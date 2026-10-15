Zawieschitzky ;

Drexler,

Boma,

Zabransky 5. Une soirée à oublier : les attaquants de l’AC Milan foncent comme des trains. Il n’est pas particulièrement responsable des buts encaissés.

Schmid 4,5 : il termine le match avec un terrible mal de tête : Hutchinson lui donne le tournis à coups de feintes, de passements de jambes et de dribbles courts.

Barry 5,5 : il commence bien en cherchant à attaquer les espaces, mais finit par se faire submerger par les milieux de l’AC Milan.

Mazurek 5,5 : c’est assurément le jeune le plus talentueux des Autrichiens. Il tente sa chance de loin, mais sans grand résultat.

Baidoo 5 : une prestation terne pour l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. (à partir de la 60e minute, Vertessen 5 : on ne le voit jamais)

Kitano 5 : il ne se montre jamais en attaque. Il peut et doit faire mieux. (à partir de la 60e minute,Diakite 5,5 : il ne fait pas la différence)

Lindstrom 5,5 : l’ancien de Napoli commence bien, puis s’efface au fil du match (à partir de la 75e minute, Redzic non noté)

Tabakovic 5 : le bourreau de l’Italie était la principale menace, mais il n’a jamais réussi à se mettre en évidence. (à partir de la 75e minute, Camara non noté)

Entr. Röhl 5 : une soirée à oublier.