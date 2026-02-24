Getty
Sam Allardyce accuse Mohamed Salah de « se comporter comme un gros bébé » à Liverpool alors que celui-ci traverse une période inquiétante sans marquer de buts
Quand Salah a-t-il marqué son dernier but en Premier League ?
Cela a rarement été le cas pour Salah au cours de son passage record à Anfield. Il a été élu trois fois joueur de l'année par la PFA et a remporté quatre Soulier d'or. Au total, cet ailier prolifique a trouvé le chemin des filets à 252 reprises en 429 apparitions avec Liverpool.
Seuls deux de ces buts ont été marqués lors de ses 14 dernières sorties toutes compétitions confondues. Salah n'a plus trouvé le chemin des filets en championnat anglais depuis son but contre Aston Villa le 1er novembre.
Le joueur de 33 ans a piqué une colère en décembre après avoir été relégué au rôle de remplaçant, Liverpool étant accusé de l'avoir sacrifié dans une défense difficile de son titre. Salah a de nouveau affiché sa frustration lorsqu'il a été remplacé lors de la victoire spectaculaire 1-0 des Reds contre Nottingham Forest.
Il a été suggéré que Salah pourrait être transféré cet été, Liverpool pouvant exiger une indemnité de transfert, son attitude et son engagement envers l'équipe étant remis en question.
Le comportement de Salah remis en question par l'ancien sélectionneur de l'Angleterre
L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Allardyce, qui a passé de nombreuses années à entraîner en Premier League, a expliqué au podcast No Tippy Tappy Football de BOYLE Sports et Footy Accumulators l'état d'esprit qu'une légende de Liverpool doit adopter : « Mohamed Salah doit serrer les dents, s'asseoir et s'assurer qu'il commence à marquer. Il doit cesser de blâmer Arne Slot alors que c'est de sa propre faute s'il ne marque pas et s'il est remplacé. Il ne peut pas être déçu d'être remplacé alors qu'il ne marque pas et ne crée pas.
On dirait qu'il souffre d'un blocage mental, car ce n'est plus seulement une période difficile, c'est toute la saison. C'est inquiétant pour Liverpool et pour lui. Il doit arrêter de montrer son mécontentement sur le terrain. Il devrait aller frapper à la porte du manager et lui en parler. Il ne devrait pas le faire devant tout le monde, il se comporte comme un gros bébé. »
Le jeune prodige Ngumoha devrait-il avoir plus de temps de jeu ?
On conseille à Liverpool de donner plus de temps de jeu au jeune prodige Rio Ngumoha, âgé de 17 ans, qui a fait une apparition remarquée en sortant du banc contre Forest pour remplacer Salah et Cody Gakpo, en manque d'inspiration.
Allardyce a ajouté : « C'est formidable de pouvoir entrer en jeu en tant que remplaçant. Vous pouvez le faire entrer [Ngumoha] dès le début, quand tout le monde est motivé et frais, mais si vous le faites entrer à 20 minutes de la fin, quand le niveau et le rythme baissent et qu'il y a un peu plus d'espace, alors il peut s'épanouir.
Je laisserais Ngumoha sur le banc pour le moment, mais Slot peut désormais le faire entrer plus tôt. Il est plus facile de renforcer sa confiance de cette manière que de le faire entrer dès le début, ce qui pourrait ne pas fonctionner. Cela dit, les titulaires qui ne jouent pas très bien devront surveiller leurs arrières, sachant qu'ils doivent améliorer leur jeu, sinon il prendra leur place. »
Jamie Carragher, légende des Reds, est un autre à avoir suggéré que Ngumoha devrait avoir plus de temps de jeu que ses collègues plus expérimentés. Après avoir assisté à une performance laborieuse au City Ground, il a déclaré à Sky Sports : « Ngumoha a fait plus en 15 minutes que Salah et Gakpo avant cela. Il a changé le cours du match et doit être titularisé.
Je pense qu'à un moment donné, Rio Ngumoha devra intégrer l'équipe, sinon il faudra peut-être se séparer d'un autre milieu de terrain ou perdre un Gakpo ou un Salah. Je pense que Liverpool manque vraiment de pénétration et de rythme sur les ailes. »
Calendrier des matchs de Liverpool 2025-26 : des occasions pour Salah de retrouver son inspiration
Slot pourrait profiter des prochains matchs pour remanier son effectif, alors que Liverpool s'apprête à accueillir samedi West Ham, menacé de relégation, avant d'affronter les Wolves, derniers du classement, dans un double affrontement en Premier League et en FA Cup.
Ngumoha pourrait briller lors de ces rencontres, mais celles-ci offriront également à Salah l'occasion de retrouver sa forme, la superstar égyptienne traversant actuellement la période la plus stérile de ses neuf années à Anfield.
