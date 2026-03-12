Goal.com
Ameé Ruszkai

Traduit par

Sam Coffey est arrivée en Angleterre en tant que joueuse de classe mondiale, mais Manchester City va « mettre au défi » la star de l'équipe nationale américaine de football féminin de devenir plus « imprévisible »

Manchester City est sur le point de remporter son premier titre de championne de la Super League féminine depuis 2016, et l'une des principales raisons de ses incroyables performances cette saison est le duo de milieux de terrain composé de Yui Hasegawa et Laura Blindkilde Brown. Et pourtant, en janvier, les Cityzens se sont encore renforcés à ce poste en recrutant une autre milieu de terrain de classe mondiale, la star américaine Sam Coffey, une décision qui pourrait avoir de nombreux avantages à court et à long terme.

Avec Hasegawa actuellement absente pour la Coupe d'Asie, l'impact à court terme est évident. Coffey a obtenu sa première titularisation en WSL lors du dernier match, augmentant ainsi son temps de jeu afin d'être prête à jouer un rôle plus important en l'absence de l'internationale japonaise. Et même après le retour de Hasegawa, l'expérience de Coffey, médaillée d'or olympique et championne de la NWSL, sera essentielle pour aider City à remporter son deuxième titre de championne.

À long terme, l'arrivée de Coffey devrait s'avérer encore plus précieuse. Cette équipe s'est peut-être trop appuyée sur Hasegawa depuis son arrivée il y a quatre ans, et la milieu de terrain de l'équipe nationale américaine peut non seulement contribuer à réduire cette dépendance, mais aussi améliorer la profondeur de l'effectif de haut niveau d'une équipe de City qui cherche à passer au niveau supérieur.

Au milieu de tout cela, Coffey a le potentiel pour atteindre de nouveaux sommets dans un rôle qui lui permettra d'exploiter un peu plus ses capacités offensives.

    Joueur le plus utile

    On ne saurait trop insister sur l'importance de Hasegawa pour City. Lors de sa première année au club, seules Khadija Shaw et Alex Greenwood ont joué plus de minutes en WSL, tandis que lors de sa deuxième saison, elle a dominé ce classement parmi les joueuses de champ, seule Khiara Keating, omniprésente dans les cages, la devançant au classement général.

    Puis, la saison dernière, Hasegawa s'est imposée comme la joueuse ayant disputé le plus de matches pour City en championnat, sans avoir manqué une seule minute cette fois-ci. Cela va changer cette semaine, en raison de sa participation à la Coupe d'Asie, où le Japon semble particulièrement en forme.

    Faire sensation

    Bien sûr, il n'est pas rare dans ce sport qu'une équipe utilise autant une joueuse et dépende autant d'elle, en particulier une milieu de terrain défensive dans une équipe qui privilégie généralement la possession du ballon. Cette dépendance tient davantage à la qualité de Hasegawa qu'à une quelconque faiblesse de City. Il n'en reste pas moins qu'il est toujours bon d'avoir une remplaçante solide pour cette joueuse.

    Avec l'attaquante vedette Shaw, dont l'absence lors des deux dernières courses au titre s'est avérée décisive dans le pire des cas, Hasegawa est la dernière joueuse que City voudrait perdre pour cause de blessure. L'équipe dispose certes d'un effectif solide au milieu de terrain cette saison, avec l'arrivée de Grace Clinton et Sydney Lohmann lors du mercato estival, mais en janvier, elle est allée encore plus loin en recrutant l'une des meilleures joueuses au monde, Coffey, pour un montant record pour le club.

    Impact immédiat

    Coffey n'a disputé qu'une poignée de matchs jusqu'à présent, avec une titularisation en WSL, une autre en FA Cup, puis quatre apparitions en championnat en tant que remplaçante. Cependant, l'entraîneur Andre Jeglertz ne tarit pas d'éloges sur ce qu'elle a apporté à son équipe en lice pour le titre.

    « Elle est un peu différente », a-t-il déclaré le mois dernier. « Je pense qu'elle est plus physique que les autres joueuses que nous avons à ce poste. Elle est aussi plus leader, elle parle un peu plus, elle prend plus de responsabilités sur le terrain. Elle est donc un peu différente et je pense que c'est une bonne chose pour nous, car cela rend la dynamique de l'équipe encore meilleure. »

    Nouveau « défi »

    Mais Coffey n'est pas seulement à Manchester pour épauler Hasegawa. On ne dépense pas autant d'argent pour une joueuse de classe mondiale pour qu'elle ne soit pas titulaire, et Hasegawa est bien trop douée et influente pour rester sur le banc chaque semaine. Alors, comment pourraient-elles travailler ensemble ?

    Nous en avons eu un aperçu lors de la victoire contre Leicester City le mois dernier, lorsque les deux joueuses ont été alignées ensemble pour la première et, jusqu'à présent, unique fois. Coffey a principalement couvert les zones plus profondes et a permis à Hasegawa de s'épanouir plus en avant. L'internationale japonaise a marqué un but et délivré une passe décisive dans un match où elle a effectué quatre passes clés et créé deux occasions importantes.

    Ce fut un changement intéressant par rapport à la façon dont Hasegawa et Blindkilde Brown ont travaillé ensemble, échangeant leurs rôles plus en profondeur et plus en hauteur, ce qui signifie que les deux ont un impact dans les deux mi-temps. Lorsqu'on lui a demandé si cela serait différent avec Coffey et si, en tant que milieu de terrain plus défensive, elle occuperait plus souvent un rôle plus en profondeur au lieu de ceux plus globaux de Hasegawa et Blindkilde Brown, la réponse de Jeglertz a été intéressante.

    « C'est ce à quoi elle est habituée, mais je la mets aussi un peu au défi », a-t-il déclaré. « Je pense que pour ne pas être trop prévisible en tant qu'équipe, celles qui jouent à ces postes centraux doivent être capables de jouer à la fois des rôles offensifs et défensifs, en tant que six basse ou six haute. Je pense que c'est dans sa nature d'être plus [défensive], et bien sûr, nous devons exploiter cela, mais en même temps, je veux aussi qu'elle soit capable de jouer plus haut si nécessaire, car cela rendra l'équipe encore plus imprévisible. »

    Exemples donnés

    Hasegawa et Blindkilde Brown sont également d'excellents exemples de la manière dont il est possible de s'adapter pour devenir un atout dans les deux rôles. Hasegawa est arrivée à City en tant que numéro 10, mais elle s'est depuis transformée en une milieu de terrain défensive de classe mondiale, tandis que Blindkilde Brown était une joueuse plus offensive, mais elle a récemment démontré ses capacités plus près de la défense. Aujourd'hui, toutes deux font régulièrement preuve de leurs qualités défensives et offensives, en même temps.

    « Je pense que c'est ainsi que le jeu évolue », a fait remarquer Jeglertz. « Les joueuses ne peuvent plus se contenter de jouer à un seul poste. Elles doivent être capables de jouer à différents endroits du terrain, aussi bien en défense qu'en attaque. Je pense que [Hasegawa et Blindkilde Brown] en sont un bon exemple.

    Mais c'est aussi une question de relations. Blinky et Yui travaillent ensemble depuis longtemps maintenant et ont trouvé un bon moyen de se partager la charge, tant en bas qu'en haut. Beaucoup de choses consistent à apprendre à jouer avec différents types de joueuses. »

    Aperçu de ce qui vous attend

    La manière dont Coffey s'adaptera à ces nouvelles exigences et cherchera à ajouter de nouvelles cordes à son arc au cours des prochains mois sera l'un des aspects les plus intrigants de la fin de saison de City, étant donné que le titre de la WSL semble déjà acquis à six journées de la fin. L'équipe de Jeglertz compte huit points d'avance et n'a perdu que deux fois depuis le début de la saison.

    Hasegawa et Blindkilde Brown ont très bien travaillé ensemble, et Jeglertz a tenu à souligner que l'arrivée de Coffey ne signifie pas que cette dernière, qui a connu une saison exceptionnelle à 22 ans, sera simplement mise de côté.

    « Laura a été et reste une joueuse très importante pour nous », a-t-il déclaré le mois dernier. « Elle a été excellente cette année. Elle est calme avec le ballon, elle le réclame sans cesse et elle intercepte énormément de passes. Elle est très bonne. »

    Mais Coffey apporte la profondeur nécessaire au milieu de terrain pour permettre à City de poursuivre sur la lancée de cette excellente première saison sous la houlette de son nouvel entraîneur. Cette équipe ne serait pas en mesure de faire face à la Ligue des champions et à trois compétitions nationales, et son absence de la scène européenne cette saison est au moins en partie responsable de sa domination dans le championnat. Mais l'arrivée d'une joueuse comme Coffey en janvier est un pas vers l'objectif de l'année prochaine, où l'équipe devrait faire son retour en Europe.

    « C'est également une bonne chose pour nous d'avoir plus d'options et différents types de joueuses qui peuvent jouer ensemble », a ajouté Jeglertz.

    Coffey était déjà une recrue prometteuse pour Man City dans le rôle de milieu de terrain défensive où elle est devenue une joueuse de classe mondiale. La voir ajouter plus de polyvalence et de dynamisme à son jeu dans le système de Jeglertz serait non seulement un avantage pour elle et son nouveau club, mais aussi pour les États-Unis. Il sera fascinant de la voir relever ce défi.

