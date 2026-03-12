Sam Coffey est arrivée en Angleterre en tant que joueuse de classe mondiale, mais Manchester City va « mettre au défi » la star de l'équipe nationale américaine de football féminin de devenir plus « imprévisible »

Mais Coffey n'est pas seulement à Manchester pour épauler Hasegawa. On ne dépense pas autant d'argent pour une joueuse de classe mondiale pour qu'elle ne soit pas titulaire, et Hasegawa est bien trop douée et influente pour rester sur le banc chaque semaine. Alors, comment pourraient-elles travailler ensemble ?

Nous en avons eu un aperçu lors de la victoire contre Leicester City le mois dernier, lorsque les deux joueuses ont été alignées ensemble pour la première et, jusqu'à présent, unique fois. Coffey a principalement couvert les zones plus profondes et a permis à Hasegawa de s'épanouir plus en avant. L'internationale japonaise a marqué un but et délivré une passe décisive dans un match où elle a effectué quatre passes clés et créé deux occasions importantes.

Ce fut un changement intéressant par rapport à la façon dont Hasegawa et Blindkilde Brown ont travaillé ensemble, échangeant leurs rôles plus en profondeur et plus en hauteur, ce qui signifie que les deux ont un impact dans les deux mi-temps. Lorsqu'on lui a demandé si cela serait différent avec Coffey et si, en tant que milieu de terrain plus défensive, elle occuperait plus souvent un rôle plus en profondeur au lieu de ceux plus globaux de Hasegawa et Blindkilde Brown, la réponse de Jeglertz a été intéressante.

« C'est ce à quoi elle est habituée, mais je la mets aussi un peu au défi », a-t-il déclaré. « Je pense que pour ne pas être trop prévisible en tant qu'équipe, celles qui jouent à ces postes centraux doivent être capables de jouer à la fois des rôles offensifs et défensifs, en tant que six basse ou six haute. Je pense que c'est dans sa nature d'être plus [défensive], et bien sûr, nous devons exploiter cela, mais en même temps, je veux aussi qu'elle soit capable de jouer plus haut si nécessaire, car cela rendra l'équipe encore plus imprévisible. »