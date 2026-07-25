Salma Paralluelo s’engage avec l’OL Lyonnes pour quatre ans, après avoir quitté le FC Barcelone

La championne du monde devrait rejoindre le groupe pour le début de la préparation estivale des Lyonnaises, le 27 juillet, puis être officiellement présentée au public quatre jours plus tard. L’attaquante polyvalente, qui a conclu sa carrière barcelonaise en beauté en inscrivant un doublé en finale de la Ligue des champions féminine contre son futur club, aura à cœur de faire immédiatement sensation en France. Elle devrait occuper un rôle central dans l’attaque lyonnaise, qui vise les titres nationaux et européens lors de la saison 2026-2027.