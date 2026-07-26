Sam Kerr entre dans l’histoire en inscrivant son premier but en NWSL depuis près de sept ans. L’ex-star de Chelsea bat ainsi un nouveau record sous les couleurs du Gotham FC

Portland a immédiatement mis la pression sur l’équipe visiteuse. L’attaquante débutante Renee Lyles, titularisée pour la première fois en professionnel, a ouvert le score dès la 21e minute d’une frappe splendide candidate au « but de la semaine ». Elle a profité d’une passe décisive astucieuse de Pietra Tordin, toujours en tête du classement des passeuses avec sept offrandes cette saison.

L’ambiance à Portland a atteint son paroxysme alors que les Thorns cherchaient à consolider leur avance, mais l’égalisation de Kerr, moins de dix minutes plus tard, a réduit au silence les supporters du Providence Park. Le scénario a basculé à nouveau dans les 17 dernières minutes lorsque Jayden Perry a écopé d’un carton rouge direct pour avoir privé Kerr d’une occasion manifeste de marquer près de la ligne médiane. Malgré leur infériorité numérique, les Thorns ont terminé la rencontre en force, portées par le retour émouvant de Morgan Weaver, qui effectuait sa première apparition depuis fin 2024 sous les acclamations du public local.