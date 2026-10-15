Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Salzbourg-AC Milan EN DIRECT, les compositions officielles : Bartesaghi et Camarda titulaires

Milan AC
Salzburg
Ligue Europa
Salzburg vs Milan AC
Serie A

Suivez Salzbourg-AC Milan, deuxième match de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Après les très lourds échecs des quatre clubs italiens engagés en Ligue des champions, il reviendra à l’AC Milan, dès 18 h 45, de tenter de redresser la situation du football italien. Le club se rendra à Salzbourg pour son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027.

À la Red Bull Arena, l’équipe de Ruben Amorim devra toutefois aussi se racheter après ses débuts décevants, marqués par une défaite 2-0 contre Benfica, ainsi qu’après son match nul tout aussi décevant (1-1) face à Sassuolo en Serie A.


SALZBOURG-AC MILAN

BUTEURS : -

  • SALZBOURG-AC MILAN : COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    Salzbourg-AC Milan


    Buteurs : -


    SALZBOURG (4-2-3-1) : Zawiescitzky ; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid ;Barry, Mazurek ; Lindstrom, Kitano, Vertessen ; Tabakovic.

    Remplaçants : Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara.

    Entraîneur : Röhl.


    AC MILAN (4-2-3-1) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi ; Jashari, Rabiot ; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse ; Camarda.

    Remplaçants : Torriani, Estupinan, Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Entraîneur : Amorim


    Arbitre : Fesnic (ROM)

    Avertis : -

    Expulsés : -

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    0' Coup d’envoi à la Red Bull Arena de Salzbourg à 18 h 45


    ICI, INFOS, STATISTIQUES ET OÙ VOIR LE MATCH À LA TÉLÉVISION ET EN STREAMING

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
SAL

SAL

Ligue Europa

15 oct. 2026

MIL

MIL