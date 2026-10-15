Un très bel AC Milan peut remercier Cisse, auteur d’un triplé de grande classe (note : 8), et signe une prestation convaincante en inscrivant quatre buts sur la pelouse de Salzbourg. Applaudissements pour la nouveauté Hutchinson (note : 7) et pour un Jashari retrouvé. Ramos débloque quant à lui son compteur en Europe, en attendant d’en faire autant en championnat.
Salzbourg-AC Milan, les notes de CM : Cisse stratosphérique, quel triplé ! Jashari se relève, Hutchinson surprend. Tomori convaincant
Notes des joueurs de Salzbourg
Zawieschitzky ;
Drexler,
Boma,
Zabransky 5. Une soirée à oublier : les attaquants de l’AC Milan foncent comme des trains. Il n’est pas particulièrement responsable des buts encaissés.
Schmid 4,5 : il termine le match avec un terrible mal de tête : Hutchinson lui donne le tournis à coups de feintes, de passements de jambes et de dribbles courts.
Barry 5,5 : il commence bien en cherchant à attaquer les espaces, mais finit par se faire submerger par les milieux de l’AC Milan.
Mazurek 5,5 : c’est assurément le jeune le plus talentueux des Autrichiens. Il tente sa chance de loin, mais sans grand résultat.
Baidoo 5 : une prestation terne pour l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. (à partir de la 60e minute, Vertessen 5 : on ne le voit jamais)
Kitano 5 : il ne se montre jamais en attaque. Il peut et doit faire mieux. (à partir de la 60e minute,Diakite 5,5 : il ne fait pas la différence)
Lindstrom 5,5 : l’ancien de Napoli commence bien, puis s’efface au fil du match (à partir de la 75e minute, Redzic non noté)
Tabakovic 5 : le bourreau de l’Italie était la principale menace, mais il n’a jamais réussi à se mettre en évidence. (à partir de la 75e minute, Camara non noté)
Entr. Röhl 5 : une soirée à oublier.
Notes des joueurs de l’AC Milan
Maignan 6 : une soirée de routine pour le capitaine de l’AC Milan : Salzbourg ne frappe jamais dangereusement au but. Il n’a à intervenir que sur deux sorties.
Tomori 6,5 : de joueur écarté à élément précieux, l’étrange trajectoire du défenseur anglais. Il arrive à Salzbourg en excellente condition physique et livre une prestation très solide. (à partir de la 67e, Terracciano 5 : la seule ombre au tableau d’une soirée parfaite : il reçoit un carton rouge pour une faute annihilant une occasion manifeste de but. Amorim s’emporte sur le banc)
De Winter 6,5 : il devance Tabakovic, reste concentré jusqu’à la dernière seconde et apporte une grande sérénité à toute la défense.
Pavlovic 6,5 : l’ancien de Salzbourg fête de la meilleure des manières sa prolongation de contrat : un véritable roc sur lequel viennent buter toutes les velléités offensives de Salzbourg. (à partir de la 80e, Diawara non noté)
Hutchinson 7 : il découpe la défense de Salzbourg grâce à ses changements de rythme. Il délivre une passe décisive exquise de son mauvais pied sur le premier but de Cisse. Dévastateur en un contre un, il est insaisissable pour ses adversaires.
Jashari 7 : on a enfin retrouvé le joueur qui avait convaincu l’AC Milan d’investir autant sur lui. Il organise le jeu avec qualité et une belle intensité. Sa passe décisive sur le but du 0-4 de Ramos est particulièrement réussie : il va récupérer le ballon aux abords de la surface adverse.
Rabiot 7 : il dessine le jeu comme un véritable professeur : il écarte le jeu à droite et à gauche avec une précision de géomètre, et c’est sur l’un de ces changements d’aile que Cisse inscrit le but du 0-2. Un véritable marteau. (à partir de la 60e, Modric 6 : il gère le jeu et la possession du ballon pendant la dernière demi-heure)
Bartesaghi 6,5 : une réponse importante du jeune joueur formé à l’AC Milan, avec une belle passe décisive à son actif et une prestation appliquée et attentive dans les deux phases de jeu.
Loftus-Cheek 6,5 : récupère deux ballons importants, preuve qu’il est entré sur le terrain avec le bon état d’esprit et la bonne motivation.
Cisse 8 : de la tête, du droit, en devançant son adversaire : Cisse marque de toutes les façons et s’offre le premier triplé de sa carrière. En Europe. Amorim ne peut désormais plus se passer de ce précieux talent. (à partir de la 60e, Pulisic 6 : une bonne demi-heure pour continuer à retrouver du rythme)
Camarda 6 : lui demander d’être brillant après presque un an d’absence serait vraiment abusif : cette note récompense le gros travail accompli pour l’équipe. (à partir de la 60e, Ramos 6,5 : il ouvre son compteur en Europe avec un but facile, certes, mais pas anodin)
Entr. Amorim 7 : une soirée parfaite pour l’entraîneur portugais, qui obtient des réponses très importantes et une victoire large, convaincante et précieuse.
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