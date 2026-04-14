Tout en reconnaissant l’intérêt de l’innovation, Allardyce s’est dit inquiet du fait que rendre publiques ces tactiques « farfelues » suscite une pression extérieure inutile. Il a établi un contraste saisissant avec l’approche plus détendue de Pep Guardiola, laissant entendre que le refus d’Arteta d’accorder un repos supplémentaire à son effectif reflétait un manque de confiance en soi.

Invité du podcast The Good, The Bad & The Football, il a déclaré : « Je trouve qu’il fait des choses étranges, malheureusement. Non pas que je sois hostile à l’originalité, j’ai toujours été le premier à l’expérimenter. Mais il la rend publique, comme avec les stylos. Je n’ai pas bien compris le concept.

Cette fois, il a déployé l’IA pendant les séances d’entraînement, et il a laissé la presse et le public observer cela. J’aime l’innovation, mais je préfère qu’elle reste en interne… sinon elle peut se retourner contre lui. On pourrait lui reprocher de semer la confusion chez les joueurs avec toutes ces expérimentations.

« Le mieux, c’est de faire comme Pep : leur accorder quatre jours de repos. S’il ne le fait pas, c’est qu’il n’a pas confiance en lui-même ni en son staff. »



