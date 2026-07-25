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Salma Paralluelo s’engage avec l’OL Lyonnes pour quatre ans, après avoir quitté le FC Barcelone
L'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée de Paralluelo.
L’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de l’attaquante internationale espagnole Paralluelo, sous la forme d’un contrat de quatre ans valable jusqu’en 2030. La joueuse de 22 ans débarque libre après avoir quitté le FC Barcelone en juin, suite à l’échec de discussions contractuelles. Il s’agit de sa première expérience à l’étranger, tout comme pour ses ex-coéquipières Alexia Putellas, Mapi León et Ona Batlle, parties cet été.
- AFP
Retrouvailles avec Jonatan Giraldez
Le transfert de Paralluelo en France lui permet de retrouver Giraldez, l'entraîneur sous la houlette duquel elle a connu la saison la plus prolifique de sa carrière, avec 34 buts et sept passes décisives lors de l'exercice 2023-2024 en Catalogne. Au cours de ses quatre saisons sous les couleurs du FC Barcelone, l’ancienne star de Villarreal a inscrit 72 buts en 131 matches et remporté 14 titres majeurs, dont trois Ligues des champions féminines de l’UEFA et quatre championnats de Liga F.
Les géants français forment une super-équipe
Son arrivée souligne encore les ambitions démesurées des Lyonnaises, qui souhaitent constituer un effectif de stars capable de dominer le football européen. L'attaquante espagnole vient couronner une campagne de recrutement estivale très médiatisée menée par le grand club français, rejoignant ainsi une impressionnante vague de nouvelles recrues qui compte déjà Caroline Weir, Maria Luisa Grohs et Johanna Rytting Kaneryd.
- Yigit Örme
Les préparatifs d’avant-saison démarrent sur les chapeaux de roue.
La championne du monde devrait rejoindre le groupe pour le début de la préparation estivale des Lyonnaises, le 27 juillet, puis être officiellement présentée au public quatre jours plus tard. L’attaquante polyvalente, qui a conclu sa carrière barcelonaise en beauté en inscrivant un doublé en finale de la Ligue des champions féminine contre son futur club, aura à cœur de faire immédiatement sensation en France. Elle devrait occuper un rôle central dans l’attaque lyonnaise, qui vise les titres nationaux et européens lors de la saison 2026-2027.
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