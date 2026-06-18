Sam Kerr s’apprête à rejoindre la NWSL en tant que joueuse libre, quelques jours après avoir quitté Chelsea

Le départ de Kerr de Chelsea met fin à un règne de six ans et demi qui a redéfini la réussite en Women’s Super League. Arrivée début 2020, la capitaine des Matildas a remporté cinq titres de la WSL, trois Coupes d’Angleterre et trois Coupes de la Ligue, s’imposant comme l’une des buteuses les plus efficaces de l’histoire du football anglais. Sa dernière saison, 2025-2026, a illustré sa résilience : de retour d’une longue blessure, elle a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues.

À 32 ans, elle quitte le club en tant que co-meilleure buteuse de l’histoire, avec 116 buts en 158 apparitions. Une fois son départ officialisé, Kerr a adressé des adieux émouvants avant de tourner la page. Sa dernière contribution chez les Blues a été, fidèle à son image, décisive : elle a inscrit l’unique but de la victoire 1-0 contre Manchester United lors de la dernière journée de WSL.



