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Samir Nasri a passé dix heures en garde à vue : l’ex-star d’Arsenal et de Manchester City est impliquée dans une affaire présumée de trafic de drogue et de blanchiment d’argent
Nasri a été interpellé par la police
Selon *Le Parisien*, Nasri a été placé en garde à vue jeudi pendant environ dix heures au siège de la police judiciaire parisienne. Il a été entendu par la Brigade de recherche et d'investigation financières (BRIF) dans le cadre d'une enquête en cours sur un trafic de stupéfiants, une association de malfaiteurs et un blanchiment de capitaux organisé lié à l'importation de drogue. Cette vaste affaire met en lumière deux figures clés : Karim Berrebouh, trafiquant de drogue marseillais actuellement incarcéré, et Olivier Sabbah, l’un des principaux blanchisseurs d’argent de son réseau.
- AFP
Un lien avec une boîte de nuit entraîne un interrogatoire
L'implication de Nasri dans le volet « blanchiment d'argent organisé » de l'affaire découle de son ancien rôle de gérant et d'actionnaire de « XS », une boîte de nuit située à Ivry-sur-Seine, qu'il a rejointe vers 2016. Les enquêteurs vérifient si l’établissement a servi à blanchir des fonds illicites issus du réseau criminel de Berrebouh. Cette longue audition dans la capitale intervient après une première garde à vue que l’ancien milieu de terrain avait déjà subie à Marseille fin juin.
Les commandes Deliveroo démentent les prévisions des experts
Au-delà de l’enquête pénale, le consultant de Canal+ est également dans le viseur des autorités fiscales françaises, qui s’interrogent sur son lieu de résidence effectif. Officiellement résident fiscal à Dubaï, où l’impôt sur le revenu n’existe pas, l’ex-star de l’OM est soupçonnée de vivre clandestinement à Paris pour échapper à ses obligations fiscales. Son statut de résident fiscal dans un « paradis » a été remis en cause après un article des Echos en avril, les inspecteurs ayant retracé ses déplacements grâce à plus de 200 commandes passées sur l’application Deliveroo.
- AFP
Une menace juridique plane
Bien que Nasri ait été remis en liberté jeudi soir, sans qu’aucune accusation officielle ne soit pour l’instant retenue contre lui, ses démêlés avec la justice sont loin d’être terminés. L’ancienne star de la Premier League pourrait encore faire l’objet d’une citation à comparaître en vue d’une éventuelle mise en examen à mesure que l’enquête judiciaire progresse. Cette affaire risque par ailleurs d’avoir de graves répercussions sur sa carrière de commentateur télévisé de premier plan en France si de nouveaux éléments de preuve venaient à être révélés.
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