Sam Allardyce exhorte Harry Maguire à envisager de se retirer de la sélection pour la Coupe du monde après les commentaires « sévères » du sélectionneur anglais Thomas Tuchel

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Sam Allardyce, a appelé Harry Maguire à reconsidérer sa disponibilité en équipe nationale après ce qu'il a qualifié de traitement « sévère » de la part de Thomas Tuchel.

Allardyce a fait part de sa déception quant à la manière dont le vétéran a été géré, déclarant à Footy Accumulators : « C'est un peu sévère. Harry a traversé une période très difficile à Manchester United lorsque le club a tenté de le rabaisser – en particulier l'entraîneur de l'époque. Il a perdu son brassard de capitaine, sa place dans l'équipe d'Angleterre, et a été très critiqué ces dernières années. Il a encaissé toutes les critiques et est en train de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort.

Il a ajouté : « Si j’étais à la place d’Harry, je réfléchirais à deux fois avant de rejoindre le camp. Peut-être à son propre détriment, Harry a déclaré que les commentaires de Tuchel ne poseraient aucun problème. On se demande s’il n’est pas trop gentil ! »







