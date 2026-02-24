Sam Allardyce accuse Mohamed Salah de « se comporter comme un gros bébé » à Liverpool alors que celui-ci traverse une période inquiétante sans marquer de buts

Cela a rarement été le cas pour Salah au cours de son passage record à Anfield. Il a été élu trois fois joueur de l'année par la PFA et a remporté quatre Soulier d'or. Au total, cet ailier prolifique a trouvé le chemin des filets à 252 reprises en 429 apparitions avec Liverpool.

Seuls deux de ces buts ont été marqués lors de ses 14 dernières sorties toutes compétitions confondues. Salah n'a plus trouvé le chemin des filets en championnat anglais depuis son but contre Aston Villa le 1er novembre.

Le joueur de 33 ans a piqué une colère en décembre après avoir été relégué au rôle de remplaçant, Liverpool étant accusé de l'avoir sacrifié dans une défense difficile de son titre. Salah a de nouveau affiché sa frustration lorsqu'il a été remplacé lors de la victoire spectaculaire 1-0 des Reds contre Nottingham Forest.

Il a été suggéré que Salah pourrait être transféré cet été, Liverpool pouvant exiger une indemnité de transfert, son attitude et son engagement envers l'équipe étant remis en question.