Sam Coffey est arrivée en Angleterre en tant que joueuse de classe mondiale, mais Manchester City va « mettre au défi » la star de l'équipe nationale américaine de football féminin de devenir plus « imprévisible »

Avec Hasegawa actuellement absente pour la Coupe d'Asie, l'impact à court terme est évident. Coffey a obtenu sa première titularisation en WSL lors du dernier match, augmentant ainsi son temps de jeu afin d'être prête à jouer un rôle plus important en l'absence de l'internationale japonaise. Et même après le retour de Hasegawa, l'expérience de Coffey, médaillée d'or olympique et championne de la NWSL, sera essentielle pour aider City à remporter son deuxième titre de championne.
À long terme, l'arrivée de Coffey devrait s'avérer encore plus précieuse. Cette équipe s'est peut-être trop appuyée sur Hasegawa depuis son arrivée il y a quatre ans, et la milieu de terrain de l'équipe nationale américaine peut non seulement contribuer à réduire cette dépendance, mais aussi améliorer la profondeur de l'effectif de haut niveau d'une équipe de City qui cherche à passer au niveau supérieur.
Au milieu de tout cela, Coffey a le potentiel pour atteindre de nouveaux sommets dans un rôle qui lui permettra d'exploiter un peu plus ses capacités offensives.