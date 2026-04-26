Sam Kerr, auteure d’un doublé pour Chelsea, égale le record du club lors de la large victoire contre Everton en WSL

Au cours d’une rencontre qui a rappelé ses qualités inaltérables, Sam Kerr a inscrit un doublé décisif, portant à 63 son total de buts pour Chelsea en Super League féminine.

Cet exploit lui permet d'égaler son ancienne coéquipière Fran Kirby au classement des meilleures buteuses de l'histoire du club dans cette compétition, une étape qui souligne son statut légendaire dans l'ouest de Londres.

L’Australienne a ouvert le score dès la 6^e minute, reprenant une passe millimétrée d’Erin Cuthbert pour battre Courtney Brosnan. Alors qu’Everton menaçait brièvement de gâcher la fête avec un but égalisateur spectaculaire, l’instinct de prédatrice de Kerr en seconde période lui a permis de faire la une des journaux et de partager le record de buts.



