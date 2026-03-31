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Sam Allardyce exhorte Harry Maguire à envisager de se retirer de la sélection pour la Coupe du monde après les commentaires « sévères » du sélectionneur anglais Thomas Tuchel
Maguire est invité à repenser son avenir en équipe d'Angleterre
L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Sam Allardyce, a appelé Harry Maguire à reconsidérer sa disponibilité en équipe nationale après ce qu'il a qualifié de traitement « sévère » de la part de Thomas Tuchel.
Allardyce a fait part de sa déception quant à la manière dont le vétéran a été géré, déclarant à Footy Accumulators : « C'est un peu sévère. Harry a traversé une période très difficile à Manchester United lorsque le club a tenté de le rabaisser – en particulier l'entraîneur de l'époque. Il a perdu son brassard de capitaine, sa place dans l'équipe d'Angleterre, et a été très critiqué ces dernières années. Il a encaissé toutes les critiques et est en train de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort.
Il a ajouté : « Si j’étais à la place d’Harry, je réfléchirais à deux fois avant de rejoindre le camp. Peut-être à son propre détriment, Harry a déclaré que les commentaires de Tuchel ne poseraient aucun problème. On se demande s’il n’est pas trop gentil ! »
- (C)Getty Images
Tuchel dévoile la hiérarchie défensive
La polémique trouve son origine dans l'évaluation sans détours faite par Tuchel de ses options défensives à la suite du récent match nul 1-1 de l'Angleterre contre l'Uruguay. Si l'entraîneur allemand a reconnu que le joueur de Manchester United avait livré « une prestation très solide en défense centrale », il s'est montré d'une honnêteté brutale quant à la place qu'il occupe par rapport à des alternatives plus jeunes et plus mobiles au sein de l'effectif actuel.
Le sélectionneur anglais a admis que Maguire restait clairement en marge de l'équipe, bien que le vétéran ait débuté le match amical et endossé le brassard de capitaine en deuxième mi-temps. Tuchel a expliqué son raisonnement en déclarant : « Je n'ai pas changé d'avis, mais je vois d'autres joueurs que j'aime aligner en titulaire, je vois d'autres joueurs devant lui avec un profil différent. Je vois Ezri Konsa devant lui, je vois Marc Guehi devant lui. Ce n’est un secret pour personne. Je considère que Trevoh Chalobah était légèrement en avance sur lui en termes de mobilité. John Stones aussi, mais il était blessé, il avait donc besoin de venir au stage. »
Ferdinand se joint aux critiques
Allardyce n'est pas la seule personnalité de premier plan à s'inquiéter du manque de transparence de Tuchel ; Rio Ferdinand a quant à lui qualifié ces propos d'« insultants » envers un joueur qui compte 65 sélections en équipe nationale.
« Je pense qu’Harry Maguire prendra cela comme une insulte à certains égards », a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube. « Il va rester là et se dire : “Attends un peu, je vaux mieux que ça.” Aux yeux de Tuchel, il utilise le mot “mobilité”. D’autres joueurs en ont davantage. Je comprends ce qu’il veut dire. Mais personne n’est obligé d’être d’accord avec lui. »
- Getty Images Sport
Aucune garantie pour la Coupe du monde
À l'approche de la date limite pour la composition de l'équipe, Tuchel a refusé de donner des certitudes quant à la présence de Maguire dans le groupe définitif qui se rendra aux États-Unis. Même si les blessures d'autres défenseurs pourraient le contraindre à le sélectionner, l'entraîneur est resté évasif lorsqu'on lui a demandé si le joueur de Manchester United serait retenu si le tournoi commençait demain.
« Si, si, si. Nous n’avons pas besoin de dévoiler la composition de l’équipe demain. Il a fait un bon match. Il a fait ce qu’il fait pour Man Utd. Il l’a fait tout de suite. Je suis très satisfait de lui. Pour être honnête, je n’ai pas changé d’avis. J’ai obtenu tout ce que j’attendais de lui. Si je devais dévoiler la liste demain, nous avons beaucoup de blessés, il pourrait en faire partie. Qui d’autre pourrait occuper le centre de la défense ? » a ajouté Tuchel.