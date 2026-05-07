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Salut les fans de GOAT ! Il serait « plus facile » pour Cristiano Ronaldo de réaliser son « rêve » que ça ne l’a été pour LeBron James, alors que la superstar d’Al-Nassr espère devenir coéquipier de son fils Junior
Ronaldo continue d'accumuler les trophées et de battre des records.
À 41 ans, Ronaldo se fixe des objectifs bien différents de ceux qui occupaient ses pensées lorsqu’il s’est lancé sur la voie de la célébrité. À l’époque, tout tournait autour de la conquête de trophées et de la réécriture des livres d’histoire.
Ces deux objectifs demeurent, Al-Nassr étant en lice pour le titre de Saudi Pro League et de nouveaux records à la veille de la Coupe du monde 2026, mais l’attaquant intemporel a gagné le droit d’afficher une vision plus égoïste.
Ronaldo pourra-t-il suivre l'exemple de LeBron et évoluer sur le terrain aux côtés de son fils ?
L’ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus n’a jamais caché son intention de franchir le seuil symbolique des 1 000 buts en compétition avant de songer à la retraite. Il se rapproche à grands pas de cet objectif remarquable.
Parallèlement, il espère pouvoir jouer aux côtés de Junior, qui fêtera ses 16 ans en juin. Ce jeune talent a suivi son père à travers l’Europe et au Moyen-Orient, en passant par plusieurs centres de formation.
Selon certaines rumeurs, Al-Nassr serait prêt à l’intégrer à son équipe première, après l’avoir vu briller avec les sélections de jeunes du Portugal.
Si des duos père-fils ont déjà partagé les terrains, peu ont généré autant d’attentes que celui formé par Ronaldo. L’icône du basket LeBron James a déjà relevé ce défi aux côtés de son fils Bronny chez les Lakers de Los Angeles, une performance qui inspire CR7.
Cristiano Jr. est-il destiné à devenir une étoile filante d’Al-Nassr ?
Interrogé sur ce que signifierait pour Ronaldo de jouer aux côtés de Junior, Saha – qui a autrefois partagé le vestiaire avec le Portugais à Old Trafford – a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive en partenariat avec Wiz Slots : « Je pense qu’il est sans doute plus facile d’y parvenir dans le football qu’en NBA, en raison du nombre de joueurs autorisés à évoluer dans cette division.
Avec un nom comme Cristiano, on pèse naturellement dans les décisions. Je serais ravi, car c’est le rêve de tout parent de voir son fils devenir professionnel. C’est déjà un accomplissement en soi, et ce serait la cerise sur le gâteau.
Si ce moment arrive, tout le monde en sera ravi, car son engagement a tracé la voie pour son fils, et c’est admirable. Ce n’est pas parce qu’on grandit dans un milieu aisé, avec toutes les opportunités, qu’on réussit forcément. Cela confère donc beaucoup de respect à Junior. »
Rumeurs de transfert : à 38 ans, Cristiano Ronaldo pourrait-il encore changer de club ?
Sous le contrat le plus lucratif du football mondial, Cristiano Ronaldo dispose encore d’une année avec Al-Nassr. Les douze mois à venir pourraient coïncider avec l’entrée de Junior dans le circuit professionnel.
Reste à savoir quelle orientation prendront leurs carrières respectives, alors que les rumeurs de transfert enflent autour de CR7, lequel pourrait ainsi prolonger sa carrière jusqu’à la mi-quarantaine, tout en visant un nouveau grand tournoi et en devançant son éternel rival Lionel Messi, âgé de 41 ans lorsque son contrat avec l’Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, expirera en 2028.