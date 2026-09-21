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Samu Aghehowa boucle un retour émouvant après 223 jours d’absence, l’attaquant de Porto revenant enfin après une blessure au ligament croisé antérieur
Aghehowa revient sur son difficile parcours de rétablissement
L’attaquant de 22 ans, né à Melilla, a subi une rupture dévastatrice du ligament croisé antérieur du genou droit en février. Cette blessure a mis un coup d’arrêt à sa série prolifique et a contraint l’avant-centre à une longue période de rééducation qui a duré plus de sept mois.
« 223 jours plus tard... de retour à l’endroit où j’ai toujours voulu être. Merci à Dieu de m’avoir soutenu pendant ce chemin difficile », a publié l’Espagnol sur son compte Instagram. Il était visiblement ému par l’accueil reçu à l’Estádio do Dragão, ajoutant : « Merci à ma famille, à mes amis et à tous les supporters de Porto pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus durant ces mois ! »
La publication a suscité des commentaires de soutien de la part d’anciens coéquipiers, dont Rodrigo Mora, de la Roma, qui a répondu par un message touchant : « Tu l’as vraiment mérité, frère », signe du respect qu’il continue d’inspirer dans le vestiaire.
- AFP
Farioli salue le staff médical après une victoire cruciale
L'entraîneur de Porto, Francesco Farioli, n'a pas tardé à saluer le travail de l'ombre nécessaire pour remettre son attaquant vedette en mesure de postuler à une place. Malgré l'absence d'Aghehowa, les Dragons sont parvenus à conserver un parcours parfait en championnat, en remportant chacun de leurs sept premiers matches pour occuper la tête du classement de Primeira Liga.
S'exprimant après la victoire 3-1, Farioli a rendu hommage aux spécialistes qui ont travaillé chaque jour avec le joueur afin de s'assurer que son genou était suffisamment solide pour les exigences du football de l'élite. « Le fait que nous ayons récupéré Samu en dit long, et Samu était là à féliciter l'ensemble du département médical et de la performance, nous sommes une équipe qui a besoin de tout le monde », a expliqué Francesco Farioli.
« Malheureusement, nous avons joué de nombreux mois sans lui et nous savons à quel point il nous a manqué. Nous sommes très heureux de l'avoir de retour et maintenant, il est temps d'essayer de récupérer ceux qui ont été absents ces derniers jours. »
Se battre pour une place dans une attaque très concurrentielle
Si le retour de l’Espagnol constitue un énorme coup de pouce pour Porto, il fait face à un défi de taille pour retrouver sa place de titulaire dans le onze. Pendant son passage à l’infirmerie, le club a cherché à renforcer ses options offensives en faisant venir des talents de premier plan.
Les arrivées de l’international mexicain Santi Gimenez et de l’ancien attaquant de l’AC Milan Andre Silva ont apporté de la profondeur et de la qualité à l’effectif de Farioli, ce qui signifie qu’Aghehowa devra gagner du temps de jeu grâce à des performances régulières à l’entraînement et lors de ses entrées en jeu.
- Getty Images News
Les ambitions internationales de Samu
Au-delà de ses obligations en club, Aghehowa vise aussi à retrouver sa place dans l’environnement de l’équipe nationale espagnole. Le timing de sa blessure au ligament croisé antérieur a été particulièrement cruel, puisqu’elle l’a pratiquement écarté de la course à une place dans le groupe de Luis de la Fuente avant la Coupe du monde. S’il parvient à retrouver l’efficacité devant le but qui avait fait de lui l’un des jeunes attaquants les plus convoités d’Europe, un rappel en sélection espagnole pourrait ne pas tarder pour la star née à Melilla.
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