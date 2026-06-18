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Sam Kerr s’apprête à rejoindre la NWSL en tant que joueuse libre, quelques jours après avoir quitté Chelsea
Une ère légendaire s’achève à Kingsmeadow
Le départ de Kerr de Chelsea met fin à un règne de six ans et demi qui a redéfini la réussite en Women’s Super League. Arrivée début 2020, la capitaine des Matildas a remporté cinq titres de la WSL, trois Coupes d’Angleterre et trois Coupes de la Ligue, s’imposant comme l’une des buteuses les plus efficaces de l’histoire du football anglais. Sa dernière saison, 2025-2026, a illustré sa résilience : de retour d’une longue blessure, elle a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues.
À 32 ans, elle quitte le club en tant que co-meilleure buteuse de l’histoire, avec 116 buts en 158 apparitions. Une fois son départ officialisé, Kerr a adressé des adieux émouvants avant de tourner la page. Sa dernière contribution chez les Blues a été, fidèle à son image, décisive : elle a inscrit l’unique but de la victoire 1-0 contre Manchester United lors de la dernière journée de WSL.
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Retour en terrain connu
Selon The Athletic, Sam Kerr devrait s’engager avec le Gotham FC, club autrefois nommé Sky Blue FC où elle a évolué de 2015 à 2017. Lors de son premier passage dans cette franchise du New Jersey, l’attaquante australienne a marqué 28 buts en 40 matchs, posant les bases d’une carrière qui l’a conduite jusqu’à la deuxième place du Ballon d’Or 2023. Il s’agit de son troisième passage en NWSL, après un passage remarqué chez les Chicago Red Stars avant son transfert très médiatisé à Londres.
Les championnes en titre de la NWSL, très actives sur le marché des transferts, s’assurent ainsi les services d’une des plus grandes figures du football mondial et d’une buteuse de premier plan. L’internationale australienne viendra renforcer une attaque déjà riche en talents de haut niveau, apportant la puissance nécessaire pour que Gotham conserve son statut de force dominante du football féminin américain.
Retrouvailles avec ses anciens coéquipiers des Blues
La transition vers la vie new-yorkaise s’annonce douce pour Kerr, qui retrouvera plusieurs visages familiers dans les vestiaires des Gotham. Le club a déjà recruté les anciennes Blues Jess Carter et Ann-Katrin Berger. Surtout, Kerr retrouvera l’internationale norvégienne Guro Reiten, récemment engagée à long terme après un premier passage en prêt.
Ces ambitions ne s’arrêtent pas au groupe professionnel : le club a récemment dévoilé un projet de centre d’entraînement ultramoderne de 35 millions de dollars, doté d’une salle de sport de 3 000 pieds carrés et d’un espace d’hydrothérapie. Sous la direction de la présidente des opérations footballistiques Yael Averbuch West, cette croissance fulgurante fait de Gotham une destination de choix pour les stars européennes en quête d’un nouveau défi aux États-Unis.
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De retour de blessure, il mène l’attaque
Le retour en forme de Sam Kerr a été l’une des belles histoires de l’année écoulée. Après une rupture du ligament croisé antérieur en janvier 2024, certains doutaient de sa capacité à retrouver son niveau explosif. L’attaquante a toutefois fait taire les sceptiques en inscrivant huit buts lors de ses huit derniers matchs avec Chelsea, prouvant que son instinct de prédatrice reste intact alors qu’elle s’apprête à relever les défis physiques de la NWSL.
Actuellement cinquième du classement, Gotham pourrait ainsi trouver en elle le catalyseur d’une nouvelle course au titre. Sa capacité à briller sur la grande scène est bien connue, et son arrivée témoigne de la volonté du club non seulement de dominer au niveau national, mais aussi de poursuivre son ascension parmi les puissances mondiales du football féminin.