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Sam Kerr entre dans l’histoire en inscrivant son premier but en NWSL depuis près de sept ans. L’ex-star de Chelsea bat ainsi un nouveau record sous les couleurs du Gotham FC
Kerr met fin à la disette de manière spectaculaire
À 32 ans, l’attaquante expérimentée s’est immédiatement imposée à son retour aux États-Unis en inscrivant un but historique pour le Gotham FC. L’attaquante chevronnée, arrivée sous les projecteurs en NWSL en juin après six ans et demi de domination avec Chelsea, a trouvé le chemin des filets lors d’un match nul chaotique face aux Thorns. Ce but marque une étape majeure dans sa carrière : il s’agit de son 78^e en saison régulière et de son premier en NWSL depuis octobre 2019. Il s’agit également de son 59e match de saison régulière avec au moins un but, un nouveau record historique de la NWSL qui lui permet de dépasser Lynn Biyendolo. Son intervention est intervenue à un moment crucial de la seconde période, alors que Portland semblait prendre l’ascendant.
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Les Portland Thorns remontent la pente grâce à leurs jeunes joueuses
Portland a immédiatement mis la pression sur l’équipe visiteuse. L’attaquante débutante Renee Lyles, titularisée pour la première fois en professionnel, a ouvert le score dès la 21e minute d’une frappe splendide candidate au « but de la semaine ». Elle a profité d’une passe décisive astucieuse de Pietra Tordin, toujours en tête du classement des passeuses avec sept offrandes cette saison.
L’ambiance à Portland a atteint son paroxysme alors que les Thorns cherchaient à consolider leur avance, mais l’égalisation de Kerr, moins de dix minutes plus tard, a réduit au silence les supporters du Providence Park. Le scénario a basculé à nouveau dans les 17 dernières minutes lorsque Jayden Perry a écopé d’un carton rouge direct pour avoir privé Kerr d’une occasion manifeste de marquer près de la ligne médiane. Malgré leur infériorité numérique, les Thorns ont terminé la rencontre en force, portées par le retour émouvant de Morgan Weaver, qui effectuait sa première apparition depuis fin 2024 sous les acclamations du public local.
Une soirée historique pour les deux clubs
Si le Gotham FC peut se réjouir d’avoir décroché un point qui le propulse provisoirement en tête du classement de la NWSL, Portland avait également de quoi célébrer un jalon historique. Ce match nul (2-2) permet aux Thorns de rester invaincues à domicile depuis le début de l’année 2026. De plus, elles ont établi un nouveau record du club avec 11 matchs de championnat consécutifs sans défaite à domicile, une série qui remonte à septembre 2025.
Du côté de Gotham, ce partage prolonge à quatre matchs l’invincibilité de la formation new-yorkaise. Un point qui lui permet, au moins provisoirement, de chiper la première place au Washington Spirit, lequel dispose encore de rencontres à jouer plus tard dans le week-end. Malgré la perte précoce d’un pilier défensif comme Emily Sonnett, l’équipe de Juan Carlos Amoros a fait preuve d’une belle souplesse tactique.
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Blessures : points de vigilance et perspectives
À l’aube d’une semaine cruciale, la principale préoccupation du Gotham FC concerne l’état physique de Sonnett. Sa sortie sur civière a immédiatement fait craindre une longue absence, ce qui constituerait un coup dur pour les ambitions de titre du club. Cependant, la profondeur de l’effectif a parlé : l’équipe a su résister à la pression incessante de Portland. Avec le retour en grâce de Kerr, désormais à nouveau en pleine forme offensive, le reste du championnat est prévenu : la star australienne est prête à mener Gotham FC vers de nouveaux trophées cette année.
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