Salzbourg-AC Milan EN DIRECT, les compositions officielles : Bartesaghi et Camarda titulaires

Après les très lourds échecs des quatre clubs italiens engagés en Ligue des champions, il reviendra à l’AC Milan, dès 18 h 45, de tenter de redresser la situation du football italien. Le club se rendra à Salzbourg pour son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027.

À la Red Bull Arena, l’équipe de Ruben Amorim devra toutefois aussi se racheter après ses débuts décevants, marqués par une défaite 2-0 contre Benfica, ainsi qu’après son match nul tout aussi décevant (1-1) face à Sassuolo en Serie A.





SALZBOURG-AC MILAN

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