ma famille, à mes amis et à tous les supporters de Porto pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus durant ces mois ! »

La publication a suscité des commentaires de soutien de la part d’anciens coéquipiers, dont Rodrigo Mora, de la Roma, qui a répondu par un message touchant : « Tu l’as vraiment mérité, frère », signe du respect qu’il continue d’inspirer dans le vestiaire.



