Samir Nasri a passé dix heures en garde à vue : l’ex-star d’Arsenal et de Manchester City est impliquée dans une affaire présumée de trafic de drogue et de blanchiment d’argent

Au-delà de l’enquête pénale, le consultant de Canal+ est également dans le viseur des autorités fiscales françaises, qui s’interrogent sur son lieu de résidence effectif. Officiellement résident fiscal à Dubaï, où l’impôt sur le revenu n’existe pas, l’ex-star de l’OM est soupçonnée de vivre clandestinement à Paris pour échapper à ses obligations fiscales. Son statut de résident fiscal dans un « paradis » a été remis en cause après un article des Echos en avril, les inspecteurs ayant retracé ses déplacements grâce à plus de 200 commandes passées sur l’application Deliveroo.