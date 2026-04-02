Sam Kerr quitte bel et bien Chelsea ! L'attaquante australienne prolifique s'apprête à conclure un transfert spectaculaire qui la ramènera en NWSL

La prochaine étape de la carrière de Kerr est déjà toute tracée. La figure emblématique des Matildas devrait prendre la tête de l'attaque du Denver Summit FC, nouvelle équipe de la NWSL. Basé dans le Colorado, ce club s'est rapidement imposé comme un poids lourd potentiel, fort d'un groupe d'actionnaires comprenant notamment la légende de la NFL Peyton Manning et la championne olympique de ski Mikaela Shiffrin.

L'arrivée de Kerr à Denver représente un coup de maître pour la ligue américaine, qui continue d'affirmer sa domination financière sur la scène mondiale. Kerr reste la meilleure buteuse de tous les temps de la NWSL grâce à ses précédents passages au Sky Blue FC et aux Chicago Red Stars, et son retour est considéré comme une déclaration d'intention pour cette compétition en pleine expansion.