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Sam Kerr, auteure d’un doublé pour Chelsea, égale le record du club lors de la large victoire contre Everton en WSL
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Kerr égale le record de Kirby
Au cours d’une rencontre qui a rappelé ses qualités inaltérables, Sam Kerr a inscrit un doublé décisif, portant à 63 son total de buts pour Chelsea en Super League féminine.
Cet exploit lui permet d'égaler son ancienne coéquipière Fran Kirby au classement des meilleures buteuses de l'histoire du club dans cette compétition, une étape qui souligne son statut légendaire dans l'ouest de Londres.
L’Australienne a ouvert le score dès la 6^e minute, reprenant une passe millimétrée d’Erin Cuthbert pour battre Courtney Brosnan. Alors qu’Everton menaçait brièvement de gâcher la fête avec un but égalisateur spectaculaire, l’instinct de prédatrice de Kerr en seconde période lui a permis de faire la une des journaux et de partager le record de buts.
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Le coup de génie de Momiki n'a pas suffi à faire trébucher les Blues, toujours aussi dominants.
Les Toffees ont cru à l’exploit l’espace d’un instant lorsque Yuka Momiki a inscrit un but somptueux pour égaliser. Bien lancée par une sortie hasardeuse de la gardienne de Chelsea Hannah Hampton, la Japonaise a expédié une frappe puissante de 35 mètres au fond des filets, seulement quatre minutes après l’ouverture du score des Blues.
Malgré ce coup du sort, Chelsea a conservé son calme et sa maîtrise du ballon. Les Blues ont pressé pour inscrire un deuxième but avant la mi-temps, Keira Walsh et Alyssa Thompson contraignant Brosnan à des parades, mais il leur a fallu attendre la reprise pour concrétiser leur domination au tableau d’affichage.
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Une poussée décisive en deuxième mi-temps assure la victoire
Le sort de la rencontre s'est pratiquement scellé au cours d'une période de huit minutes d'une efficacité redoutable, juste après la mi-temps. Kerr a redonné l'avantage à son équipe à la 47e minute, en reprenant d'une frappe instantanée un centre millimétré de Lauren James qui a pris la défense d'Everton à contre-pied.
La pression incessante a rapidement porté ses fruits : Ellie Carpenter a vu son tir dévié lober la gardienne pour porter le score à 3-1. La capitaine Erin Cuthbert a alors scellé la victoire d’une demi-volée puissante dans le coin inférieur après une tête de Kerr repoussée, concluant une performance dominante qui permet à Chelsea, deuxième au classement, de compter quatre points d’avance sur Manchester United.
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La vision européenne de Bompastor prend forme
Même si le titre de la WSL reste mathématiquement accessible, l’objectif principal de Sonia Bompastor est d’assurer le retour de Chelsea parmi l’élite européenne.
La victoire à Goodison Park confirme leurs ambitions, surtout après leur défaite surprise 1-0 contre le même adversaire plus tôt dans la saison. Ce succès leur permet de prendre une avance confortable dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.