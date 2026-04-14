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Sam Allardyce critique ouvertement Mikel Arteta pour avoir dévoilé au grand public des méthodes d’entraînement qu’il juge « étranges » à Arsenal
Les entraînements excentriques des Gunners sous le feu des critiques
Arteta est critiqué depuis la diffusion d’une vidéo montrant des stars d’Arsenal s’entraînant avec le ballon tout en jonglant avec des stylos devant des décors TikTok générés par l’IA. Ces méthodes peu conventionnelles interviennent alors que le club londonien vise un premier titre en Premier League depuis 2003-2004, mais une défaite surprise à domicile contre Bournemouth a semé le doute sur la concentration de l’équipe. Selon les détracteurs, ces méthodes, aussi intenses que décalées, pourraient semer une confusion inutile chez les joueurs alors que la saison entre dans sa phase décisive.
- AFP
Allardyce s’interroge sur la transparence publique
Tout en reconnaissant l’intérêt de l’innovation, Allardyce s’est dit inquiet du fait que rendre publiques ces tactiques « farfelues » suscite une pression extérieure inutile. Il a établi un contraste saisissant avec l’approche plus détendue de Pep Guardiola, laissant entendre que le refus d’Arteta d’accorder un repos supplémentaire à son effectif reflétait un manque de confiance en soi.
Invité du podcast The Good, The Bad & The Football, il a déclaré : « Je trouve qu’il fait des choses étranges, malheureusement. Non pas que je sois hostile à l’originalité, j’ai toujours été le premier à l’expérimenter. Mais il la rend publique, comme avec les stylos. Je n’ai pas bien compris le concept.
Cette fois, il a déployé l’IA pendant les séances d’entraînement, et il a laissé la presse et le public observer cela. J’aime l’innovation, mais je préfère qu’elle reste en interne… sinon elle peut se retourner contre lui. On pourrait lui reprocher de semer la confusion chez les joueurs avec toutes ces expérimentations.
« Le mieux, c’est de faire comme Pep : leur accorder quatre jours de repos. S’il ne le fait pas, c’est qu’il n’a pas confiance en lui-même ni en son staff. »
Les spécialistes demeurent sceptiques.
Cette opinion a été partagée par Paul Scholes, légende de Manchester United, et Gary Lineker, ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, qui estiment que ces méthodes risquent surtout de déconcentrer les joueurs de haut niveau plutôt que de leur être utiles.
« À notre époque, si on avait vu ça, on se serait dit : “Qu’est-ce qui se passe ici ?” On aurait pensé que l’entraîneur avait perdu la tête », a fait remarquer Scholes.
Sur le podcast The Rest is Football, Lineker a ajouté : « Si vous innovez, faites-le en interne, gardez le secret et assurez-vous que personne ne filme. »
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Un véritable choc au sommet s’annonce à l’Etihad.
Arsenal occupe actuellement la tête de la Premier League avec 70 points en 32 matchs, mais trois défaites lors de ses quatre dernières rencontres ont sérieusement entamé son élan. Le club se rendra ce dimanche à Manchester City pour un déplacement crucial : une défaite permettrait aux locaux de réduire l'écart à seulement trois points, avec un match en moins. Une fois le choc à l’Etihad digéré, les Gunners aborderont une fin de saison exigeante : réception de Newcastle le 25 avril, puis, en mai, des confrontations face à Fulham, West Ham, Burnley et un ultime acte contre Crystal Palace.
Avant cela, les Gunners viseront d’abord les demi-finales de la Ligue des champions : ils défendront leur avantage 1-0 à l’Emirates, mercredi, lors du retour des quarts face au Sporting.