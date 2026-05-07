L’ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus n’a jamais caché son intention de franchir le seuil symbolique des 1 000 buts en compétition avant de songer à la retraite. Il se rapproche à grands pas de cet objectif remarquable.

Parallèlement, il espère pouvoir jouer aux côtés de Junior, qui fêtera ses 16 ans en juin. Ce jeune talent a suivi son père à travers l’Europe et au Moyen-Orient, en passant par plusieurs centres de formation.

Selon certaines rumeurs, Al-Nassr serait prêt à l’intégrer à son équipe première, après l’avoir vu briller avec les sélections de jeunes du Portugal.

Si des duos père-fils ont déjà partagé les terrains, peu ont généré autant d’attentes que celui formé par Ronaldo. L’icône du basket LeBron James a déjà relevé ce défi aux côtés de son fils Bronny chez les Lakers de Los Angeles, une performance qui inspire CR7.