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Sam Kerr quitte bel et bien Chelsea ! L'attaquante australienne prolifique s'apprête à conclure un transfert spectaculaire qui la ramènera en NWSL
La fin d'une époque à Kingsmeadow
Selon 10 News, Kerr serait sur le point de quitter Chelsea à la fin de la saison en cours, une nouvelle qui devrait faire grand bruit au sein de la Women's Super League. L'internationale australienne, qui est devenue le visage de la domination nationale des Blues, semble prête à refuser une prolongation de contrat au profit d'un retour très médiatisé en Amérique du Nord. L'avenir de Kerr à Londres a fait l'objet d'intenses spéculations après que le club n'aurait proposé à la buteuse vedette qu'un contrat d'un an pour la saison à venir. La nouvelle a été révélée après l'élimination de Chelsea de la Ligue des champions féminine par Arsenal, sur un score cumulé de 3-2.
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Le Colorado fait appel à la star des Matildas
La prochaine étape de la carrière de Kerr est déjà toute tracée. La figure emblématique des Matildas devrait prendre la tête de l'attaque du Denver Summit FC, nouvelle équipe de la NWSL. Basé dans le Colorado, ce club s'est rapidement imposé comme un poids lourd potentiel, fort d'un groupe d'actionnaires comprenant notamment la légende de la NFL Peyton Manning et la championne olympique de ski Mikaela Shiffrin.
L'arrivée de Kerr à Denver représente un coup de maître pour la ligue américaine, qui continue d'affirmer sa domination financière sur la scène mondiale. Kerr reste la meilleure buteuse de tous les temps de la NWSL grâce à ses précédents passages au Sky Blue FC et aux Chicago Red Stars, et son retour est considéré comme une déclaration d'intention pour cette compétition en pleine expansion.
Les raisons personnelles qui ont motivé ce changement
Au-delà du défi sportif, ce transfert à Denver présente des avantages personnels considérables pour Kerr. Ce retour aux États-Unis permet à l'attaquante de se rapprocher de sa compagne, Kristie Mewis, et de leur jeune fils, Jagger. Mewis, ancienne internationale américaine, avait auparavant rejoint West Ham pour vivre aux côtés de Kerr à Londres, mais elle devrait désormais revenir sur son sol natal.
Cette transition intervient à un moment où la NWSL débauche activement des talents européens. Kerr suit les traces de plusieurs de ses coéquipières de Chelsea qui ont récemment troqué la WSL pour les États-Unis, notamment Catarina Macario et Guro Reiten. Les nouvelles règles de la ligue concernant les « joueuses à fort impact » ont facilité ces transferts record, garantissant le retour des meilleurs talents mondiaux sur le sol américain.
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L'attention se tourne désormais vers les obligations internationales
Alors que son avenir en club est en cours de finalisation, Kerr reste une figure centrale de l'équipe nationale australienne. Elle a été désignée pour diriger les Matildas lors d'une prochaine série de matchs de la FIFA réunissant quatre nations au Kenya, où l'Australie affrontera le Malawi et soit le Kenya, soit l'Inde.